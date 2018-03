Ericsson Aktie: In der Abwärtsspirale!

Liebe Leser,

Ericsson geriet in 2017 noch tiefer in die Abwärtsspirale. Der Umsatz ging um 9,6% auf 201,3 Mrd SKR zurück. Unterm Strich musste dabei ein Rekordverlust von 35,2 Mrd SKR verbucht werden. Bereits im Vorjahr ist der Gewinn um fast 90% eingebrochen. Es fehlt Ericsson an den entscheidenden Innovationen, um mit dem dynamischen Marktumfeld mitzuhalten. Die operativen Margen brechen ein, weitere ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.