Eric Beißwenger und Martin Bachhuber: Starker Aufschlag für den Umweltschutz

München (ots) - Zu den aktuellen Beratungen des Doppelhaushalts2019/2020 im Haushaltsausschuss erklärt Eric Beißwenger, Vorsitzenderdes Arbeitskreises für Umwelt und Verbraucherschutz der CSU-Fraktionim Bayerischen Landtag: "Wir sind uns der Verantwortung für denErhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume von Tieren und Pflanzensowie der Erholungsqualität unserer bayerischen Landschaft bewusst.Deshalb haben wir in Bayern ein deutliches Plus für den Naturschutzund die Landschaftspflege im Haushalt eingeplant. Allein für dieStärkung der Naturparke mit Rangern und neuen Infozentren fürUmweltbildung, für Landschaftspflege- und Natur-Tourismus-Projektesowie den Moorschutz werden zusätzliche 30 Millionen Eurobereitgestellt."Martin Bachhuber, der Mitberichterstatter zu Einzelplan 12(Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz) aus demHaushaltsausschuss ergänzt: "Wir haben ein starkesVertragsnaturschutzprogramm, nach dem aktuell bereits 95.000 Hektarumweltschonend bewirtschaftet werden. Bis 2030 soll diese Flächeverdoppelt werden. Dafür werden zusätzliche 11,5 Millionen Euroinvestiert. Auf Initiative der CSU-Fraktion werden für 2019 nocheinmal 2,5 Millionen Euro oben drauf gelegt. Kein anderes Bundeslandgibt so viel für Ausgleichsmaßnahmen aus wie Bayern."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell