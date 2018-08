Unterföhring (ots) -Hier schaukeln sich Stars und Fans gegenseitig hoch: Tom Beck,Giovanni Zarrella und Ben gehen in der ProSieben-Spielshow "TEAMWORK- Spiel mit deinem Star" am Donnerstag, 16. August, um 20:15 Uhr fürihre Fans an ihre Grenzen. Beweist Tom Beck für Kandidatin Sophia(29, München) Treffsicherheit und köpft Bälle von einer Schaukel ausin die Zielkörbe? Wie stark kann Ben für seinen Fan Sarah (29,Rietberg/NRW) ein Aluminiumrohr mit den Händen erhitzen? Und wiezielsicher wirft Giovanni Zarrella für Jaime (39, Solingen)Tennisbälle in rollende Autoreifen?In Sport-, Wissens- und Geschicklichkeitsspielen kann jeder Promibei "TEAMWORK" für einen seiner größten Fans mehr als 50.000 Euroerspielen. Aufgabe des Fans ist es, seinen Star gegen denvermeintlich schwächsten Gegner antreten zu lassen. JeannineMichaelsen führt durch den Abend."TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" - Donnerstag, 16. August 2018, um20:15 Uhr auf ProSiebenHashtag zur Show: #TeamworkBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell