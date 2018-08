Erholung für Mensch und Umwelt im Salinda Resort

Insel Phu Quoc, Vietnam (ots/PRNewswire) - Salinda Resort, dieeinzige Boutique-Luxusanlage auf der Insel Phu Quoc, startete jetztseine eigene Nachhaltigkeitsinitiative, die eine umweltfreundlicheLebensweise für seine Gäste und die Gemeinschaft fördert, genannt"Purple by Salinda". Salinda Resort setzt sich für den Umweltschutzein - von seiner Architektur und seinem Design bis hin zu dentäglichen Arbeitsabläufen. Es bietet einen Urlaub, bei dem sich dieGäste guten Gewissens entspannen können, denn das Team setzt allesdaran, um die die Insel Phu Quoc zu schützen.Architektur & Design - Von Beginn an wollte man mit Salinda einHotel schaffen, dessen Gesamtkonzept sich dem Umweltschutzverschrieb. Verschiedene biologisch abbaubare und erneuerbareMaterialien wurden in den Bau integriert, wie zum Beispiel dasnachhaltigste Holz der Welt, Accoya, das über den gesamtenLebenszyklus CO2-negativ bleibt; LED- Beleuchtung auf 85 % desgesamten Areals und vollständig recyclebare Fenster von Schueco. DasResort würdigt die natürliche Schönheit der Insel, indem 70 % desGeländes von bis zu 100 verschiedenen Baum- und Blumenarten bewachsenist. Eine spezielle Salzfiltrationstechnologie reinigt das Wasserdes Infinity Pools durch den Ersatz von industriellem Chlor durchionisiertes, aus natürlichen Salzen gewonnenes Wasser.Tägliche Arbeitsabläufe - Salinda Resort stellt durch dieFörderung eines nachhaltigen Lebensstils sicher, dass dieAngestellten im ganzheitlichen Sinne mit der Natur in Harmoniestehen. Die vollständige Ersetzung von Strohhalmen aus Plastik durchsolche aus Bambus, Acryl und Edelstahl wurde im August 2018realisiert. Außerdem sollen Plastikstifte komplett ersetzt werden,wodurch Salinda Sehbehinderte unterstützt, die dazu beigetragenhaben, recycelbare Stifte mit Blumensamen zu gestalten, welche amEnde des Lebenszyklus der Stifte gepflanzt werden können. Weiter hatdas Resort andere ökologisch sinnvolle Verhaltensweisen in seinemTagesablauf verankert: verschmutztes Abwasser wird gefiltert und fürdie Bewässerung von Gärten verwendet; Plastik-Wasserflaschen werdenan Recyclingunternehmen versendet; die Energie für dieWarmwasserbereitung des Grundstücks wird durch Sonnenkollektorengeliefert und der Strand wird monatlich gereinigt.Violette Werte - Violett (engl.: "purple") ist die Farbe dernachhaltigen Wirtschaft - der Brücke, die das kulturelle Potentialvon Gütern und Dienstleistungen fördert. Salinda glaubt daran, dassdie Gemeinschaft, in der wir leben, durch das achtsame Handeln ihrerMitglieder ihren Wert erhält. Deshalb möchte das Team dervietnamesischen Kultur Wertschätzung entgegenbringen. Das Resortbietet verschiedenartige Beschäftigungsmöglichkeiten für aufstrebendejunge Hoteliers aus Phu Quoc und aus ganz Vietnam. Salinda kooperiertaußerdem mit der Vietnamesischen Gesellschaft der Schönen Künste undorganisiert jährlich Kunstausstellungen für ortsansässige Künstler,auf denen diese ihre Werke präsentieren können. Dank seinerZusammenarbeit mit Mekong Quilts, einer gemeinnützigen Organisation,die nachhaltige Beschäftigungen für benachteiligte Frauen schafft,kann Salinda handgearbeitete vietnamesische Accessoires in seinemeigenen Boutique-Shop anbieten.Wenn Sie einen umweltfreundlichen Stranderholungsurlaub erlebenmöchten, besuchen Sie uns bitte auf https://salindaresort.comInformationen zu Salinda Resort: Hervorragende Gastfreundschaftwird großgeschrieben im Salinda Resort, einem 5-SterneBoutique-Resort, das sich auf der Insel Phu Quoc in Vietnam befindet,wo man atemberaubende romantische Sonnenuntergänge erleben kann. DasResort hat 121 Luxuszimmer, -suiten und -villen, die inzeitgenössischem Design mit einer regionalen Note gestaltet wurden,sodass ein fast nahtloser Übergang von innen nach außen gelungen ist- das Ganze eingebettet in die Eleganz und Schlichtheit derNaturlandschaft auf der Insel.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/729216/Salinda_Resort_green_landscape.jpgPressekontakt:Le Minh Huy+84915997712Original-Content von: Salinda Resort Phu Quoc Island, übermittelt durch news aktuell