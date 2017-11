Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage / Mutmacher Millionen: Großes Geld macht manche Ängste klein (FOTO)

Münster (ots) -Angstbesessene Deutsche gibt es zahlreiche in diesem Land. Dochmit der Aussicht auf einen Millionengewinn wären erstaunlich vielebereit, ihren Urängsten die Stirn zu bieten: 43 Prozent gingen einerUmfrage von Eurojackpot zufolge für ein finanziell unbeschwertesLeben in den persönlichen Grenzbereich und darüber hinaus.Luxus vor Augen, Angst im Nacken: Millionentraum vs. AlbtraumViele Deutsche haben tiefsitzende Ängste: Sie würden niemalsfreiwillig aus einem Flugzeug springen oder in einem vollbesetztenStadion ans Mikro treten. Doch mit dem Traum von einem Leben in Luxusvor Augen wären 43 Prozent bereit, sich jeweils einem der fünf meistgefürchtesten Albträumen zu stellen. Dieses Ergebnis einer Umfragevon Eurojackpot zeigt, dass die Aussicht auf einen Gewinn von 10Millionen Euro einen gewaltigen Motivationsschub auslösen kann.Die Befragten konnten sich entweder in einer Mutprobe ihrer Angststellen und einen Millionenbetrag mitnehmen oder auf dieseGrenzerfahrung und mithin auch auf das Geld verzichten. Das Ergebniserstaunt: Angesichts der enormen Summe wären fast 40 Prozent allerHöhenängstlichen bereit, sich mit einem Fallschirm aus einem Flugzeugin die Tiefe zu stürzen. Höher noch liegt der Anteil bei denMenschen, die unter Prüfungs- und Redeangst leiden: Auch hier würdejeder Zweite (53 Prozent) sein Herz in die Hand nehmen und in einemFußballstadion das Wort an Tausende von Menschen richten. Menschenmit einer Zoophobie, also ausgeprägter Angst vor bestimmten Tieren,tun sich angesichts der gestellten Aufgabe etwas schwerer: Hier liegtder Anteil dennoch immerhin bei 34 Prozent, die das eigene Heim übermehrere Wochen mit dem Objekt ihres persönlichen Grauens teilenwürden."Mut hat zweifelsfrei seinen Preis, das zeigt unsere Umfrage. DerWunsch nach einem Leben frei von finanziellen Sorgen motiviert vieleungeheuer stark, sodass etliche dafür ihre persönlichen Grenzenüberwinden würden", kommentiert Axel Weber, Sprecher von Eurojackpot,die überraschende Kernaussage der Umfrage.Die Top 3 der Ängste unter den DeutschenOhne festen Grund in die Höhe hinaus - allein diese Vorstellungsorgt bei 29 Prozent der von Ängsten geplagten Deutschen für feuchteHände und beschleunigten Puls. Höhenangst steht damit auf der Listeder weitverbreitesten Ängste ganz oben. Bei 22 Prozent liegt derAnteil der Menschen, die Ängste bei Prüfungen oder beim Reden vorPublikum erleben und die sie regelmäßig an die Grenzen desErträglichen führen. Immerhin 12 Prozent leiden unter Zoophobie. ObSpinne, Vogel oder Ratte, das Grausen vor dem Getier hat dieseMenschen fest im Griff.Männer mit mehr Mut für den MillionentraumLaut der Umfrage sind Ängste deutlich häufiger bei Frauen zufinden: Fast jede Zweite (49%) leidet darunter, während bei denMännern nur etwas mehr als ein Viertel (28%) betroffen sind. 61Prozent aller Männer behaupteten gar, völlig frei von irgendwelchenÄngsten zu sein.Der Anteil der Frauen, die eine Mutprobe als völlig ausgeschlossenbetrachteten, liegt mit 21 Prozent höher als bei den Männern (15%) -letztere sind also insgesamt etwas mutiger.Bei jedem Fünften ist die Angst stärker als der mögliche ReichtumJeder Fünfte der Befragten konnte auch nicht durch den in Aussichtgestellten Millionengewinn dazu bewegt werden, sich seiner Angst zustellen. "Für 19 Prozent der Angstbesessenen war die jeweiligeAufgabe außerhalb des Vorstellbaren", so Axel Weber.Die repräsentative Umfrage unter mehr als 2000 Deutschen zeigt:Egal ob Mann oder Frau - der Traum von einem möglichenMillionenbesitz hilft, Grenzen zu überwinden. "Die Aussicht auf 10Millionen Euro ist für viele offenbar eine tolle Motivation, sich indie tiefsten Abgründe ihrer Ängste vorzuwagen", sagt Axel Weber."Einfacher als die Überwindung der eigenen Ängste ist natürlich dieTeilnahme beim Eurojackpot - gänzlich ohne Stress oder Angst."Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell