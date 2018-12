Ergomed: Kommt jetzt der Schock?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Ergomed, die im Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 07.12.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 152,5 GBP.

Unser Analystenteam hat Ergomed auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Ergomed liegt mit einem Wert von 229,02 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 396 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Biotech & Pharma" von 46,16. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Ergomed-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ergomed vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (190 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 24,59 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 152,5 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ergomed eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Ergomed auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Ergomed sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.