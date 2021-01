Erholen sich die Restaurants im Jahr 2021?

Das US-Restaurantgewerbe beendete das Jahr 2020 mit 2,5 Millionen weniger Arbeitsplätzen und mehr als 110.000 Ess- und Trinkstuben wurden entweder vorübergehend oder für immer geschlossen, so die National Restaurant Association in einem Bericht.

Arbeitsplatzverluste

Die Mehrheit der Restaurants und Bars, die im Jahr 2020 geschlossen wurden, waren "gut etablierte" Unternehmen, die seit durchschnittlich 16 Jahren in Betrieb waren, so die Restaurantvereinigung in ihrem



