(Ergänzungen: Nanfu Wang erhält phoenix preis 2019 für One Child Nation / Ergänzungen im vorletzten Absatz)

Die chinesisch-stämmige amerikanische Filmemacherin NANFU WANGerhält den diesjährigen phoenix preis für ihren Dokumentarfilm ONECHILD NATION (Land der Einzelkinder), in dem sie sich mit derchinesischen Ein-Kind-Politik auseinandersetzt.Die Ein-Kind-Politik wurde in China von 1979 bis 2015 mitunerbittlicher Härte durchgesetzt. Massive Staatspropaganda und dieAndrohung harter Strafen haben das chinesische Volk 35 Jahre lang inAngst und Schrecken leben lassen. Die von der Regierung gesteuerte,strikte Familienplanung hat zu Männerüberschuss, Überalterung derGesellschaft und Menschenhandel in bisher ungeahnten Ausmaßengeführt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Jialing Zhang, die ebenfalls inden USA lebt, kehrt Wang nach China zurück. Dabei begaben sie sichpersönlich in Gefahr und drehten unter ständiger Angst, verhaftet zuwerden. In ihrem erschütternden Film arbeiten die Filmemacherinnenihre eigene Geschichte auf. Sie sind in einem kleinen chinesischenDorf unter den Restriktionen von Zwangssterilisation,Zwangsabtreibungen und Zwangsadoptionen aufgewachsen. Die Geburtihres Kindes vor zwei Jahren war für Wang die Initialzündung, dieFolgen der chinesischen Staatspropaganda, Überwachung undDenunziation in ihrer Heimat aufzuspüren. Nahezu jede Familie hat imZusammenhang mit den brutalen Restriktionen der Ein-Kind-PolitikOpfer gebracht. Zwillinge wurden getrennt und viele weibliche Babyszur Adoption nach Amerika verkauft. "Wir hatten keine andere Wahl",ist häufig die Antwort von Vätern, Müttern und Hebammen, die dieAuswirkungen der chinesischen Menschenrechtsverletzungen erleidenmusste.ONE CHILD NATION ist der dritte Film der 34-jährigenFilmemacherin, der im Frühjahr 2019 beim Sundance-Filmfestivalausgezeichnet worden ist. Für ihren Debütfilm "Hooligan Sparrow", der2016 beim Sundance Filmfestival uraufgeführt wurde, hat sie 2017 denDokumentarfilm-Oscar gewonnen. Darin beschäftigt sie sich mitsexuellem Missbrauch an Grundschülerinnen in Südchina. In ihremzweiten Dokumentarfilm "I Am another You" begleitet sie filmischeinen amerikanischen Obdachlosen bei seinem Leben auf der Straße. MitNanfu Wang wird erstmalig eine international tätige weiblicheDokumentarfilmerin mit dem phoenix preis ausgezeichnet. DiePreisübergabe erfolgt im Rahmen der Film Festival Cologne Awards amDonnerstag, 17. Oktober 2019, im Kölner E-Werk. Der Film ist eineWDR-Koproduktion in Zusammenarbeit mit ARTE.phoenix verleiht seit 2001 den mit 10.000,- EUR dotiertenDokumentarfilmpreis. Seit 2015 zeichnet phoenix in Kooperation mitdem Film Festival Cologne einen herausragenden Dokumentarfilm mitinternationaler Bedeutung zu einem bedeutenden politischen odergesellschaftlichen Thema aus.