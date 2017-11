Erhöhte Vulkanaktivität auf Bali: TUI-Gäste in Sicherheit Veranstalter kommt für zusätzliche Hotelkosten auf Gebührenfreie Umbuchungen und Stornierungen bis 4. Dezember möglich

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) - Am Vulkan Mount Agung auf Bali tritt seitgeraumer Zeit eine Aschewolke aus. Der internationale FlughafenDenpasar bleibt zunächst bis zum 29. November geschlossen.TUI rät Urlaubern, die bis einschließlich 4. Dezember vonDeutschland aus nach Bali reisen wollen, dringend, ihreReiseabsichten zu überdenken. Gäste werden derzeit aktiv über dieLage vor Ort informiert und können ihre Reise gebührenfrei umbuchenoder stornieren. Betroffene Kunden werden gebeten, sich dafür an ihrejeweilige Buchungsstelle zu wenden.Alle TUI-Urlauber vor Ort sind wohlauf und in Sicherheit. DieHotels liegen außerhalb der von den Behörden eingerichtetenSicherheitszone. Derzeit befinden sich 250 deutsche TUI Urlauber aufBali, der Großteil davon im Süden des Landes. All jene, die aufgrundder Flughafenschließung ihre Heimreise nicht wie geplant antretenkönnen, werden vor Ort in Hotels untergebracht, versorgt und durchdie TUI-Reiseleitung betreut. TUI kommt für entstehende Mehrkostenauf.TUI steht in ständigem Kontakt mit den Behörden und ihrerReiseleiterorganisation vor Ort und beobachtet die Lage weiterhingenau. In den kommenden Tagen bis einschließlich 4. Dezember planen50 TUI-Gäste eine Reise nach Bali.Diese Meldung finden Sie auch im Pressebereich unterwww.tuigroup.com.Pressekontakt:Anja Braun, Tel. +49(0)511 567-2102Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell