Wiesbaden (ots) -TOUGHBOOK 55 hebt Flexibilität, Produktivität und Nachhaltigkeitim Mobile Computing auf ein neues Niveau.Mit dem TOUGHBOOK 55 setzt Panasonic einmal mehr neue Maßstäbe inSachen Flexibilität beim mobilen Arbeiten. Dank der Modulbauweisekönnen Anwender ihr Gerät je nach anfallender Aufgabe umfangreichanpassen - erstmals auch unterwegs während des Einsatzes. Das robuste14" Notebook zeichnet sich trotz "Semi Ruggedized"Schutzeigenschaften durch ein schlankes und leichtes Design aus. Esoptimiert Flexibilität und Produktivität der Mitarbeiter und fördertso Effizienz und Effektivität in Unternehmen.Das Panasonic TOUGHBOOK 55 Notebook bietet seinen Anwendernmaximale Flexibilität durch individuelle Konfigurierbarkeit derModulsteckplätze. Der Funktionsumfang des Geräts lässt sich imBedarfsfall unterwegs schnell und komfortabel erweitern, indemspezielle Zusatzgeräte in einen Modulschacht gesteckt und aktiviertwerden. So lässt sich über einen Steckplatz die Grafikleistungdrastisch erweitern oder ein Smartcard-Reader, zusätzlicherSpeicherplatz oder ein DVD- bzw. Blu-Ray-Laufwerk nutzen. Über einenzweiten Steckplatz auf der Vorderseite wird bei Bedarf einFingerabdruckleser, RFID, ein herkömmlicher Smartcard-Leser oder einezweite Batterie hinzugefügt.Beim Kauf können Unternehmen das Gerät mit drei zusätzlichen Portsausstatten: VGA, True Serial und entweder ein vierter USB-, einzweiter Gigabit-LAN-, oder ein Rugged USB 2.0 Anschluss."Dieses Gerät ist ein wahrer Game-Changer: Es hebt Flexibilität,Produktivität sowie Nachhaltigkeit des mobilen Arbeitens auf einneues Niveau", sagt Jan Kaempfer, General Manager of Marketing beiPanasonic Mobile Solutions Business Division. "Die Nutzer können ihrTOUGHBOOK 55 jederzeit - auch unterwegs - an die Anforderungen ihrerjeweiligen Aufgabe anpassen. Bei der Investition in das Gerät könnensich Käufer darauf verlassen, dass es sich auch langfristig an sichändernde Bedürfnisse im Unternehmen und in der Belegschaft anpassenlässt. Diese Flexibilität verbunden mit der "Semi Ruggedized"Langlebigkeit reduziert den CO2-Fußabdruck des Geräts, da Teileseparat ausgetauscht und repariert werden können, ohne dass dasgesamte Gerät eingeschickt oder gar ausgetauscht werden muss."Als Folgemodell des erfolgreichen TOUGHBOOK 54 ist das neueTOUGHBOOK 55 noch flexibler, schneller, robuster, sicherer undlanglebiger als sein Vorgänger. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit undInvestitionssicherheit für Bestandskunden hat Panasonic bei derEntwicklung auf eine Kompatibilität mit dem Zubehör seines Vorgängersgeachtet: Unter anderem können Fahrzeugdocks und Desktop-PortReplikatoren des Vorgängers mit dem neuen TOUGHBOOK 55 weiter benutztwerden.Mehr Ausdauer und Sicherheit beim mobilen ArbeitenDas TOUGHBOOK 55 verbindet "Semi-Ruggedized" Robustheit mit demLook & Feel eines Business-Notebooks: Es ist leicht (2,08 kg),schlank (32,8 mm) und mit seinem ergonomisch designten Griffkomfortabel und sicher zu tragen. Noch widerstandsfähiger als seinVorgänger bringt es nach dem Ingress Protection Standard ein erhöhtesSchutzniveau gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser mit(IP53) und übersteht Stürzen aus Fallhöhen von bis zu 91 cm(MIL-STD810H*). Zudem wurde die Nutzungsfähigkeit unter extremenTemperaturen verbessert, so dass nun ein komfortabler Betrieb imTemperaturbereich von -20°C bis +60°C ermöglicht wird. *Mit einer verlängerten Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden1) ohneexterne Stromzufuhr und einer Erweiterung auf 40 Stunden (mitoptionaler Hot-Swap-Zweitbatterie) ist das TOUGHBOOK 55 ebensoausdauernd wie anpassungsfähig.Optimiert für vielfältige NutzungsanforderungenFür komfortable Gespräche sowie Sprachsteuerung bei der Nutzung inFahrzeugen oder in lauten Arbeitsumgebungen wurden dieSpracherkennungs- und Lautsprecherlautstärkefunktionen optimiert. DieStereolautsprecher liefern eine Lautstärke von bis zu 92 dBA, und mitden vier Mikrofonen der optionalen Windows Hello Frontkamera(Standard sind zwei Mikrofone) weist das Gerät eineSpracherkennungsrate von 98 Prozent** auf.Die Tastatur des TOUGHBOOK 55 ist so optimiert, dass sie nocheinfacher zu bedienen und anpassbar ist: Isolierte Tasten erleichterndas Tippen, und die Buchstaben auf den Tasten sind sowohl im Hellenals auch im Dunkeln gut sichtbar. Bei der optionalenTastaturbeleuchtung kann der Käufer die Lichtfarbe jederzeit beliebigändern.Das 14" Display eignet sich für verschiedensteNutzungsanforderungen - von grellem Sonnen- oder Werkstattlicht beiFahrzeugdiagnosen bis hin zu Polizei- und Sicherheitseinsätze, fürdie das Displaylicht auf ein Minimum reduziert werden muss (max.Displayhelligkeit 1.000 cd/m2 und min. Helligkeit 2 cd/m2)3).Die Bedienung des kapazitiven Touchscreens (Full-HD TouchscreenModellvariante) bietet eine hohe Flexibilität: Ob mit bis zu zehnFingern gleichzeitig, mit oder ohne Handschuhe oder per Stifteingabemit einer 2 mm Stiftspitze für präzises Schreiben.2)Optional ist eine 2MP-Frontkamera mit IR und Sichtschutz fürVideokonferenzen integrierbar.Zu den Zielbranchen zählen u. a. Automotive, Technischer Service,Produktion, Polizei- und Sicherheitsdienste, Verteidigung,Telekommunikation und Versorger.Geschützt gegen physische und digitale AngriffeDie robuste "Semi Ruggedized" Bauart schützt das TOUGHBOOK 55 vorphysischen Schäden. Um sensible Daten zu schützen, kann derDatenspeicher einfach aus dem Gerät herausgenommen werden.Vor allem aber punktet das Gerät durch eine ganz neueSicherheitsstufe: Sie verhindert, dass es zu böswilligen Angriffenauf das System kommt. Das TOUGHBOOK 55 ist eines der ersten Notebooksmit einer neuen, fortschrittlichen Sicherheitsplattform, die es zueinem modernen Windows 10 Pro Gerät mit sofort einsatzbereitemHardware-, Software- und Identitätsschutz macht.Der Intel Core i5 vPro-Prozessor der 8. Generation, diehochentwickelten Komponenten von Panasonic sowie die Funktionen vonWindows 10 Pro gewährleisten höchsten Schutz vor Firmware-Angriffenund schützen vor BIOS-Phasen- und Geräteangriffen. Zudem stellen sieden Datenzugriff auch im Stand-by-Modus sicher.Darüber hinaus bietet das TOUGHBOOK 55 einen zusätzlichenIdentitätsschutz mit optionalem Fingerabdruckleser, Smart CardReader, kontaktlosem Smart Card Reader und Windows HelloGesichtserkennung durch eine optionale Frontkamera. Damit ist dasTOUGHBOOK 55 - egal ob vor realen oder virtuellen Bedrohungen - injeder Aktivitätsphase vollständig geschützt.Verbesserte Leistung und KommunikationDas TOUGHBOOK 55 bietet eine Leistungssteigerung durch dieverbaute Intel Core i5 vPro Quad Core CPU. In der Basisausstattungist es mit einem Arbeitsspeicher von 8 GB RAM (bis zu 64 GB) undeiner 256 GB SSD (optional erhältlich: 512 GB, 1 TB, OPAL 256, OPAL512, OPAL 1 TB) ausgestattet. Zu den Schnittstellen gehören USB 3.1(2x), USB 3.1 Typ C PD, HDMI, LAN, micro SDXC Slot sowie optional einDual Path Through Antennenanschluss.Das Gerät verfügt über Bluetooth 5.0 für den Datenaustausch mitschnellerer Geschwindigkeit und größerer Reichweite bei gleichzeitiggeringerem Stromverbrauch. Darüber hinaus unterstützt es WLAN mitIntel Dual Band Wireless AC-9560.Mit dem optionalen Ublox NEO-M8N Modul wird das TOUGHBOOK 55optimiert für den Einsatz mit Galileo und GPS in Europa, GLONASS inRussland und Beidou-Unterstützung in China.Verfügbarkeit und PreiseDas TOUGHBOOK 55 ist ab September 2019 in drei Versionenerhältlich:- TOUGHBOOK 55 HD- TOUGHBOOK 55 Full-HD und- TOUGHBOOK 55 Full-HD Touchscreen.Der Preis beginnt bei EUR 1.988 (zzgl. MwSt.) beziehungsweise CHF2.553 (zzgl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr).* Entwickelt für MIL-STD810H. Test durch unabhängiges Drittlabornach MIL-STD810H folgt im zweiten Halbjahr 2019.** Getestet von Panasonic Work.1) Mobile Mark 2014, 150 cd/m2. * Entwickelt für MIL-STD810H. Test durch unabhängiges Drittlabornach MIL-STD810H folgt im zweiten Halbjahr 2019.** Getestet von Panasonic Work.1) Mobile Mark 2014, 150 cd/m2. HD Model2) nur Full-HD Touch Screen Model3) nur Full-HD und Full-HD Touch Screen ModelWeitere Informationen über TOUGHBOOK Lösungen finden Sie unter:http://www.toughbook.de