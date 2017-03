Ergebnisse einer multizentrischen Studie am Acarix CADScor®System bestätigen einen 97%igen negativem Vorhersagewert für den Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit

Malmö, Schweden (ots/PRNewswire) -Acarix AB (Publ) ("Acarix") hat heute die Ergebnisse einer neuenmultizentrischen Studie zu seinem CADScor®System für einenicht-invasive, strahlungfreie Methode zum akustischen Ausschluss derkoronaren Herzkrankheit ("KHK") bekanntgegeben. Die Ergebnisse werdenbeim American College of Cardiology 2017 Annual Scientific Meeting inWashington vom 17. bis 19. März 2017 präsentiert und zeigen, dass dasCADScor®System KHK mit einem 97%igen negativen prädiktiven Wertausschließen kann. Die Ergebnisse bestätigen die zuvor von Acarixbekanntgegebenen Zahlen.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/478910/Acarix.jpg )Das CADScor®System kombiniert die akustische Erkennung einesturbulenten arteriellen Flusses und myokardialer Bewegung mitkomplexen Algorithmen in einem Handgerät, das in weniger als 10Minuten einen patientenspezifischen CAD-score errechnet. Die Studiewurde von Morten Böttcher, MD PhD FESC, als Studienleiter und SimonWinther, MD PhD, von der Abteilung für Kardiologie amUniversitätskrankenhaus von Aarhus in Dänemark geleitet: "Trotzverbesserter Risikostratifizierungsalgorithmen ist die Häufigkeit vonkomplexen Untersuchungen wie nuklearer oder CT-Aufnahmen nach wie vorhoch. Wir haben daher die diagnostische Genauigkeit desCADScor®Systems für den Ausschluss der KHK getestet, um zu sehen, obes zur Verringerung der Nachfrage nach weiterführenden diagnostischenMethoden beitragen kann. Wir haben festgestellt, dass dieseshochmoderne, einfach zu bedienende Handgerät mit seiner Fähigkeit,KHK mit einem negativen prädiktiven Wert von 97 % auszuschließen, inder Tat als primärer Test eingesetzt werden könnte."Bei allen 1.675 Patienten, die in die Studie aufgenommen wurden,wurde ein CAD-score erfasst. Ein geringes Risiko wurde durch einenCAD-score von <= 20 angezeigt. Die diagnostische Genauigkeit (AUC) inder ROC-Analyse (Receiver Operating Characteristic) beträgt 72 % (CI:67 % bis 77 %). Der CAD-score Grenzwert von <= 20 hatte eineGenauigkeit von:- Sensitivität: 81 % (CI: 74 % bis 88 %)- Spezifizität: 53% (CI: 50 % bis 56 %)- PPV: 15 % (CI: 13 % bis 18 %)- NPV: 97 % (CI: 95 % bis 98 %)Søren Rysholt Christiansen, CEO von Acarix, erklärt: "Die koronareHerzkrankheit tritt bei weltweit mehr als 120 Millionen Menschen auf,doch die bisherige diagnostische Erkennung, die schnell zu einerteuren Bildgebung und Koronarangiographie eskalieren kann, istineffizient. Eine neue dänische Studie zeigte, dass mehr als 90 % derPatienten, die mit Brustschmerzsymptomen zu ihrem Hausarzt kommen,keine koronare Herzkrankheit haben. Wenn das CADScor®Systemangenommen wird, könnte es eine schnelle Bewertung direkt beimHausarzt bieten, was unter Umständen zu einer Verringerung derPatientenüberweisungen um ~ 50 % führen könnte - eineWin-Win-Situation für Patienten, Krankenkassen und Ärzte."Pressekontakt:Acarix A/SDie vollständige Pressemitteilung finden Sie unterhttp://www.acarix.com.Søren Rysholt Christiansen, CEO, E-Mail: dksrc@acarix.com, Tel.:+45-2777-1112Original-Content von: Acarix, übermittelt durch news aktuell