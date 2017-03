Ergebnisse von IQ Defence-Umfrage: 96 % denken, dass Entwicklungen in arktischer Governance Verbesserungen bezüglich Patrouille und Erkundung verlangen

London (ots/PRNewswire) -Defence IQ ließ kürzlich diejenigen befragen, die für dieEntwicklung, das Kommando über und die Durchführung von Patrouilleund Erkundungsarbeiten in der Arktis verantwortlich sind, wobei dieHauptherausforderungen untersucht wurden, denen regionale Nationengegenüberstehen. Die Ergebnisse wurden in einer Infografikzusammengefasst und die Umfrageergebnisse können hier heruntergeladenwerden: http://bit.ly/2lbRcKVDurch die Umfrage stellte Defence IQ fest, dass 96 % darinübereinstimmen, dass Governance in der Arktis Verbesserungenbezüglich Patrouille und Erkundung bedarf. Laut 36 % der Befragtenist das dringlichste Problem, das es bei der Verbesserung derÜberwachung der arktischen Region zu überwinden gilt, eine begrenzteStationsinfrastruktur. Außerdem gaben sie an, dass UAVs sowiehochauflösende Bildgebung für eine Verbesserung der arktischenErkundung am entscheidendsten seien. 54 % sind der Meinung, dass UAVszukünftig bei arktischen Erkundungen eine entscheidende Rolle spielenwerden.Bezüglich Herausforderungen gaben 58 % an, dass dieSystemintegratoren, die für die Entwicklung von Konnektivitäterforderlich sind, die größte Herausforderung darstellen, wenn esdarum geht, Daten von mehreren Sensoren zu erfassen.82 % glauben, dass Gebietskenntnisse durch die Bereitstellungunbemannter Sensoren verbessert werden können und 49 % finden, dassdie Technologie dafür verfügbar ist, aber nicht für einen Einsatz inder Arktis gerüstet sei, was die Integration dieser unbemanntenPlattformen verhindert.Mit Blick auf 2020 denken 46 %, dass der Faktor, der dieSicherheit in der Arktis am meisten beeinflussen wird, eineverstärkte Wirtschaftstätigkeit sein wird, einschließlichRessourcengewinnung und Tourismus.Alle diese Angelegenheiten sind Diskussionspunkt bei derdiesjährigen Konferenz für arktische Patrouille und Erkundung (ArcticPatrol & Reconnaissance Conference), die vom 30. Mai bis 1. Juni inKopenhagen, Dänemark, stattfinden wird. Weitere Informationen findenSie auf http://arcticpatrolandrecon.iqpc.co.uk.Pressekontakt:Olivia Timminsenquire@iqpc.co.uk+44(0)207-036-1300Original-Content von: Defence IQ, übermittelt durch news aktuell