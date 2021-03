Ergreifen Sie digitale Chancen und entschärfen Sie Cyber-Bedrohungen mit SGS Cybersecurity Services

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

Genf (ots/PRNewswire) - SGS, das weltweit führende Unternehmen für Inspektion, Verifizierung, Prüfung und Zertifizierung, hilft seinen Kunden, die digitalen Chancen zu nutzen und gleichzeitig die Risiken mit seinen SGS Cybersecurity Services, einer integrierten Cybersecurity-Lösung, zu minimieren.Eine globale BedrohungTechnologie hat viele Vorteile. Es macht das Leben der Menschen sicherer und bequemer, erhöht das Gesundheitspotenzial und bietet neue Erfahrungen bei der Arbeit, zu Hause und auf Reisen. Aber es gibt auch erhebliche Herausforderungen. Wenn Technologie missbraucht wird, kann sie Schwachstellen schaffen, ist schwer vorhersehbar und kann sich negativ auf das tägliche Leben der Menschen auswirken. Für Unternehmen kann Cyberkriminalität katastrophale Auswirkungen haben, wie z. B. Daten- und Datenschutzverletzungen, die zu finanziellen Schäden und der Zerstörung des guten Rufs führen.Um dieser sich entwickelnden Cybersicherheitslandschaft zu begegnen, arbeiten Regierungen und Interessengruppen auf der ganzen Welt an der Einführung neuer Standards und Vorschriften.Es ist zwingend erforderlich, dass Unternehmen ihre Cybersicherheitsreife erhöhen, um ihre Marktposition zu halten. Eine cyber-sichere Kultur muss eingebettet werden, und es sollten Prozesse und Protokolle entwickelt werden, die sie unterstützen. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber Kriminelle werden nicht warten, und daher ist schnelles Handeln erforderlich.Ein vertrauenswürdiger PartnerHier kommen die SGS Cybersecurity Services ins Spiel. Als vertrauenswürdiger Partner nutzt SGS tiefgreifende Kenntnisse und Expertise im Bereich Cybersecurity - von Transistoren bis hin zu Cloud-Lösungen - um Kunden zu ermöglichen, ihre Sicherheitsreife auf das Niveau zu heben, das erforderlich ist, um Herausforderungen zu meistern.Die SGS Cybersecurity Services basieren auf drei Säulen und bieten die Möglichkeit, die Leistungen auf die spezifischen Anforderungen der Branche zuzuschneiden, z. B. für die Bereiche Consumer IoT, medizinische Geräte, Halbleiter, Automotive und Industrie:1. Schulung zu Vorschriften, Standards, aktuellen Angriffen und zugehörigen Gegenmaßnahmen, einschließlich Einblicken in Best Practices und detaillierte technische Themen wie Seitenkanal- und Fehleranalyse-Angriffe2. Bewertung von Hardware, Software, Netzwerken, Krypto- und Sicherheitsmanagementsystemen, die den gesamten Technologiestapel digital vernetzter Lösungen abdecken3. Zertifizierung, wobei der Schwerpunkt auf Konformitätsbewertungen gegen bestehende und zukünftige Normen und Vorschriften liegtMit einem 3-stufigen Ansatz unterstützen wir unsere Kunden in ihrem Ziel, ihre Cybersecurity-Fähigkeiten zu verbessern:- Schritt eins: eine umfassende Cybersecurity-Gap-Analyse der organisatorischen Strukturen und Prozesse, der Fähigkeiten sowie der digitalen Produkte und Services- Schritt zwei: Basierend auf der Analyse aus Schritt 1 werden gemeinsam mit dem Kunden ein Aktionsplan und eine Roadmap entwickelt und umgesetzt, die identifizierte Lücken adressieren und schließen, begleitet von Schulungen, Audits, Reviews und Sicherheitsbewertungen- Schritt drei: Nachdem alle in Schritt 2 definierten Aufgaben umgesetzt wurden, wird die Wirksamkeit durch Konformitätsbewertungen nachgewiesen, die intern oder durch unabhängige Dritte durchgeführt werdenSGS Cybersecurity Services helfen, die Sicherheitsreife durch Anpassung und ihren umfassenden Ansatz zu erhöhen. Kunden können beruhigt sein und ihre Kunden beruhigen, was das Niveau ihrer Cybersicherheit angeht, und so eine bessere, sicherere und vernetztere Welt ermöglichen.Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere Homepage www.sgs.com/cybersecurity-servicesInformationen zu SGSSGS ist das weltweit führende Unternehmen beim Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren und gilt als weltweiter Maßstab für Qualität und Integrität. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 89.000 Mitarbeiter und betreibt ein Netzwerk von über 2.600 Niederlassungen und Labore auf der ganzen Welt.IMAGEZu diesem Artikel ist ein Bild verfügbar - eine hochauflösende Version ist auf Anfrage erhältlich.Video - https://www.youtube.com/watch?v=NKjsMAOGuu0Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1443181/SGS_DI_Cybersecurity.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443182/SGS_Logo.jpgPressekontakt:Dr. Martin SchafferGlobal Head of Cybersecurity ServicesDigital & InnovationSGSTel.: +43 664 88210590Original-Content von: SGS, übermittelt durch news aktuell