Eric Chan, Branchenexperte und ehemaliger Generaldirektor von K11, wechselt zu SECOO, der chinesischen Online-Handelsplattform für Luxusartikel, wo er die globale Expansion des Unternehmens leiten wird

Peking (ots/PRNewswire) - SECOO, die größte chinesischeOnline-Handelsplattform für Luxusartikel, gab am 6. März 2017bekannt, dass Eric Chan, einstiger Generaldirektor desEinkaufszentrums K11, die Position des Geschäftsführers bei SECOOMall übernimmt, um den kompletten Einzelhandel der Plattform zuleiten, darunter auch die Online-Handelsplattform und dieOffline-Erlebniszentren. Er wird sich ferner um dieGeschäftsentwicklung und Unternehmensführung sowie um den Aufbau derAbteilungen kümmern, die für das chinesische Festland und dieinternationalen Märkte zuständig sind.Mit seinen über 20 Jahren Erfahrung bei der Verwaltung vonexquisiten Gewerbeimmobilien auf dem chinesischen Festland und inHongkong wird er von seinen Kollegen der Luxusbranche auch vollerRespekt und Bewunderung "Tripmaster Monkey" genannt. Dieser Name gehtauf den Affenkönig zurück - die beliebte Hauptfigur und der bekannteVolksheld aus dem klassischen chinesischen Roman Die Reise nachWesten. Eric leitete die zweite Bauphase des International FinancialCentres, dem 55 Stockwerke hohen Wolkenkratzer in Hongkong undachthöchsten Bürogebäude der Welt. Er beteiligte sich zudem im Jahre2010 an der Entwicklung des Einkaufszentrums K11 und erarbeitete sicheinen Ruf, indem er das traditionelle Einzelhandelsmodell beiKaufhäusern revolutionierte. In der heutigen Ära des Online-Handels,in der viele Kaufhäuser den Flauten im traditionellen Einzelhandelzum Opfer fallen, konnte sich K11 behaupten. Ausschlaggebend ist dieKombination von Handel und Kunst. Das Einkaufszentrum ist zum Modellfür eine alles verändernde Innovation bei Gewerbeimmobilien geworden.Seit der Eröffnung vor drei Jahren verzeichnet es anhaltend positiveUmsatzzahlen und erreicht einen immer höheren Bekanntheitsgrad beiVerbrauchern.Eric freut sich über seinen Spitznamen "Tripmaster Monkey", denner passe zu seiner Einstellung. Auch er möchte Dinge voranbringen undverändern. Eric erklärte: "Ich glaube, mir gefällt der Name, weil ichim Jahr des Affen geboren bin und mich niemals mit dem Status quozufriedengebe." Als gebürtiger Hongkonger mit Geburtsjahr 1968 zeigteer bereits in jungen Jahren einen ausgeprägten Sinn für Pragmatismusund Professionalität - zwei Eigenschaften, auf die Bürger derdynamischen, pulsierenden Metropole besonders stolz sind. Ericerhielt seinen Spitznamen, weil er gern ausgetretene Pfade verlässt,nach Veränderung sucht und einen Hang zum Perfektionismus hat. Er hatin all den Jahren seiner beruflichen Laufbahn immer zielstrebigversucht, seine Ideen in die Tat umzusetzen.Den Wechsel zu SECOO, der globalen Online-Handelsplattform fürLuxusartikel, empfindet Eric als eine Gelegenheit für einen weiterenDurchbruch. Seit der Gründung im Jahre 2008 konnte SECOO mehr als 15Millionen Mitglieder im Luxussegment begrüßen, die pro Bestellung imDurchschnitt zwischen 3.000 und 4.000 Yuan (430-580 USD) ausgeben.Eric ist mit seiner Erfahrung bei der Verwaltung vonGewerbeimmobilien im gehobenen Niveau perfekt geeignet, um bei SECOOdie Luxusplattform in China zu leiten. Neben dem Online-Handelunterhält SECOO zudem mehrere Kaufhäuser, um seinen Kunden mehr zubieten. Unmittelbar nach der Firmengründung eröffnete SECOO das ersteLuxus-Erlebniszentrum und kurz darauf folgten ähnlicheGeschäftseröffnungen in Mailand, Hongkong und Malaysia sowie weiterenLändern und Regionen. Dies war für Eric ein Pluspunkt, als er überdas Jobangebot von SECOO nachdachte. Er erklärte es mit den Worten:"Vor der Entscheidung, die Online- und Offline-Geschäfte bereits imJahre 2008 zu kombinieren und dann in beiden Bereiche aufinternationaler Ebene zu expandieren, wurden viele vorausschauendeÜberlegungen angestellt. Dies ist der Weg, den der Einzelhandeleinschlagen wird, und ich möchte im Rahmen meiner Pläne für dieZukunft des Unternehmens darauf aufbauen."Um seine Pläne für die Zukunft weiter offenzulegen, sagte er: "Ichbin sehr erfreut über meine Anstellung bei SECOO. Die mobile Weltdefiniert die Bedeutung des Einzelhandels neu. Ich hoffe, dass ich inder Ära der Mobilgeräte Innovationen in dieses neueEinzelhandelsmodell einfließen lassen kann und eine einzigartigeweltweite Luxuskonsum- und Luxus-Service-Plattform schaffen werde."Eric möchte SECOO von einem führenden Online-Handelsunternehmen fürLuxuswaren zu einer einzigartigen weltweitenLuxus-Lifestyle-Plattform machen und dabei die Produktkategorien derherkömmlichen Luxusartikel mit aufstrebenden Lifestyle-Produktenergänzen, gleichzeitig jedoch auch das Potential maximieren, das voneinem Kooperationsmodell für die Luxusbranche ausgeht - einem Modell,das auf fachmännische und innovative Weise die Vorteile von Online-und Offline-Shopping-Erlebnissen verbindet.