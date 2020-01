Erhöhung des Elektrobonus macht Renault ZOE für ADAC Mitglieder noch günstiger / Renault erhöht Bonus auf insgesamt 6000 Euro / Leasing-Kooperation mit ADAC SE bis Ende April verlängert (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

München (ots) - Die Erhöhung des Elektrobonus durch Renault auf insgesamt 6000Euro senkt die Preise in der Leasing-Kooperation von ADAC SE und RenaultDeutschland. Das Elektroauto Renault ZOE ist für ADAC Mitglieder somit ab einermonatlichen Leasingrate von 99 Euro (zuzüglich 74 Euro monatliche Batteriemiete)erhältlich.Der von Renault erhöhte Elektrobonus setzt sich aus der aktuell wirksamenFörderung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in Höhe von2.000 Euro sowie dem aktuell auf 4.000 Euro erhöhten Renault-Bonus zusammen.Die Sonderkonditionen für ADAC Mitglieder gelten auch für den neuen Renault ZOEZ.E. 50 (52-kWh-Batterie), dessen Reichweite nach WLTP-Zyklus mit bis zu 395Kilometern angegeben wird. Die Höhe der monatlichen Leasingrate mit ADAC Vorteilrichtet sich grundsätzlich nach dem Umfang der gewählten Ausstattung, derBatteriegröße sowie nach Laufzeit und Laufleistung. Das Leasing-Angebot gilt fürMitglieder des Clubs zunächst bis Ende April 2020.Produktangebot:www.adac.de/renaultzoe-angebotÜber die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADACFinanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation undzukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die ADAC SE rund 3.500Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vorSteuern von 108,0 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationDr. Christian BuricT 089 76 76 3866christian.buric@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122834/4504222OTS: ADAC SEOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell