Ergebnis von Hessen-Wahl bestätigt

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Fast drei Wochen nach der Landtagswahl in Hessen ist das vorläufige Ergebnis der Wahl bestätigt worden. Nachzählungen hätten keine Veränderung bei der Sitzverteilung im Landtag mit sich gebracht, teilte der Landeswahlleiter am Freitag in Wiesbaden mit. Auch die Grünen bleiben demnach knapp vor der SPD auf dem zweiten Platz.

Wegen mehrerer Pannen am Wahlabend waren Sitzverschiebungen nicht ausgeschlossen worden. Die CDU kommt im neuen Landtag laut Endergebnis auf 40 Sitze, Grüne und SPD jeweils auf 29. Die AfD verfügt über 19 Mandate, die FDP über elf und die Linke über neun Sitze. Nach dem Ergebnis wird erwartet, dass CDU und Grüne Verhandlungen über einer Fortsetzung ihrer Koalition aufnehmen werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur