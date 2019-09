Erfurt (ots) -In einer Feldzeit von 21. Februar bis zum 29. März 2019 wurden1.296 Erst- bis Sechstklässler*innen in einer bundesweitenExklusivbefragung zu ihrem Schulalltag befragt. Durchgeführt hatdiese repräsentative Exklusivbefragung das Marktforschungsinstitut"iconkids & youth" im Auftrag von KiKA. 373 geschulteInterviewer*innen befragten die Kinder anhand eines standardisiertenFragebogens.Die Ergebnisse der Exklusivbefragung zur Zufriedenheit der Kinderan ihren Schulen wurden Basis der Programmarbeit für Angebote wie"Die Kamerahelden - Deine Schule, deine Fotos" (ZDF), "KiKA LIVEPausengames" (KiKA) und "Starke Kinder - Starke Klasse" (ZDF). Nebenden Redaktionen bekannter Wissensformate wie "Wissen macht Ah!"(WDR), "logo! extra" (ZDF), "PUR+" (ZDF) und "Timster" (KiKA), nutzenauch "KUMMERKASTEN", "ERDE AN ZUKUNFT" (beide KiKA), "neuneinhalb -Deine Reporter", "Die Sendung mit dem Elefanten" (beide WDR) sowie"Tigerenten Club" (SWR) die Ergebnisse der Exklusivbefragung für dieeigene Arbeit. In mehr als 20 Magazinen, Dokumentation, Shows, Serienund Filmen beleuchten die Programmmacher*innen den Schulalltag derKinder im September - zu sehen linear bei KiKA, in der Mediathek-App"KiKA-Player" und auf kika.de.Pressekontakt:planpunkt: PR GmbHStephan Tarnow, Marc MeissnerTelefon: 0221.91255710post@planpunkt.deDer Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell