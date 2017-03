Erhalt des Preisbildungssystems für Arzneimittel ist Gebot politischer Vernunft (FOTO)

Berlin (ots) -Deutschlands Apotheker fordern die Politik auf, ihrerVerantwortung für Millionen Patienten gerecht zu werden und das überlange Jahre aufgebaute Preisbildungssystem zu sichern, auf dem diegesamte Arzneimittelversorgung mit all ihren Steuerungsmechanismen inDeutschland fußt. Dazu sagt Präsident Friedemann Schmidt, Präsidentder ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände: "In derderzeitigen Situation ist der einzige Weg zur Stabilisierung derArzneimittelversorgung die Rückführung des Versandhandels aufrezeptfreie Medikamente. Das entsprechende Gesetz muss jetzt her unddarf nicht unter die Räder des beginnenden Bundestagswahlkampfskommen." Werde nicht zügig gehandelt, zerfalle das ordnungspolitischeFundament der Arzneimittelversorgung.Schmidt weist außerdem auf die europapolitische Dimension desProblems hin: "Wir stehen ohne Wenn und Aber zur europäischen Ideeund zum EU-Binnenmarkt. Aber die Gestaltung des Gesundheitswesens warund ist auch laut den EU-Verträgen klare Domäne der Mitgliedstaaten.Dieses Stück Souveränität kann und muss sich der Gesetzgeber inBerlin erhalten oder wieder holen, indem er jetzt aktiv wird. Er mussdie Konsequenzen des EuGH-Urteils zum Versandhandel vom vergangenenOktober bearbeiten. Aussitzen funktioniert da nicht. Sonst findetGesundheitspolitik zukünftig vor allem in Brüssel statt. Das wissenalle, die mit am Tisch sitzen, wenn der Koalitionsausschuss derBundesregierung über die letzten Gesetzgebungsfragen in dieserLegislaturperiode und damit auch über den Gesetzentwurf desGesundheitsministeriums zum Versandverbot brütet."Schmidt erinnert daran, dass in 21 von 28 EU-Mitgliedstaaten derVersandhandel mit rezeptpflichtigen Medikamenten nicht erlaubt ist."Dieser klugen Mehrheit kann sich auch die große Koalition in Berlinanschließen. Finanzielle Nachteile können Deutschland daraus nichterwachsen. Angst vor Staatshaftung braucht in diesem Kontext niemandzu haben."Zum Hintergrund: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburghatte am 19. Oktober 2016 die in Deutschland geltende Preisbindungfür rezeptpflichtige Arzneimittel als nicht verbindlich fürausländische Anbieter einstuft. Daraufhin hatte dasBundesgesundheitsministerium im Dezember einen Gesetzentwurf zumVerbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamentenvorgelegt, den die SPD bis dato nicht mitträgt.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, r.kern@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell