Ergebnis der Verbraucherbefragung zu Nährwert-Logos am Montag

BERLIN (dpa-AFX) - Nach langem Streit um eine klarere Kennzeichnung für Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln soll am kommenden Montag (30. September) das Ergebnis einer offiziellen Verbraucherbefragung vorgelegt werden.



Das teilte das Bundesernährungsministerium am Dienstag in Berlin nach Abschluss der Umfrage mit 1600 Teilnehmern mit. Ressortchefin Julia Klöckner (CDU) hatte angekündigt, das Ergebnis solle für sie maßgeblich dafür sein, welches Nährwert-Logo die Bundesregierung zur freiwilligen Nutzung auf Packungen empfiehlt.

Seit Mitte Juli waren in der Umfrage im Auftrag des Ministeriums vier Modelle unter anderem auf Verständlichkeit getestet worden. Darunter ist das aus Frankreich stammende System Nutri-Score, für das sich Verbraucherschützer und die SPD stark machen. Es bezieht neben dem Gehalt an Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe oder Proteine in eine Bewertung ein und gibt dann einen einzigen Wert an - auf einer fünfstufigen Skala von dunkelgrün bis rot. Erste Produkte damit sind in deutschen Supermärkten zu kaufen./sam/DP/jha