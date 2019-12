Ergebnisse Umfrage Freiwilligenarbeit: Greta beeinflusst das Reiseverhalten von Volunteers erst gering, auch wenn Freiwilligenarbeit in Europa immer beliebter wird (FOTO)

Rheda-Wiedenbrück (ots) - Klimawandel, CO2-Ausstoß und die Protest-Bewegung"Fridays for Future" beeinflussen das Reiseverhalten in der Freiwilligenarbeitderzeit nur gering. Denn 66 Prozent gaben in der neuen UmfrageFreiwilligenarbeit 2019 an, sie würden sich nicht für eine kürzere Anreiseinnerhalb Europas entscheiden, um den CO2-Ausstoß aktiv zu reduzieren. Dasmachen die Ergebnisse der Umfrage von Freiwilligenarbeit.de, der Fach- undInformationsplattform für Freiwilligenarbeit und Volunteering im Ausland,deutlich. An der Online-Umfrage nahmen 2019 von August bis Oktober 1.436Personen teil. Zur Umfrage:https://www.freiwilligenarbeit.de/freiwilligenarbeit-umfrage-2019.htmlAfrika und Europa sind gleichermaßen beliebt - Europa hat aufgeholt fürFreiwilligenarbeitLänder in Afrika und Europa sind mit gleicher Ausprägung die zweiTop-Destinationen für Freiwilligenarbeit. 20,4 Prozent der Umfrage-Teilnehmergaben an, sich in einem afrikanischen Land engagieren zu wollen, und fastgenauso viele (20,3 Prozent) wollten in ein europäisches Land wie Griechenland,Portugal oder Rumänien. Verglichen mit den Angaben aus der Umfrage 2016 ist eineTrendwende erkennbar. "Der Wunsch, in Europa Freiwilligenarbeit zu leisten, hatsich in zwei Jahren von 10 auf 20 Prozent verdoppelt," merkt Christian Wack,Head of Volunteering, Freiwilligenarbeit.de an. Das Meinungsbild hat sichverändert: Denn im Jahr 2016 zählten noch die Kontinente Afrika, Nordamerika undOzeanien zu den beliebtesten Regionen.Auf den ersten Blick könnte hier ein Widerspruch bestehen. Warum wollenVolunteers jetzt vermehrt in Europa Freiwilligenarbeit leisten, wenn siezugleich mehrheitlich ablehnen, durch ein näheres Reiseziel den CO2-Ausstoß zureduzieren?"Wir glauben, dass die geäußerten Meinungen für Volunteering in Europa nichtallein dem 'Greta-Effekt' geschuldet sind. Aus unserer Erfahrung wissen wir,dass mittlerweile Volunteers immer seltener ihre Länderwahl nur mit einem hohenErlebnis- oder Exotikwert verbinden", erklärt Wack. "Vielmehr achten sie auf dieNachhaltigkeit bei Hilfsprojekten und darauf, dass vor Ort ein großer Bedarf anfreiwilliger Hilfe besteht." Das treffe für Europa und Afrika gleichermaßen zu.Die Umfrage 2019 zeigt zudem im Vergleich zu den Zahlen aus 2016: Heute wollenweniger Freiwillige in die wohlhabenden Industrienationen wie Kanada, Australienoder Neuseeland. Schon aus dem Grund ist nach Wacks Meinung das Interesse ansozialen Freiwilligenprojekten in Europa deutlich gestiegen, um sichbeispielsweise in Rumänien oder Griechenland im Tierschutz oder in der Hilfe fürFlüchtlinge zur engagieren. Zur Sensibilisierung für die Not in Europa könntenauch die Berichterstattungen in den Medien beigetragen haben. Hinzu kommt, dassfast die Hälfte der Umfrageteilnehmer auf Freiwilligenarbeit auf weit entferntenKontinenten verzichten würden. Aber nur dann, wenn es innerhalb Europas bessereProjektmöglichkeiten gäbe.Auslandsorganisationen sollen Projekte im Klimaschutz anbieten"Die Diskussion rund um den Klimawandel geht aber nicht spurlos an denVolunteers vorbei", meint Christian Wack. Das zeigt die Umfrage 2019. Denn rund65 Prozent der angehenden Volunteers war es "sehr wichtig" (20%) oder "wichtig"(46%), selbst aktiv an Klimaschutzprojekten im Ausland teilzunehmen. Weniger alsein Viertel der Befragten meinte, das sei ihnen "weniger wichtig". Nur rund vierProzent gab an, die Klimaproblematik sei ihnen "gar nicht wichtig" und rund 7Prozent hatten keine Meinung. Befragt, wie wesentlich es sei, dass dieFreiwilligenorganisation im Ausland sich für den Klimaschutz einsetze, war dasMeinungsbild ähnlich. 29 Prozent meinten, es sei "sehr wichtig" und 51 Prozentantwortete mit "wichtig". Nur zwei Prozent fanden es "gar nicht wichtig", obsich die Auslandsorganisation um den Klimawandel kümmere.Neben dem Schwerpunkt, ob und wie der Klimawandel die Freiwilligenarbeitbeeinflusst, brachte die Umfrage 2019 weitere Ergebnisse.Volunteers wollen vor allem im Tier- und Umweltschutz Freiwilligenarbeit leistenFast die Hälfte der Befragten entschied sich bei der Frage, in welchem Bereichsie als Volunteer tätig sein möchten, für Projekte im Tier- und Umweltschutz,u.a. Meeres- und Klimaschutz, Wildlife. Auch wollten sie sich in Bereichen wieKinderbetreuung und Hilfe im Unterricht engagieren (14 Prozent). Eine Arbeit imHandwerk kam nur für sehr wenige in Frage.Auch die Frage nach der geplanten Dauer des Einsatzes wurde abgefragt: Diemeisten angehenden Freiwilligen möchte sich zwischen einem bis sechs Monate imAusland engagieren. 32 Prozent wollten ein bis drei Monate, 26 Prozent vier bissechs Monate zur Freiwilligenarbeit. Für 16 Prozent kam sogar ein ganzes Jahr imAusland in Frage.Immer mehr Berufstätige möchten eine nachhaltige Auszeit als Sabbatical leistenMit rund 44 Prozent sind es vor allem junge Leute nach dem Abitur, dieFreiwilligenarbeit im Ausland machen möchten. Während des Studiums interessierensich nur fünf Prozent für eine solche Auslandszeit. Neu ist der Trend, dassimmer mehr bereits Berufstätige ins Ausland gehen möchten, um sich dort für einegute Sache einzusetzen und gleichzeitig Land und Leute kennenzulernen. Etwasüber 22 Prozent der Umfrageteilnehmer sagten, dass sie während ihrerBerufstätigkeit eine solche freiwillige Auszeit mit nachhaltigen Aufgaben nehmenwollen. Mehr auf: https://www.freiwilligenarbeit.de/sabbatjahr-sabbatical.htmlÜber die Umfrage Freiwilligenarbeit: 300 freie Antworten und KommentareDie Befragung hatte das Ziel, aussagekräftige Daten über die Einstellungen vonVolunteers zu erheben, die im Ausland Freiwilligenarbeit leisten. An der Umfragenahmen 1.436 Personen in der Zeit von Mitte August bis Ende Oktober teil. DerAltersdurchschnitt der Befragten lag bei 25 Jahren. Über ein Drittel derBefragten war im Alter von 18 bis 21 Jahren, 26 Prozent waren unter 18 Jahre.Mit 20 Prozent waren bei dieser Umfrage über 30-jährige stärker vertreten als imJahr 2016(https://www.freiwilligenarbeit.de/freiwilligenarbeit-studie-2016.html)."Wir danken der großen Zahl der aktiven Umfrageteilnehmer. Denn die Befragtenhaben sich bemerkenswerte Mühe geben. Sie fanden offensichtlich das ThemaFreiwilligenarbeit für sich als persönlich sehr relevant", sagt Wack. Soschrieben sie in über 300 freien Antworten und Kommentaren ihre Meinungen,Anliegen und Wünsche zum Thema Freiwilligenarbeit auf.Wie bei der Umfrage 2016 waren auch jetzt fast 80 Prozent der Antwortendenweiblich. Obwohl es immer mehr junge Männer ins Ausland zieht, sind es immernoch mehr Mädchen und Frauen, die Freiwilligenarbeit im Ausland leisten.In Kürze werden weitere Erkenntnisse der Umfrage und die zahlreichen, zum Teilsehr ausführlichen freien Antworten, ausgewertet. Das FachportalFreiwilligenarbeit.de ist eine große, unabhängige Informations- undVergleichsplattform zum Engagement im Ausland, aber keineFreiwilligenorganisation. Das Team stellt Informationen rund um einenAuslandsaufenthalt als Volunteer. Es bietet entsprechendeVorbereitungsmöglichkeiten und stellt passende und sinnvolle Projekte vor.Kontakt: Christian Wack, Freiwilligenarbeit.de, Berliner Str. 36, 33378Rheda-Wiedenbrück,Tel. 05242/405434-3, E-Mail: info@freiwilligenarbeit.de,https://www.freiwilligenarbeit.deÜber die Informationsportale:Die INITIATIVE auslandszeit zählt zu den größten unabhängigenInformationsportal-Netz-werken zum Thema Auslandsaufenthalt im deutschsprachigenInternet. Sie wurde 2008 gegründet und verfolgt die Entwicklungen rund um dieThemen Ausland, Bildung, Fremdsprachen, Reisen und Tourismus. Insgesamt sindunter dem Dach der Initiative verschiedene OnlineFachportale vereint, wie z.B.Freiwilligenarbeit.de. Die Portale werden monatlich von über 500.000 Besucherngenutzt werden.Pressekontakt:Redaktionsbüro Beatrix Polgar-StüweSchullingsrotter Str. 750996 Kölnmail@polgar-stuewe.dehttps://www.polgar-stuewe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116464/4473508OTS: INITIATIVE auslandszeit GmbHOriginal-Content von: INITIATIVE auslandszeit GmbH, übermittelt durch news aktuell