Nach Ergebnissprung: VW-Beteiligung Navistar will 2019 noch mehr verdienen

LISLE (dpa-AFX) - Der US-Truckhersteller Navistar hat dank der guten Lkw-Konjunktur im Heimatmarkt im vergangenen Geschäftsjahr kräftig verdient.



Dabei trat die US-Beteiligung von Volkswagen im Schlussquartal dank guter Nachfrage noch einmal kräftig aufs Gaspedal. Konzernchef Troy Clarke zeigte sich auch für das bereits angelaufene neue Geschäftsjahr zuversichtlich: "Wir erwarten 2019 ein weiteres starkes Jahr für Navistar", sagte er laut Mitteilung vom Dienstag in Lisle.

Navistar konnte in den drei Monaten bis Ende Oktober die Erlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal um 28 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar ankurbeln. Im Gesamtjahr steht damit ein Umsatzplus von einem Fünftel auf 10,25 Milliarden Dollar in den Büchern. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte binnen zwölf Monaten um 42 Prozent auf 826 Millionen Dollar. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 340 Millionen Dollar - nach 30 Millionen Dollar vor einem Jahr, als der Konzern in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt war. Im jetzigen Berichtszeitraum übertraf Navistar sowohl bei Umsatz als auch Ebitda die Erwartungen der Analysten.

Auch für das aktuelle Geschäftsjahr traut sich Navistar mehr zu als von Beobachtern gedacht. Demnach soll der Umsatz auf 10,75 bis 11,25 Milliarden Dollar wachsen. Das bereinigte Ebitda wird zwischen 850 und 900 Millionen Dollar erwartet. In diesen Zahlen sind allerdings noch die Beiträge der Rüstungssparte berücksichtigt, die größtenteils an den Investor Cerberus verkauft werden soll. Eine neue Prognose will das Management nach Abschluss der Transaktion geben, die für das erste Quartal 2019 geplant ist./tav/jsl/nas