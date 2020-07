Eric Sprott stockt Investition in Karora Resources deutlich auf und zeichnet 26 Millionen Aktien des Unternehmens

Quelle: IRW Press

Type date here

TORONTO, 14. Juli 2020 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/play/karora-resources-on-track-to-become-mid-tier-gold-producer-in-australia/ ) freut sich bekannt zu geben, dass Eric Sprott zugestimmt hat, seine Beteiligung an Karora um 26 Millionen Aktien zu erhöhen. In einem strategischen Schritt hat Karora mit Maverix Metals Inc. ("Maverix") zusammengearbeitet, um die gesamte geplante Aktienausgabe, die bereits am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung