Erholungs-Cannabis: Bald in New Jersey?

Die Gesetzgeber von New Jersey haben eine Maßnahme verabschiedet, um einen Freizeitmarkt für Marihuana im Garden State zu ermöglichen.

Die Gesetzgebung wird nun an den demokratischen Gouverneur Phil Murphy geschickt, von dem erwartet wird, dass er das Gesetz unterzeichnet. Sobald dies geschieht, werden New Jerseys Cannabis-Unternehmen in der Lage sein, innerhalb von sechs Monaten Marihuana für den Freizeitgebrauch anzubieten.