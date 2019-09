Erhalten und Erneuern: Denkmäler energetisch modernisieren

Berlin (ots) - Wer eine denkmalgeschützte Immobilie energetischauf den neuesten Stad bringen will, kann nicht einfach loslegen.Bestimmte bauliche Eingriffe sind verboten und auch kleinereÄnderungen unterliegen strikten Regeln. Das Serviceportal"Intelligent heizen" gibt Tipps zum Vorgehen und zur Finanzierung.Jede energetische Modernisierung sollte gut geplant werden. Fürdenkmalgeschützte Immobilien gilt das doppelt; denn in diesem Fallmuss das Vorhaben mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden.Sachverständige Energieberater mit speziellem Know-how unterstützenEigentümer bei ihren Vorhaben.Besonderer Schutz für das ÄußereMit einer energetischen Sanierung den Energieverbrauch zu senkenund gleichzeitig die historische Substanz zu erhalten - diesen Spagatgilt es bei einer denkmalgeschützten Immobilie zu meistern. DemEinbau effizienter Heizsysteme wie Brennwerttechnik, Wärmepumpe oderPelletheizung steht in der Regel nichts im Wege. Schwieriger wird esbei Maßnahmen, die das äußere Erscheinungsbild des Gebäudesverändern. Das betrifft in erster Linie die Fassadendämmung - eineder wichtigsten Maßnahme, um Energie und Kosten einzusparen. Um dasErscheinungsbild nicht zu verändern, muss häufig auf eineInnendämmung ausgewichen werden. Ähnliches gilt für die Installationvon Solaranlagen. Wer diese auf der "abgewandten" Seite des Hauseseinplant, erhöht die Chance, dass die Denkmalschutzbehörde dieErlaubnis dazu erteilt.Erlaubnis einholen und Fördermittel nutzenDie energetische Sanierung einer denkmalgeschützten Immobilie mussgenerell mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden.Energieberater für Denkmäler oder erfahrene Bauplaner erstellen einSanierungskonzept und kümmern sich um die Genehmigung. Erst wenn dieDenkmalschutzbehörde die Erlaubnis erteilt, können die Arbeitenbeginnen. Diese sollten ebenfalls von Handwerkern mit einerspeziellen Ausbildung zum Denkmalschutz ausgeführt werden. Bei derFinanzierung unterstützt die KfW Bankengruppe mit verein¬fachtenFörder¬voraus¬setzungen und zinsgünstigen Krediten. MehrInformationen zur finanziellen Unterstützung gibt es aufwww.intelligent-heizen.infoDie wichtigsten Schritte im Überblick- Ermitteln Sie durch einen Sachverständigen den energetischen undbaulichen Zustand Ihrer denkmalgeschützten Immobilie.- Lassen Sie ein mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmtesSanierungskonzept erstellen.- Wählen Sie zum Ausführen der Arbeiten speziell ausgebildeteFachhandwerker für den Denkmalschutz aus.- Nutzen Sie die finanziellen Vorteile der KfW-Förderung.Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist einAngebot des Forums für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik VdZ.Seit 2007 informiert das Serviceportal technologieoffen undenergieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftlicheHeizungsmodernisierung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sieunter www.intelligent-heizen.info. Tipps für energiesparendes Heizenund aktuelle Informationen gibt es auch auf Facebook.Pressekontakt:Simone Eck | KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbHTelefon: 030 308811-42 | E-Mail: presse@kompaktmedien.deOriginal-Content von: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V., übermittelt durch news aktuell