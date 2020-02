Ergotherapeuten stärken Sozialkompetenz von Kindern (FOTO)

Karlsbad (ots) - Soziale Kompetenzen wie Empathie, Toleranz, Teamfähigkeit,Umgang mit Konflikten oder Kommunikationsfähigkeit beeinflussen Erfolg oderMisserfolg und prägen das menschliche Miteinander. Schon im Kindesalter."'Freunde finden!' ist der meist genannte Wunsch von Kindern, die wegen sozialerSchwierigkeiten zur Ergotherapie kommen", sagt die Ergotherapeutin Berit Menke,DVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.). Schwierigkeiten imzwischenmenschlichen Verhalten lassen sich durch eine ergotherapeutischeIntervention verbessern oder beheben.Aktuelle Erziehungsstile streben unter anderem an, eine selbstbestimmte undselbstbewusste Generation hervorbringen. Das ist gut so. Es ist aber ebensowichtig, dass Kinder in der Lage sind, Aufforderungen nachzukommen und sich inein System einzufügen - in die Familie, die Klasse, die Freunde und so weiter.Doch was, wenn sich der Umgang mit Gleichaltrigen und Erziehungspersonenschwierig gestaltet? Verhält sich das Kind unangemessen, wissen Eltern oftnicht, wie sie damit umgehen und den Nachwuchs zu einem besseren sozialenVerhalten anleiten können. Es manifestieren sich Verhaltensmuster, aus denenweder das Kind noch die Eltern alleine herausfinden: Das Kind legt weiterbestimmte Verhaltensweisen an den Tag und den Eltern wiederum gelingt es nicht,ihre eingefahrenen, automatisierten Reaktionen zu ändern. Es kommt immer wiederzu Streit und Eskalationen. Alle in der Familie und im Umfeld sind "genervt",weil das Kind sich im Alltag beispielsweise besonders impulsiv, provokant,aggressiv, unruhig oder oppositionell verhält. Oder es ist viel zu ruhig,ängstlich, schüchtern und wenig eigenständig.Training der Sozialkompetenz: Hilfe für Kind und ElternStellen Eltern fest, dass sie mit Tipps von anderen Eltern, Erziehern undLehrern nicht weiterkommen oder das Problem droht, sich zu manifestieren, istder Kinderarzt ein guter Ansprechpartner. "Kinderärzte achten ebenso wie Elternund Pädagogen immer intensiver auch auf die Entwicklung der sozialenFähigkeiten", bestätigt die Ergotherapeutin Menke. Bestehen die Auffälligkeitenschon lange, sind sie sehr ausgeprägt oder vielschichtig, kann es sinnvoll sein,zusätzlich einen Kinder- und Jugendpsychiater aufzusuchen. Diese Fachärzteführen Tests und Beurteilungen durch, mit deren Hilfe sie Störungen oderErkrankungen diagnostizieren. Oder eben feststellen, dass nichts dergleichenvorliegt. In jedem Fall kann dem Kind durch eine Förderung seiner sozialenFertigkeiten geholfen werden. Hierzu verordnen sowohl Haus- als auch Fachärztebeispielsweise ein ergotherapeutisches Training der Sozialkompetenzen.Unter der Lupe: Kind, Eltern und ErziehungsstrukturenBerit Menke hat das "Ergotherapeutische Sozialkompetenz-Training (EST)", eineGruppentherapie, mitentwickelt. Sie startet mit einer vorbereitendenEinzeltherapie. Zunächst befasst sie sich sehr genau mit dem Kind und derSituation in Familie und Schule. "Es geht darum herauszufinden und zu verstehen,warum das Kind so ist wie es ist und warum es so handelt", erklärt Menke, diesich dazu einen Einblick in die Erziehungsstrukturen verschafft. Das Ziel:erkennen, welche Vorteile das Kind durch sein Verhalten hat und wie die Eltern -unbewusst und obwohl sie das so nicht wollen - sein Verhalten verstärken. DasBesondere: Ergotherapeuten können einmalig in das Hauptproblemfeld des Kindesgehen und das Verhalten des Kindes direkt in der Situation beobachten undunterstützend intervenieren. Die Beratung und kleine Veränderungen vor Ortkönnen schon viel für das Kind bewegen. Die Dauer der Einzeltherapie hängt davonab, wie lange das Problem schon besteht, wie komplex das Störungsbild bereitsist und wie sehr sich die negativen Verhaltensmuster in der Familieeingeschliffen haben.Typisch für Ergotherapeuten: Blick in den AlltagSobald die Ergotherapeutin das Kind ausreichend kennengelernt hat und sichwichtige Punkte in seinem Verhalten und seinen sozialen Fähigkeiten gebesserthaben, kann die Gruppentherapie beginnen. Denn wo ließen sich, in heterogenvermischter Konstellation versteht sich, die Sozialkompetenzen bessertrainieren? Die Zusammenstellung der Gruppe will wohldurchdacht sein. "Eineausgewogen durchmischte Gruppe spiegelt die Situation im Alltag wider. Dortmüssen sich schüchterne Kinder wehren können, ältere auf jüngere Rücksichtnehmen und Rabauken verstehen, dass andere empfindlicher sind als sie",erläutert die Ergotherapeutin Menke, was sie auch in ihren Seminaren vermittelt.In der Gruppe lernen die Kinder soziale Strategien kennen, ebenso Unterschiedeund Gemeinsamkeiten wahrzunehmen. Dadurch verringern sich ihre Ängste undVorurteile. Weil es so wichtig ist, den Kindern dafür einen sicheren Rahmen zugeben, verlaufen die Gruppenstunden immer nach derselben Struktur.Schlüssel zum Erfolg: die ElternEbenfalls ein fester Bestandteil der Therapie: Die Eltern - meist Mütter aberzunehmend oft Väter. Die Situation der Eltern beschreibt die ErgotherapeutinMenke so: "Sie wünschen sich neue Impulse, die sie durch meinen professionellenBlick von außen erhalten; ich bekomme im Gegenzug die Innensicht der Eltern".Daher sind sie von Anfang an dabei und schreiben von Woche zu Woche auf, was gutgelaufen ist, was weniger gut. Das ermöglicht Ergotherapeuten, die mit diesemKonzept arbeiten, über die einmal wöchentliche Therapiezeit hinaus einumfänglicheres Bild vom Alltag ihrer Klienten zu erhalten. Die Eltern wiederumentwickeln eine neue Bewusstheit für schöne Momente mit ihrem Kind. Das wirkteiner Pauschalisierung der Probleme entgegen, weicht negativeRollenzuschreibungen auf und hilft dem Kind, sich zunehmend positiv wahrzunehmenund zu verhalten.Ergotherapeuten therapieren durch HandelnAufräumen ist ein Streitpunkt in sehr vielen Familien. Ergotherapeuten gehensolche Probleme an, indem sie den jeweiligen Elternteil und das Kind in diekonkrete, alltägliche Aktivität bringen, sie zusammen etwas spielen und danachgemeinsam aufräumen lassen. Beobachtend analysieren sie das Miteinander derbeiden: wie verhält sich das Kind, wo steigt es aus und wie reagiert deranwesende Elternteil. Sie greifen direkt korrigierend ein. Und erinnernnötigenfalls an zuvor Gelerntes. Die Eltern lernen, ihr Kind bessereinzuschätzen und so vorausdenkend schwierige Situationen nicht mehr oder nichtmehr in der Schärfe entstehen zu lassen. "Ergotherapie ist Therapieren durch Handeln", fasst Menke zusammen, was erklärt, warum ergotherapeutische Interventionen so erfolgreich sind: Ergotherapeuten orientieren sich an den Aktivitäten, die den Alltag ihrer Klienten ausmachen und befähigen sie, alte Muster, die nicht funktionieren, durch individuell passende veränderte Verhaltensweisen zu ersetzen.