Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Sydney (ots/PRNewswire) -Gemeinsame Forschungsarbeit bringt zu Tage, dass 50 % derBefragten der Meinung sind, dass die Zentralbanken eine Strategie fürdie Einführung digitaler Währungen entwickeln solltenSIBOS - Das OMFIF (Offizielles Forum der Währungs- undFinanzinstitute) und IBM veröffentlichten die Ergebnisse eines neuenBerichts, der potenzielle Anwendungsfälle für Zentralbanken zurUnterstützung digitaler Währungen der Zentralbanken (Central BankDigital Currencies, CBDCs) beschreibt. Eine CBDC ist eine digitaleForm von Fiat-Geld, also eine Währung, die durch staatlicheVorschriften als Geld etabliert wurde. CBDCs unterscheiden sich von"digitalen Währungen", die nicht vom Staat ausgegeben werden undnicht die Vorschriften von Regierungen einhalten.Die Umfrage unter 21 Zentralbanken, die von Juli bis September2018 durchgeführt wurde, ergab, dass 54 % der Befragten glauben, dassCBDCs genutzt werden können, um die Geschwindigkeit, Effizienz undWiderstandsfähigkeit grenzüberschreitender Zahlungen zu verbessern.Rund 69 % fanden signifikante Probleme bei bestehendengrenzüberschreitenden Transaktionsprozessen. Weitere wichtigeErgebnisse der Umfrage:- Alle Befragten sind optimistisch, was den Einsatz von SmartContracts angeht, da dies den Zentralbanken Flexibilität beiZahlungs- und Abwicklungsprozessen bietet, z. B. welche Form einToken annehmen und wer der Geldgeber sein würde.- 69 % der Befragten gaben an, dass die Ausfallsicherheit des Systemsfür die Zentralbanken immer wichtiger wird.Der Bericht erläutert außerdem den Zweck der Vereinheitlichung vonCBDCs sowie die Motivationen und Anwendungsfälle für Zentralbanken,digitale Währungen einzuführen. Er beschreibt die wichtigstenMerkmale eines solchen Systems, unter anderem wer der Entwickler undEmittent sein sollte, die technologischen Optionen und Anforderungenfür ein erfolgreiches Zahlungssystem, die praktischen undregulatorischen Herausforderungen sowie die möglichen Risiken undpolitischen Auswirkungen.Die Teilnehmer der Umfrage waren Mitglieder von Institutionen, dieCBDCs für ihr Firmenkundengeschäft erforschen und testen (38 %),sowie aus solchen, die derzeit nicht in diesem Bereich tätig sind (62%). Die Banco Central do Brasil, die South African Reserve Bank, dieNorges Bank, die Deutsche Bundesbank, die Europäische Zentralbank unddie Bank of Finland gehörten zu den Institutionen, die an der Umfrageteilnahmen."Die Zentralbanken spielen heutzutage eine wesentliche Rolle beider Steuerung der Geldpolitik, und sie werden dies auch weiterhin alsGrundlage für stabile Volkswirtschaften weltweit tun", so Jesse Lund,Global Vizepräsident von IBM Blockchain. "Wir beobachten dieWeiterentwicklung der Blockchain und wie sie in verschiedenenInstanzen in einer Reihe von Branchen angewendet wird, und dieseneuen Anwendungsfälle zeigen, dass die Zentralbanken nun bereit sind,die Blockchain zu erkunden. Dadurch werden zusätzliche Ebenen vonVertrauen und Transparenz geschaffen und möglicherweise eine neueBankenära eingeleitet, die von einer Technologie gesteuert wird, dieder Bankeninfrastruktur wesentliche neue Effizienzsteigerungenbringt.""Viele Zentralbanken haben erhebliche Anstrengungen unternommen,um die Rentabilität der Einführung der digitalen Papierwährung alsErgänzung zum physischen Bargeld zu untersuchen", so PhilipMiddleton. "Im Firmenkundenbereich scheinen die Aussichten aufdigitale Zahlung oder elektronischen Token-Austausch in der Lage zusein, Vorteile zu bieten und gleichzeitig einige der Schwierigkeitenzu vermeiden, die den CBDCs im Privatkundengeschäft innewohnen."Der Bericht bietet einen ganzheitlichen Überblick über die Ansätzezur Einrichtung einer CBDC für den Firmenkundenbereich und bietetInstitutionen Leitlinien, wie sie Herausforderungen angehen und mitHilfe der Blockchain-Technologie und digitalen Währungen Erfolgeerzielen können.Der Bericht kann hier eingesehen werden:http://thinktank.omfif.org/ibm.http://www.omfif.orghttp://www.ibm.com/blockchainPressekontakt:Stefan BerciKommunikationsleiterStefan.berci@omfif.org+44(0)207-856-2401IBM Blockchain: Leesa D'AltoGlobal External CommunicationsIndustry Platforms & Blockchain+1-212-671-9806Original-Content von: OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum), übermittelt durch news aktuell