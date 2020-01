Ergotherapeutisches Assessment: Wohl des Patienten, Ökonomie und Transparenz unter einen Hut gebracht

Karlsbad (ots) - Das Ziel einer jeden gesundheitlichen Intervention ist,erkrankten Menschen so schnell und effektiv als möglich zu einer Verbesserungihrer seelischen und körperlichen Situation zu verhelfen. Welchen AnteilErgotherapeuten daran haben, erklärt Ralf Lehnguth, Referent der Akademie desDVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.). Er sagt: "Viele Faktorenbeeinflussen den Heilungsverlauf. Daher ist es wichtig, sowohl einen 360°-Blickauf das jeweilige Individuum als auch auf den gesamten Behandlungsprozess zubekommen."Gesundheit ist ein persönliches, aber ebenso ein gesellschaftliches undwirtschaftliches Anliegen. Je mehr Menschen einen Beitrag zum Allgemeinwohlleisten, etwa indem sie ihren Alltag selbstständig bewerkstelligen, destoerfolgreicher ist die Gesellschaft in Summe. Wer wegen einer Erkrankung, nacheinem Unfall oder in einer Krise körperlich, geistig oder seelischbeeinträchtigt ist, kann jedoch unter anderem seinen produktiven Aufgaben wieBeruf, der Selbstversorgung oder der Versorgung der Familie nicht mehrnachkommen. Es ist die Berufsgruppe der Ergotherapeuten, die sich mit dem Alltagvon Menschen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind, befasst. Sie verfolgt dasZiel, ihre Klienten und Patienten so zu befähigen, dass sie ihren Alltag wiederselbstständig oder selbstbestimmt bewältigen können.Wohl des PatientenNeben der fachlichen Kompetenz sind Empathie, Fingerspitzengefühl undEinfühlungsvermögen maßgebliche Attribute, die für das Wohl und dieVertrauensbildung bei Patienten nötig sind. Denn nur wenn sich Patientenverstanden und 'in guten Händen' fühlen, sind sie bereit für ein kooperativesMiteinander - maßgebliche Faktoren für eine effektive, für den jeweiligenMenschen passende Therapie und Heilerfolge. Auf dieser Basis arbeitenErgotherapeuten. Wie dieses für sie typische Vorgehen analytisch untermauert undwissenschaftlich überprüfbar gemacht wird, erläutert Ralf Lehnguth. DerErgotherapeut veranschaulicht, wie und warum er das ErgotherapeutischeAssessment, ein nach wissenschaftlichen Kriterien entwickeltes Erfassungs- undBeurteilungsinstrument, verwendet.Assessment: Mit Blick auf jedes DetailZusätzlich zu Patientendaten und der Krankengeschichte mit vorangegangenenTherapien ist aus ergotherapeutischer Sicht die Kenntnis möglichst vielerDetails wichtig. Daher wollen Ergotherapeuten wissen: Wie schwer sind dieAuswirkungen eines Unfalls, einer Erkrankung auf den Alltag? Was kann derjenigenoch oder wieder? Wie sehen seine privaten Umstände, Wohnsituation und Umfeldaus? Und vor allem: Was prägt das Leben des Patienten, was macht sein Leben aus,was ist ihm wichtig. "Wir berücksichtigen alles, was das Realisieren derZielsetzungen der Patienten, die Therapie und das spätere autonome Bewältigendes Alltags beeinflussen kann", fasst Ralf Lehnguth zusammen, wie sich derAspekt des klientenzentrierten, also auf den Patienten fokussierten Arbeitens imErgotherapeutischen Assessment wiederspiegelt. Um den Alltag mit einerErkrankung oder Beeinträchtigungen zu bewältigen, sind oftmals Hilfsmittel oderkompensatorische Handlungen erforderlich, um Defizite auszugleichen. ImErgotherapeutischen Assessment geht es unter anderem darum, ob und wie sinnvollBetroffene diese in ihrem Alltag einsetzen können und wollen und auch darum, wiesich der Alltag dadurch verbessert.... und auf das GanzeGrundlegenden Anteil an einem selbstbestimmten Alltag haben die Fähigkeiten, diefür die körperliche Selbstversorgung und eine eigenständige Lebensführung; alsoklären Ergotherapeuten wie die eigene Körperhygiene gelingt, Anziehen, alleineessen, Mahlzeiten zubereiten und so weiter. Oder wie es um die alltagsrelevantenAuswirkungen der sensomotorischen oder der kognitiven Fähigkeiten wie Laufen undSensibilität der Extremitäten oder Gedächtnis und Handlungssteuerung bestelltist. Zusätzlich zum Fragen verschaffen sich Ergotherapeuten ein Bild von außen,beobachten Handlungsabläufe, also wie ihre Patienten bestimmte Handlungenausführen. So können sie beurteilen, ob tägliche Handlungen wie Einkaufen,Mahlzeiten zubereiten und mehr funktionieren, an welcher Stelle im Prozess es'hakt' und in welcher Qualität der Patient die Aktivität ausführen kann. VieleErkrankte stehen im Berufsleben; auch dies findet Berücksichtigung imErgotherapeutischen Assessment. Über arbeitsrelevante Aspekte wie Belastbarkeitoder das Steuern und Organisieren von Arbeitsabläufen hinaus spielenAktivitäten, die in der Freizeit stattfinden - Familie, Soziales, Hobbies - fürErgotherapeuten im Sinne einer ausgewogenen Lebensführung und Balance ihrerPatienten eine genauso große Rolle. Wozu ist das alles gut? "Für diebestmögliche Qualität und Effektivität meiner Intervention muss ich immer alleFacetten im Einzelnen und gleichzeitig das Gesamte im Blick behalten; alles wasden Alltag ausmacht, in den Alltag hineinwirkt", sagt Lehnguth.Plus für Kostenträger und Patient: Transparenz und ÖkonomieDiese Erkenntnisse trägt er im Ergotherapeutischen Assessment zusammen. Sie sindGrundlage für seine eigene Therapieplanung und -gestaltung und gleichzeitigAusgangspunkt für die Beurteilung desselben Patienten zu einem späterenZeitpunkt. "Der besondere Vorteil dieses Assessments", so Lehnguth "ist dieEvaluation, die Beurteilung und Auswertung. Wir erfassen den Zustand desPatienten zu Beginn der Erkrankung und sobald er die Einrichtung verlässt.".Diese Gegenüberstellung zeigt auf einen Blick die Entwicklung und dieBehandlungserfolge, schafft Transparenz und ermöglicht eineneinrichtungsübergreifenden Informationsfluss mit denselben Parametern. Wechseltder Patient die Einrichtung, ist der am Entlasstag erfasste Zustand gleichzeitigder Ist-Zustand bei der Aufnahme in die nächste Einrichtung. Es entfällt einneuerliches Befragen, Beobachten, Testen und Erfassen. Eine Zeit- und somitKostenersparnis für die Einrichtung und in der Folge für die Kassen undVersicherer. Um die Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit der gemessenen Datenunabhängig von der Einrichtung oder individuellen Betrachtungen zu ermöglichen,werden Ergotherapeuten, die das Ergotherapeutische Assessment anwenden, zuvorgeschult und können im Zweifelsfall auf ein ausführliches Handbuchzurückgreifen. So kommt es immer zu aus wissenschaftlicher Sicht vergleichbarenBeurteilungen. Die Vorteile des einrichtungsübergreifenden Arbeitens gelten auchfür die Patienten. Liegen keine detaillierten Informationen vor, wie etwa imErgotherapeutischen Assessment, ist oftmals ein erneutes Befragen nötig, dieAnfänge der Krankheit werden betrachtet. Das bedeutet: Derjenige muss sichwieder mit dem schmerzhaften, schlimmen oder beängstigenden Ereignis oder demBeginn seiner Erkrankung auseinandersetzen, wird unter Umständen wieder mitseinen Defiziten konfrontiert. Das Ergotherapeutische Assessment hingegen zeigtden aktuellen Stand der Dinge, also die Verbesserung, das was derjenige bereitserreicht hat, zu sehen. Auch das ist typisch für Ergotherapeuten: Nicht dieKrankheit in den Mittelpunkt stellen, besser den Fokus auf das Positive, denErfolg richten.