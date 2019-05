Mainz (ots) -Über eine mögliche höhere Allergiegefahr in Ballungsgebietenberichtet das landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz"des SWR Fernsehens am Donnerstag, 9. Mai 2019, ab 20:15 Uhr."Nur ein lästiger Schnupfen" denken viele, wenn es im Frühjahr inder Nase kribbelt. Doch immer häufiger entwickelt sich Heuschnupfenzu allergischem Asthma. Experten schätzen, dass die Zahl derMenschen, die an allergischem Asthma sterben, mittlerweile höherliegt, als die Zahl der Verkehrstoten. Auffällig dabei ist, dass diegleichen Pollen in Städten allergener sind als auf dem Land. Jetztwird daran geforscht, ob Pollen sich mit Feinstaub anreichern unddadurch aggressiver werden. Ärzte beklagen zudem, dass dieherkömmlichen Therapien bei vielen Allergikern nicht mehrfunktionieren. Doch alternative Naturheilverfahren werden, auch wennwissenschaftliche Studien die Wirksamkeit belegen, häufig von denKassen nicht gezahlt.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Total kommunal: Klamme Kommunen trotz voller Kassen im Land- Zur Sache will's wissen: Die Schattenseiten des Immobilienbooms -Wer verdient an der Wohnungsnot?- Studiogast: Reiner Braun, Forschungsinstitut "empirica"- Zur Sache - Europawahl: Wohin wollen SPD und CDU in derWirtschafts- und Sozialpolitik?- Junges Europa - Was der Brexit schon jetzt für jungeRheinland-Pfälzer bedeutet- Comicglosse: "Zur Sache - jetzt wird's ernst!" - SPD-Enteignungen"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell