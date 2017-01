Hannover (ots) - Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage"Altenpflege im Fokus" zeigen deutlich, dass das zweitePflegestärkungsgesetz (PSG II) und der neuePflegebedürftigkeitsbegriff die bereits angespannte Situation in derAltenpflege weiter verschärfen werden. Denn der Pflegeaufwand wirdinsgesamt steigen und der Pflegejob wird fordernder werden - aber dieFachkräfte für die Umsetzung fehlen weiterhin.Die Umfrage "Altenpflege im Fokus" wurde von dem FachverlagVincentz Network Altenhilfe gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitutcogitaris durchgeführt, um die Sicht der Pflegefachkräfte auf dasPflegestärkungsgesetz II, dessen Umsetzungsphase Anfang 2017 begonnenhat, zu erheben. Dafür wurden im Herbst 2016 727 Pflegekräfte in derstationären Langzeitpflege befragt. Das Resultat zeichnet eindüsteres Bild: Die Umfrageteilnehmer erwarten durch das PSG IIsteigende fachliche Anforderungen und noch höhere psychische wie auchkörperliche Belastungen. Gleichzeitig gibt die überwiegende Mehrheitder Befragten an, dass es ihnen bereits jetzt unter den heutigenRahmenbedingungen schwer fällt, gute Pflege zu gewährleisten."Die Umfrage macht deutlich, wie sehr die Altenpflegerinnen undAltenpfleger bereits am Limit sind", sagt Monika Gaier von VincentzNetwork Altenhilfe bei der Vorstellung der Ergebnisse von"Altenpflege im Fokus". "Ohne wirksame Maßnahmen gegen denFachkräftemangel, ohne Absicherung der notwendigen Personalschlüssel,wird die Reform die Situation in der stationären Altenhilfe weiterverschärfen", so Gaier weiter.Aus der Befragung geht hervor, wie sehr die Pflegefachkräftebereits jetzt unter dem Fachkräftemangel und den durch das PSG IIdrohenden Mehrbelastungen leiden. Auf die Frage, welche Maßnahmen denPersonalmangel lindern könnten, antworten die Befragten miteindeutigen Forderungen: Die Bezahlung muss erhöht werden, einbundesweit einheitlicher Personalschlüssel auf Basis einesPersonalbemessungsverfahrens muss geschaffen werden und dieVereinbarkeit von Beruf und Familie muss ebenfalls verbessert werden."Die Ergebnisse sind mehr als besorgniserregend", kommentiert diePräsidentin des Deutschen Berufsverbands der Pflegeberufe (DBfK)Prof. Christel Bienstein."Altenpflege im Fokus" ist die zweite Umfrage von Vincentz NetworkAltenhilfe innerhalb von neun Monaten und baut auf dem erstenDeutschen Altenpflegebarometer auf. Ziel der Umfragen ist, die Sichtder professionellen Pflege auf die gegenwärtigen Herausforderungen inder Branche wiederzugeben. Das Altenpflegebarometer hatte im Juni2016 gezeigt, dass 86 Prozent der Führungskräfte der stationärenAltenpflegeeinrichtungen mit der Altenpflegepolitik derBundesregierung unzufrieden sind.Über Vincentz Network120 Jahre kann Vincentz Network bereits auf seineErfolgsgeschichte zurückschauen, doch der Blick richtet sich nachvorne: Als führendes Medienhaus der stationären und ambulantenAltenhilfe vermittelt und entwickelt Vincentz Network Informationenund Wissen mit höchstem Anspruch an Aktualität und Qualität. ObVerlagserzeugnisse wie Fachzeitschriften, Fachbücher, Arbeitshilfenoder topaktuelle Newsletter und Online-Angebote. Ob speziellzugeschnittene Angebote an Messen, Kongressen und Seminaren, die dasInformationsnetzwerk zwischen Leitungs- und Pflegefachkräften,Autoren und Referenten spannen: Vincentz Network ist derInformationslieferant für die Altenhilfe. Unter dem Motto "Gemeinsamstark" feierte der Zukunftstag ALTENPFLEGE 2016 Premiere. Auch indiesem Jahr wird der Kongress auf Initiative von Vincentz Network vom25.-27. April begleitend zur Leitmesse ALTENPFLEGE 2017 in Nürnbergalle maßgeblichen Kräfte der Altenpflege bündeln. www.vincentz.netPressekontakt:ORCA AffairsFriederike MeisterTel.: 030 28876115friederike.meister@orca-affairs.deOriginal-Content von: Vincentz Network, übermittelt durch news aktuell