Erhebliche Missstände in der Versorgung von Osteoporose-Patienten (FOTO)

München (ots) -- Deutschland ist europäisches Schlusslicht bei der Behandlung- Weltosteoporosetag am 20. Oktober lenkt Aufmerksamkeit auf dieunsichtbare VolkskrankheitIn Deutschland fehlt ein systematisches Behandlungskonzept für Osteoporose.(1)Nur etwa 30 Prozent der Betroffenen erhalten auch eine Osteoporose-Therapie. ImVergleich der fünf größten europäischen Länder liegt Deutschland damit auf demletzten Platz.(2) Dabei ist Osteoporose eine Volkskrankheit, warnen Expertenanlässlich des Weltosteoporosetags am 20. Oktober. Etwa 6,3 Millionen lebenhierzulande mit dieser Erkrankung.(3)Aufgrund von hormonellen Veränderungen sind besonders Frauen von Osteoporosebetroffen. Jede dritte Frau über 50 Jahre erleidet einen osteoporotischbedingten Knochenbruch.(4) Aber auch jeder fünfte Mann ab dem 50. Lebensjahrleidet unter Osteoporose. Durch die Erkrankung nimmt die Knochensubstanz ab,damit steigt das Risiko für Knochenbrüche. Am häufigsten sind Hüft-, Wirbel- undHandgelenksfrakturen, die Mobilität und Lebensqualität wird dadurch meist starkbeeinträchtigt.(5) Solche Frakturen sind schwierig zu behandeln und heilenschlecht, weil poröse Knochen nur langsam wieder zusammenwachsen.(6)Dabei verläuft die Krankheit lange ohne klar erkennbare Symptome. Deswegen wirdsie häufig erst nach dem ersten Knochenbruch entdeckt. "Das ist zu spät", sagtDr. Stefan Kropff, Executive Medical Director der Amgen GmbH. "An den Folgeneiner hüftgelenksnahen osteoporotischen Fraktur sterben innerhalb der erstensechs Monate 20 bis 25 Prozent der Patienten, bei den über 80-Jährigen sind essogar mehr als die Hälfte."(7) Zudem sei der erste osteoporotische Bruch fürviele der Einstieg in die Pflegebedürftigkeit.Die meisten wissen nur wenig über OsteoporoseZugleich wissen viele Bürger viel zu wenig über Osteoporose, wie Studien vonAmgen belegen. Nur jeder Dritte fühlt sich über die Krankheit, ihre Folgen unddie Vorsorgemöglichkeiten gut informiert.(8) Das wiederum kann dazu führen, dassVorsorgemaßnahmen nicht greifen. Nur zehn Prozent der Deutschen geben an, dassbei ihnen bereits die Knochendichte gemessen wurde.(8) Der Anteil ist bei Frauenund Männern gleich niedrig und auch bei den über 60-Jährigen liegt der Anteilmit zwölf Prozent nur geringfügig höher als der Durchschnitt.(8) Die Krankheitbleibt somit häufig lange unerkannt.Sichtbarkeit und SensibilisierungNeben dem großen Leid der Betroffenen belasten osteoporotische Frakturen auchdas Gesundheitssystem und die deutsche Volkswirtschaft enorm. Durch dendemografischen Wandel werden die entstehenden Kosten durch Behandlungen,Arbeitsausfälle, Arbeitslosigkeit und gesundheitsbedingte Frühverrentung nochweiter steigen. Bis 2025 werden die Gesamttherapiekosten voraussichtlich aufrund elf Milliarden Euro anwachsen.(9) "Systematische Früherkennungsmaßnahmenund eine konsequente Osteoporose-Behandlung könnten diese Kosten erheblichverringern", sagt Dr. Kropff. "Osteoporose ist die unsichtbare Volkskrankheit.Das muss sich ändern. Dazu bedarf es sowohl einer realistischen Wahrnehmung derErkrankung als auch ihrer Folgen für die Sozialsysteme."Mehr Informationen unter: www.osteoporose.deÜber AmgenAmgen ist ein weltweit führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, dasmit nahezu 21.000 Mitarbeitern in fast 100 Ländern weltweit seit fast 40 Jahrenvertreten ist. In Deutschland arbeiten wir an verschiedenen Standorten mit über750 Mitarbeitern jeden Tag daran, Patienten zu helfen. Weltweit profitierenjährlich Millionen von Patienten mit schweren oder seltenen Erkrankungen vonunseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie, Kardiologie,Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei chronisch-entzündlichenErkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolioauch Biosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige Pipeline. www.amgen.deFolgen Sie Amgen Deutschland auf:Twitter https://twitter.com/amgengermany?lang=deYouTube https://www.youtube.com/channel/UCeC6oqHqLe4X5z0jbaWrtQwReferenzen1. IQVIA - Disease Analyzer 2014 - 2017 (Fachgruppen: AllgemeinPraktizierende Internisten / Orthopäden / Rheumatologen)2. Ström, O. et al. (2011): Osteoporosis: burden, health careprovision and opportunities in the EU: a report prepared incollaboration with the International Osteoporosis Foundation(IOF) and the European Federation of Pharmaceutical IndustryAssociations (EFPIA), in: Archives of Osteoporosis; 6,S.159-155.3. http://ots.de/SKSKI44. Kanis JA et al. Long-term risk of osteoporotic fracture inMalmö. Osteoporos Int. 2000;11(8):669-74.5. CAPTURE THE FRACTURE Report 2012.http://ots.de/hdAnQn6. http://ots.de/1kFqA1, letzter Abruf: Oktober 20197. Schieker M. (2007): Frakturen bei Osteoporose - Ein zunehmendesP Problem in der Unfallchirurgie. Vortrag,Habilitationsverfahren, Wissenschaftliche Aussprache vor demFachbereichsrat der Medizinischen Fakultät der LMU München,24.10.20078. Amgen-Studie "Einstellungen zu Prävention und neuenTherapieansätzen", Marktforschungsinstitut Toluna, August 20189. Hernlund E, Svedbom A, Ivergard M, Compston J, et. al. (2013):Osteoporosis in the European Union: Medical Management,Epidemiology and Economic Burden. A report prepared incollaboration with the International Osteoporosis Foundation(IOF) and the European Federation of Pharmaceutical IndustryAssociations (EFPIA), in: Archives of Osteoporosis 2013 8:S.136.Zukunftsgerichtete AussagenDieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellenErwartungen und Einschätzungen von Amgen basieren. Alle Aussagen, mit Ausnahmevon Aussagen über Fakten aus der Vergangenheit, sind zukunftsgerichteteAussagen. Dies gilt auch für Aussagen über Ertragsprognosen,Betriebsergebnismargen, Investitionsaufwendungen, liquide Mittel oder andereFinanzkennzahlen, erwartete gerichtliche, schiedsgerichtliche, politische,regulatorische oder klinische Ergebnisse oder Praktiken, Verhaltensmuster vonKunden und Verschreibern, Entschädigungsaktivitäten und -ergebnisse sowie andereähnliche Prognosen und Ergebnisse.Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit beträchtlichen Risiken und Unwägbarkeitenbehaftet, einschließlich der nachfolgend genannten und in den von Amgeneingereichten Security and Exchange Commission-Berichten näher beschriebenen.Dazu gehört auch unser jüngster Jahresbericht auf dem Formblatt 10-K sowienachfolgende Periodenberichte auf den Formblättern 10-Q und Form 8-K. Sofernnichts anderes angegeben ist, trifft Amgen diese Aussagen zum vermerkten Datumund verpflichtet sich nicht dazu, in diesem Dokument enthaltenezukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn neue Informationen vorliegen,Ereignisse eintreten oder aufgrund anderer Gründe.Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie übernommen werden undtatsächliche Ergebnisse können von den erwarteten abweichen. Unsere Ergebnissewerden dadurch beeinflusst, wie erfolgreich wir neue und bestehende Produkte imIn- und Ausland vermarkten. Sie hängen von klinischen und regulatorischenEntwicklungen ab, die aktuelle und zukünftige Produkte betreffen, von derUmsatzsteigerung bei kürzlich eingeführten Produkten, vom Wettbewerb mit anderenProdukten (einschließlich Biosimilars), von Problemen oder Verzögerungen bei derHerstellung unserer Produkte sowie von globalen Wirtschaftsbedingungen. Darüberhinaus wird der Vertrieb unserer Produkte vom Preisdruck, der Wahrnehmung in derPolitik und der Öffentlichkeit und von den Erstattungsrichtlinien der privatenund gesetzlichen Krankenkassen sowie Regierungsbehörden und Managed CareProvider beeinflusst und kann zudem von Entwicklungen bei gesetzlichenBestimmungen, klinischen Studien und Richtlinien sowie nationalen undinternationalen Trends zur Eindämmung von Kosten im Gesundheitswesen beeinflusstwerden. Überdies unterliegen unsere Forschungs- und Testarbeit, unserePreisbildung, unser Marketing und andere Tätigkeiten einer starken Regulierungdurch in- und ausländische staatliche Aufsichtsbehörden. Wir oder andere könntennach der Markteinführung unserer Produkte und Medizinprodukte Sicherheits- oderHerstellungsprobleme oder Nebenwirkungen feststellen. Unser Unternehmen könntevon behördlichen Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten und Produkthaftungsklagenbetroffen sein. Darüber hinaus könnte unser Unternehmen von neuen Steuergesetzenbetroffen sein, die zu erhöhten Steuerverbindlichkeiten führen. Für den Fall,dass wir unseren Verpflichtungen aus der mit den US-Regierungsbehördengeschlossenen Vereinbarung zur Unternehmensintegrität nicht nachkommen, drohenbeträchtliche Sanktionen. Außerdem könnte der Schutz für unsere Produkte undTechnologie, der durch angemeldete und erteilte Patente sichergestellt wird, vonunseren Mitbewerbern angegriffen, außer Kraft gesetzt oder unterlaufen werden.Zudem könnten wir in aktuellen oder zukünftigen Rechtsstreitigkeitenunterliegen. Wir führen einen Großteil unserer kommerziellen Fertigung inwenigen Schlüsselbetrieben, unter anderem in Puerto Rico, durch und sind darüberhinaus bei unseren Herstellungsaktivitäten teilweise von Dritten abhängig.Lieferengpässe können den Vertrieb bestimmter aktueller Produkte und dieEntwicklung von Produktkandidaten beschränken. Für die Entwicklung mancherunserer zukünftigen Produkte und für die Vermarktung und den Vertrieb mancherunserer Handelsprodukte setzen wir auf die Zusammenarbeit mit Dritten. Zudemstehen wir bezüglich vieler der von uns vermarkteten Produkte sowie in Bezug aufdie Entdeckung und Entwicklung neuer Produkte in Konkurrenz zu anderenUnternehmen. Die Entdeckung oder Identifizierung neuer Produktkandidaten und dieIndikationserweiterung für bestehende Produkte kann nicht garantiert werden, undder Schritt vom Konzept zum Produkt ist nicht gesichert. Daher kann nicht dafürgarantiert werden, dass ein bestimmter Produktkandidat oder dieIndikationserweiterung eines bestehenden Produktes erfolgreich sein undvermarktet werden wird. Des Weiteren werden manche Rohstoffe, Medizinprodukteund Komponenten für unsere Produkte ausschließlich von Drittanbietern geliefert.Einige unserer Vertriebspartner, Kunden und Kostenträger haben erheblichenEinfluss auf ihre Verkaufsverträge mit uns. Die Entdeckung signifikanterProbleme mit einem Produkt, das einem unserer Produkte ähnelt, kann auf einegesamte Produktklasse zurückfallen und den Vertrieb der betreffenden Produkte,unser Unternehmen und unser Betriebsergebnis stark beeinträchtigen. DieAkquisition anderer Unternehmen oder Produkte unsererseits sowie unsereAnstrengungen zur Eingliederung aufgekaufter Betriebe kann fehlschlagen. Wirsind immer stärker von IT-Systemen, Infrastruktur und Datensicherheit abhängig.Technische Ausfälle, Cyberangriffe oder Verstöße gegen Datensicherheit könnendie Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer Systeme und unsererDaten beeinträchtigen. Unser Aktienkurs schwankt und kann vonunterschiedlichsten Ereignissen beeinflusst werden. Unser Geschäftserfolg kanndie Zustimmung unseres Verwaltungsrats zur Ausschüttung einer Dividende sowieunsere Fähigkeit zur Zahlung einer Dividende oder zum Rückkauf unsererStammaktien beschränken. Möglicherweise gelingt es uns nicht, Geld zu günstigenKonditionen am Kapital- und Kreditmarkt aufzunehmen oder überhaupt Geldaufzunehmen.DE-C-NPS-0319-072728kPressekontakt:Bettina Jödicke-BraasE-Mail: communication@amgen.deTelefon: 089-149096-1627Original-Content von: Amgen GmbH, übermittelt durch news aktuell