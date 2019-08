Ergänzung: Tagesschau startet neues Messenger-Angebot / Siehe Ergänzung (letzter Satz am Meldungsende) / 08.08.2019, 14:04 Uhr

Hamburg (ots) - Morgens und abends die wichtigsten News per Push -das ist die Tagesschau im Messenger. Messenger-Apps haben in denvergangenen Jahren stark an Reichweite und Bedeutung gewonnen.Deshalb liefert die Tagesschau künftig auch im Facebook Messenger undbei Telegram Eilmeldungen, aktuelle Schlagzeilen und Webvideos. EinTop-Thema des Tages wird außerdem jeden Abend ausführlich direkt imMessenger erklärt.Marcus Bornheim, Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell:"Messenger-Apps sind die Kommunikations-Zentralen unserer Zeit: Gibtes Neuigkeiten von Familie und Freunden, erfahren wir sie oft dort.Als Tagesschau wollen wir auf den Plattformen sein, auf denen auchunser Publikum ist - und sie mit aktuellen, zuverlässigen Nachrichtenauf dem Laufenden halten."Mit dem Facebook Messenger und Telegram setzt die Tagesschau dabeiauf zwei der meistgenutzten Messenger-Apps in Deutschland. Bornheim:"Gerne wären wir auch mit einem Angebot bei WhatsApp vertreten, demmit Abstand meistgenutzten Messenger in Deutschland. Leider hatWhatsApp jedoch vor einigen Wochen angekündigt, den Versand vonNewslettern ab Dezember nicht mehr dulden zu wollen. Das ist insofernschade, weil der bisherige Erfolg von journalistischen Angeboten aufWhatsApp zeigt, dass diese auf großes Interesse stoßen".Das künftige Messenger-Angebot der Tagesschau löst "Novi" ab,einen Chatbot, den die Tagesschau-Redaktion seit Anfang 2017gemeinsam mit dem NDR und funk produziert hat. "Mit Novi haben wirschon früh wertvolle Erfahrungen im Chatbot-Bereich sammeln könnenund viel darüber gelernt, was bei Nutzerinnen und Nutzern gut ankommtund was nicht. Unser neues Tagesschau-Angebot ist die logischeWeiterentwicklung: kompakter, noch aktueller und mit unsererstärksten Marke als Absender", so Bornheim.Der Link für die kostenlose Anmeldung lautethttp://www.tagesschau.de/messenger. Dieser Link wird am Dienstag, 13.August, um 15.00 Uhr freigeschaltet werden.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell