Erhöhte Belastung auf Atemhöhe von Kleinkindern - Deutsche Umwelthilfe ermittelt die NO2-Belastung an weiteren 583 Orten

Berlin (ots) - Citizen Science-Aktion der Deutschen Umwelthilfe(DUH) "Decke auf, wo Atmen krank macht" geht vom 1. Juni bis 1. Juliin die zweite Runde - Neue Messungen sollen die erhöhte Belastung vonKindergarten und Schulkindern verdeutlichen, die in Auspuffhöhe dasDieselabgasgift einatmen - Nachmessungen im Mai an besondersbelasteten Orten identifizierten 15 weitere Überschreitungen desGrenzwertes von 40 µg NO2/m3 - DUH-Bundesgeschäftsführer Reschbezeichnet das heute in Hamburg in Kraft getretene Diesel-Fahrverbotals 'kleinen aber wichtigen Schritt für die Saubere Luft' inDeutschland - DUH erwartet am 8. Juni Entscheidungen in derLuftreinhalteklage Aachen und am 28. Juni in derZwangsvollstreckungsklage StuttgartKinder im Kindergartenalter sind den Auspuffrohren vonStraßenfahrzeugen besonders nah und daher den giftigenStickstoffdioxid-Abgasen von Dieselfahrzeugen in besonders hohem Maßeausgesetzt. Zudem konzentrieren sich die für Kleinkinder besondersgiftigen Dieselabgase in Bodennähe. Dies wird bislang bei offiziellenMessungen nicht berücksichtigt. Deshalb wird die Deutsche Umwelthilfe(DUH) bei ihrer zweiten Messreihe vom 1. Juni bis 1. Juli 2018 mitPassivsammlern an insgesamt 583 Messorten die Belastung der Atemluftmit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2) auch auf Atemhöhe vonKindergartenkindern messen. Mehr als 2.000 Vorschläge für Messpunktegingen bei der DUH für die nun zweite Runde der CitizenScience-Aktion "Decke auf, wo Atmen krank macht" ein. Mit diesermöchte die DUH nicht nur weitere Hot Spots der Luftverschmutzungidentifizieren, sondern auch aufzeigen, dass Deutschland einflächendeckendes Problem mit NO2 hat.Offizielle Luftqualitätsmessungen finden wie gesetzlichvorgeschrieben in einer Höhe von zwei bis vier Metern statt. Derüberwiegende Teil der neuen Messpunkte wird sich auch in dieseramtlichen Messhöhe befinden. Da aber insbesondere Kleinkinder dengiftigen Dieselabgasen in besonderem Maße ausgesetzt sind, finden aninsgesamt fünf Orten spezielle Messungen rund um Kindergärten oderGrundschulen zusätzlich in einem Meter Höhe statt. Die WHO wie auchandere von der Automobilindustrie nicht finanzierteForschungseinrichtungen weisen seit Jahren auf die besondereBelastung und Gefahr dauerhafter gesundheitlicher Schäden gerade beiKleinkindern hin.Hauptverursacher der hohen NO2-Belastung in weit über 100deutschen Städten sind Diesel-Pkw. Als am schmutzigsten haben sichdie Euro 5 Diesel herausgestellt. Die spezifischen NO2-Emissioneneines Euro 5 Diesel-Pkw sind sogar im Durchschnitt sechsmal höher als20 Jahre alte Euro 1 Diesel. Zwischenzeitlich sind praktisch alleHersteller von Diesel-Pkw des Einsatzes illegalerAbschalteinrichtungen überführt. Die Anzahl der von den Behörden alsillegal bewerteten Mercedes Diesel-Pkw ist nach Informationen der DUHauf 748.000 angestiegen, liegt aber tatsächlich in siebenstelligerHöhe. Seit Monaten verzögert das Bundesverkehrsministerium auch beihunderttausenden Diesel-Pkw von Opel und Audi die rechtlichzwingenden Rückrufbescheide.Das heute in Kraft getretene Dieselfahrverbot in Hamburg und dieFolgen kommentiert Jürgen Resch als 'kleinen aber wichtigen Schrittfür die Saubere Luft'. Die symbolische Sperrung von zweiStraßenabschnitten in Hamburg zeige sowohl die rechtliche Machbarkeitvon Dieselfahrverboten auch für Euro 5 Diesel-Pkw wie auch derenWirksamkeit zur Erreichung der gesetzlich vorgeschriebenenLuftqualitätswerte. Außerdem haben ab heute Millionen geschädigteDiesel-Halter deutlich verbesserte Argumente für ihrezivilrechtlichen Klagen auf Rückabwicklung des Kaufvertrages. Dennochkritisiert die DUH die Ausgestaltung des Hamburger Fahrverbots alseindeutig rechtswidrig: "Der Hamburger Senat muss dieDieselfahrverbote noch in diesem Sommer auf alle Straßen ausdehnen,die eine Überschreitung der NO2-Grenzwerte zeigen. Hierzu hat die DUHim Februar eine Schwerpunktmessung gemeinsam mit Hamburger Bürgernund Umweltverbänden durchgeführt und aufgezeigt, dass die Hansestadtein flächendeckendes Problem mit dem Dieselabgasgift NO2 hat. UndHamburg missachtet die höchstrichterliche Entscheidung, wonach nichtnur die Umgebung der amtlichen Messpunkte geschont werden soll:Fahrverbote müssen so ausgestaltet werden, dass die Grenzwerteüberall unterschritten werden", so Resch weiter.Die DUH rechnet noch in diesem Jahr mit weiterenDieselfahrverboten in allen größeren Städten. Derzeit betreibt dieDUH 28 Klageverfahren. Nach der höchstrichterlichen Bestätigung derDieselfahrverbot-Entscheidungen von Düsseldorf und Stuttgart durchdas Bundesverwaltungsgericht Leipzig geht die DUH nun von schnellergehenden Urteilen aus. Im Juni stehen Aachen (8.6.) sowie dieZwangsvollstreckung in Stuttgart (28.6.) auf dem Gerichtskalender.Bislang beschränkt sich die Luftreinhaltepolitik derBundesrepublik auf 90 behördlich bestätigte Problemstädte. Dasverkennt die wahre Problematik der innerstädtischen Belastung inweitaus mehr Städten."Die nur 250 amtlichen verkehrsnahen Messstellen für NO2 in nur154 Orten bilden die Belastung der Luft nicht hinreichend ab. Dasskeine Messwerte vorliegen, bedeutet nicht, dass die Luft sauber ist.Gemeinsam mit vielen Menschen, die über die Qualität ihrer Atemluftmehr wissen wollen, messen wir also, um die blinden Flecken auf derKarte zu verringern und zu zeigen, dass auch an bisher unbeachtetenOrten eine Gesundheitsgefahr in der Luft liegt", sagt Dorothee Saar,Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung bei der DUH. Die DUH erwartet,dass weitere Hot-Spots der Luftverschmutzung identifiziert werden.Ausgewählt wurden für die neue Messaktion Standorte in 139Kleinstädten, 104 Mittelstädten und 255 Großstädten. Unter anderemauch in Hamburg: An der nun von Fahrverboten für Diesel-Pkwbetroffenen Julius-Leber-Straße/Max-Brauer-Allee bisHolstenstraße/Max-Brauer sowie Ausweichstraßen wird die DUH mitPassivsammlern die NO2-Belastung ermitteln. Auch an besonders vomVerkehr betroffenen Orten wie Busbahnhöfen werden Passivsammlerangebracht. Das akkreditierte schweizerische Labor Passam AG wertetdie Messungen erneut aus. Mit den Ergebnissen rechnet die DUH AnfangAugust.Hintergrund:Untersucht werden bei der neuen DUH-Messaktion 135 neue,zusätzliche Städte und Gemeinden gegenüber der ersten Messaktion imFebruar 2018. Die Ergebnisse der ersten DUH-Messungen zeigten an 89Prozent der 559 Messstellen eine gesundheitlich bedenklicheNO2-Belastung der Atemluft von 20 µg NO2/m³ und mehr. Dass massiveGesundheitsschäden auch bei Konzentrationen unterhalb des EU-weitgeltenden Jahresmittelwertes von 40 µg NO2/m³ auftreten, hatte AnfangMärz 2018 das Umweltbundesamt in einer neuen Studie unterstrichen. 67Orte wiesen bei der DUH-Messung eine Überschreitung des derzeitigenEU-Grenzwerts für NO2 von 40 µg /m³ auf.Wegen der durch die tiefen Temperaturen im Februar vermutlich zuniedrig ausgefallenen Messergebnisse hat die DUH an den Messorten,bei denen die erste Messreihe Werte zwischen 35 und 39,9 µg NO2/m³ergaben, im Mai erneut vier Wochen lang nachgemessen. Dabei zeigen 15weitere Orte eine Grenzwertüberschreitung auf: Berlin (3Messstellen), Dortmund, Freiburg, Herzogenrath, Düsseldorf, Ratingen,Lüneburg, Fürth, Hamburg, Kassel, Köln, Mannheim und Datteln (zu denErgebnissen der Nachmessung: http://l.duh.de/p180531). Die Messdatender Februarreihe, der Nachmessungen im Mai sowie Nachreichungenergeben insgesamt 85 Messorte mit 40 µg NO2/m³ und mehr (alleErgebnisse im Überblick und interaktive Karte:https://www.duh.de/abgasalarm/).Messungen mit Passivsammlern sind ein international anerkanntesMessverfahren, das auch von zuständigen Landesämtern ergänzendangewandt wird. Die DUH arbeitet für ihre Messaktion mit demakkreditierten schweizerischen Analyselabor Passam AG zusammen.Passivsammler sind kleine Röhrchen, in denen sich eine chemischeSubstanz befindet, die die Messkomponente - in Fall der DUH-MessungStickstoffdioxid (NO2) - bindet. Sobald das Röhrchen geöffnet wird,wird der Messprozess in Gang gesetzt. Der Wert der NO2-Konzentrationin der Luft wird durch eine chemische Analyse nach Ablauf desMesszeitraumes ermittelt.Links:Alle Messergebnisse (auch nach Bundesland sortiert), interaktiveKarte und weitere Informationen: https://www.duh.de/abgasalarm/Ergebnisse der Nachmessung und Gesamtübersicht:http://l.duh.de/p180531Fragen und Antworten zum Abgasalarm:https://www.duh.de/abgasalarm/faqs-abgasalarm/Kontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDorothee Saar, Leiterin Verkehr & Lufteinhaltung030 240086772, saar@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell