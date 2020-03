Erickson debütiert Hauptrotorblätter aus Verbundmaterial

Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - S-64 AIR CRANE® UND CH-54 SKYCRANE-FLOTTENWERDEN VON INNOVATIVEN COMPOSITE-TECHNOLOGIEN PROFITIERENErickson Incorporated, der führende Betreiber, Instandhalter und Hersteller vonMehrzweckflugzeugen, gab heute die FAA-Zulassung für seine ausVerbundwerkstoffen hergestellten Hauptrotorblätter der nächsten Generationbekannt.Erickson, das seit vielen Jahren Rotorblätter aus Metall herstellt, investiertnun mit der Konstruktion, Zertifizierung und Fertigung von Hauptrotorblätternaus Verbundmaterial, die zahlreiche drastische Vorteile bringen werden, in dieZukunft des S-64 Drehflüglers. Das Unternehmen hat 2008 mit der Konstruktion derneuen Rotorblätter begonnen und dabei eng mit der FAA und verschiedenenIndustriepartnern zusammengearbeitet. 2013 arbeitete Erickson dann mitHelicopter Transport Services (HTS) zusammen, so dass die Rotorblätter auch fürden CH-54 Drehflügler eingesetzt werden konnten. Erickson hat, um denHerstellungsprozess der Rotorblätter genauestens kontrollieren zu können, imJahr 2015 dazu eigens eine komplett neue Produktionsstätte für Verbundwerkstoffeeingerichtet. Nach Tausenden von Stunden der Konstruktion, Prüfung und Analysedurch Ericksons Ingenieure und Partner sind die neuenComposite-Hauptrotorblätter nun von der FAA für den Einsatz im S-64E mit eineranfänglich festgesetzten Lebensdauer zugelassen, die sich mit der Fortsetzungder Ermüdungstests erhöhen wird. Die in Kürze erwartete Zulassung für den CH-54Awird voraussichtlich bereits in den kommenden Wochen folgen, die Zulassung fürden S-64F und den CH-54B wird für diesen Sommer erwartet."Das CMRB-Programm zeigt unser Engagement für Innovation und Programme dernächsten Generation zur Modernisierung der S-64 Air Crane® Hubschrauber- undLegacy-Flotte. Als OEM-Anbieter und Luftverkehrsbetreiber setzt Ericksonweiterhin alles daran, neue und zuverlässige Lösungen zu finden, damit unsereKunden länger, sicherer und immer zum besten Preis-Leistungsverhältnis fliegenkönnen".- Doug Kitani, CEOInformationen zu EricksonErickson ist ein führender globaler Anbieter von Luftfahrt-Dienstleistungen, dersich auf die Bereiche Verteidigung und nationale Sicherheit, Herstellung und MRO(Wartung, Reparatur und Überholung) Dienstleistungen für den zivilen Marktspezialisiert hat. Ericksons Fertigungs- und MRO-Dienstleistungen umfassen denBau des Hubschraubers S-64 Air Crane® als Originalhersteller (OEM) sowie die dieFertigung von Schlüsselkomponenten für OEMs der Luft- und Raumfahrtindustrie. Zuden kommerziellen Luftfahrt-Dienstleistungen gehört der Betrieb von 20firmeneigenen und von Erickson betriebenen S-64 Air Crane® Hubschraubern, diefür die Brandbekämpfung, den Bau von Hochspannungsleitungen, Holzernte,Klimatechnik und zur Durchführung spezieller Schwertransporte für die Öl- undGasindustrie eingesetzt werden. Erickson wurde 1971 gegründet und hat seinenHauptsitz in Portland im US-Bundesstaat Oregon mit Niederlassungen inNordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, demasiatisch-pazifischen Raum und Australien.Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unterericksoninc.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1098252/Erickson_Composite_Main_Rotor_Blade.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1020468/Erickson_Logo.jpgPressekontakt:pr@ericksoninc.comPhone: 503.505.5801Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139164/4536010OTS: Erickson IncorporatedOriginal-Content von: Erickson Incorporated, übermittelt durch news aktuell