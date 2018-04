Ergebnis und Umsatz bei Bayerns Genossenschaften auf hohem Niveau / Pressegespräch zum Geschäftsjahr 2017

München (ots) - Die genossenschaftlichen Waren- undDienstleistungsunternehmen in Bayern haben ihren wirtschaftlichenStellenwert für den Freistaat auch 2017 bewiesen. Die 1.067Unternehmen mit ihren rund 18.000 Mitarbeitern erzielten vergangenesJahr einen Gewinn von 247,8 Mio. Euro. Das gab derGenossenschaftsverband Bayern (GVB) bei einem Pressegespräch inMünchen bekannt. Damit erreichten die Betriebe nahezu dasRekordergebnis des Vorjahres von 252,2 Mio. Euro. Den Umsatzsteigerten sie um 5,3 Prozent (627 Mio. Euro) auf die neue Bestmarkevon 12,5 Mrd. Euro.Das Wachstum ist insbesondere auf die deutlich verbesserteMarktlage der Milchwirtschaft zurückzuführen, wie GVB-PräsidentJürgen Gros erläuterte (siehe Tabelle). So stiegen dieAuszahlungspreise für konventionelle Milch im Jahresdurchschnitt 2017um 29 Prozent auf 37 Cent je Kilogramm an. Ebenfalls erfreulichentwickelten sich unter anderem die Umsätze der ländlichen und dergewerblichen Genossenschaften. Insgesamt bereichern die Waren- undDienstleistungsgenossenschaften die bayerische Wirtschaft in über 30Branchen und werden dabei von 660.000 Mitgliedern getragen. Sie sindTeil der insgesamt 2,9 Mio. Mitglieder umfassendenGenossenschaftsorganisation im Freistaat.Genossenschaftsmitglieder sorgen für eine attraktive Heimat"Die Bürger engagieren sich in Genossenschaften, um vor Ortgesellschaftliche oder wirtschaftliche Versorgungslücken zuschließen. Sie kümmern sich um ihre Lebensverhältnisse und sorgendamit für eine attraktive Heimat", hob GVB-Präsident Gros hervor. Aufdiese Weise leisteten die Genossenschaften auch einen wesentlichenBeitrag zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft im Freistaat. Gros:"Dieser Gestaltungswille verdient Anerkennung und Respekt."Wertschätzung erfährt das genossenschaftliche Modell von der neuenBundesregierung. Gros zitierte eine Passage aus demKoalitionsvertrag, in dem eine Stärkung der "nachhaltigen undkrisenfesten Unternehmensform in unterschiedlichstenWirtschaftsbereichen" angekündigt wird. "Wir begrüßen ausdrücklich,dass sich die Bundesregierung für Genossenschaften einsetzen will",sagte der Verbandspräsident. Nicht zuletzt am Erreichen dieses Zielswerde der GVB die Große Koalition messen.Prinzip der Eigenverantwortung sollte auch auf dem MilchmarktgeltenGros machte deutlich, dass die Genossenschaftsidee von FriedrichWilhelm Raiffeisen auch 200 Jahre nach dessen Geburt nichts von ihrerAttraktivität eingebüßt habe. Dazu trage insbesondere das Prinzip derEigenverantwortung bei, für das Raiffeisen stets eintrat, anstattstaatliche Hilfe einzufordern. "Eigenverantwortung zählt zu denkonstituierenden Merkmalen der Sozialen Marktwirtschaft. Allzu oftwird das leider vergessen", so Gros.Als Beispiel führte der GVB-Präsident die zuletzt immer wiedergeäußerte politische Forderung an, staatlicherseits in diegenossenschaftlichen Milch-Lieferbeziehungen einzugreifen."Genossenschaften schützen ihre Mitglieder vor den Folgenunberechenbarer Marktentwicklungen", sagte er. Zudem sei es denLandwirten möglich, die Lieferbedingungen nach demokratischenSpielregeln eigenständig zu gestalten. Diese privatwirtschaftlichenBeziehungen staatlich zu steuern, würde nicht dazu beitragen,Preisschwankungen zu glätten. Vielmehr würde dadurch diestabilisierende Wirkung der Genossenschaften aufs Spiel gesetzt.Gros: "Auch in der Politik sollte man Raiffeisens Idee Rechnungtragen und auf dem Milchmarkt weiter auf die Eigenverantwortung undGestaltungskraft der Genossenschaftsmitglieder vertrauen. Das hatsich seit mehr als hundert Jahren bewährt."Alle Unterlagen zum Pressegespräch: www.gv-bayern.de/presseDer Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt dieInteressen von 1.260 genossenschaftlichen Unternehmen. Dazu zählen244 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie mehr als 1.000 ländlicheund gewerbliche Unternehmen mit insgesamt rund 50.000 Beschäftigtenund 2,9 Millionen Mitgliedern. Damit bilden die bayerischenGenossenschaften eine der größten mittelständischenWirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand: 31.12.2017)Pressekontakt:Florian ErnstPressesprecherTelefon: +49 89 / 2868 - 3402Telefax: +49 89 / 2868 - 3405E-Mail: presse@gv-bayern.deOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell