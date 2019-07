Ergebnis der Mitgliederbefragung: PIRATEN sagen Nein zu von der Leyen

Berlin (ots) - Wie schon Ende Mai zur Fraktionsbildung imEuropäischen Parlament [1], hat Dr. Patrick Breyer (MdEP) einebundesweite Mitgliederbefragung angeregt. Dieses Mal ging es um dieWahl Ursula von der Leyens zur Kommissionspräsidentin am heutigenDienstag."Frau von der Leyen ist vielen jungen Deutschen als 'Zensursula'in Erinnerung. Mit einer emotionalen Angstkampagne versuchte sie, einunwirksames und schädliches Internet-Zensurgesetz durchzusetzen,wobei sie Massenproteste und Kritik aus der Wissenschaft ignorierte.Sie stimmte im Bundestag 2015 für die Wiedereinführung derflächendeckenden Vorratsdatenspeicherung, obwohl der EuropäischeGerichtshof diese für unverhältnismäßig befunden hatte. Auf unsereFrage letzte Woche hat sie ein Moratorium für neue Gesetze zurMassenüberwachung abgelehnt. Sie schweigt zu Lobbyismus, Transparenzund Bürgerbeteiligung. Die Piratenpartei hat ihr mit diesem Votum ausall diesen Gründen eine klare Absage erteilt," kommentiert Dr.Patrick Breyer, Europaabgeordneter der Piratenpartei.Als die nominierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am10. Juli in der Fraktion Grüne/EFA des EU-Parlaments ihre Pläne alsKommissionspräsidentin vorstellte, wurde sie von der EU-AbgeordnetenMarkétka Gregorová der tschechischen Piratenpartei gezielt auf dieUrheberrechtsreform und die Großdemonstrationen angesprochen. DieFrage, ob sie als Kommissionspräsidentin die Urheberrechtsreformüberarbeiten wird, ließ sie offen [2]."Mit Limesurvey haben wir eine schnelle und unbürokratischeMöglichkeit, unsere Mitglieder in Entscheidungsprozesse einzubinden.Die Umfragen werden per Email versandt, die Abstimmung erfolgtanonym. Wir können damit selbstverständlich keine verbindlichenBeschlüsse fassen, haben aber damit die Möglichkeit, innerhalb kurzerZeit ein Meinungsbild abzufragen," erklärt Borys Sobieski,stellvertretender Generalsekretär der Piratenpartei Deutschland.Die Umfrage ging an 6.764 Mitglieder, von denen 1.655 teilgenommenhaben. Auf die Frage "Soll unser Abgeordneter im EuropäischenParlament Dr. Patrick Breyer für Ursula von der Leyen bei der Wahlzum EU-Kommissionsvorsitz stimmen?" antworteten 89% mit Nein. Damithaben die Mitglieder der Piratenpartei ein sehr deutlichesStimmungsbild abgegeben.Quellen/Fußnoten:[1] Umfrageergebnis Fraktionsbildung:http://ots.de/3UTptu[2] von der Leyen zur Urheberrechtsreform:https://www.youtube.com/watch?v=CjzUtsJawwg&feature=youtu.bePressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell