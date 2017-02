Erfrischungsgetränke: Pro-Kopf-Verbrauch in 2016 leicht rückläufig

Berlin (ots) - Der Konsum von Erfrischungsgetränken in Deutschlandzeigt sich für das Jahr 2016 nach vorläufigen Berechnungen leichtrückläufig. Danach geht die Wirtschaftsvereinigung AlkoholfreieGetränke e.V. (wafg) für 2016 von einem vorläufigen Pro-Kopf-Verbrauch von 116,3 Litern aus.Im Vergleich zum Pro-Kopf-Verbrauch von 118,8 Litern im Jahr 2015bedeutet dies prozentual im durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbraucheinen Rückgang von 2,1 Prozent. Dies entspricht einer absolutenVerringerung um 2,5 Liter.Erfrischungsgetränke zeichnen sich durch eine besonders großeProduktvielfalt aus. Positiv in der Entwicklung zeigen sich 2016erneut "Cola- und Cola-Mischgetränke". In dieser Kategorie werdenneben den "Klassikern" auch Alternativen mit neuenkalorienreduzierten Süßungskonzepten (etwa auf Stevia-Basis) erfasst.Zurückgegangen ist dagegen im Trend der vergangenen Jahre derGesamtkonsum zuckerhaltiger Limonaden: Lag deren Pro-Kopf-Verbrauch2012 noch bei 68,1 Litern, so liegt er 2016 nur noch bei 63,2 Litern(2015: 65,7 Liter). Dies bedeutet einen Rückgang von 3,8 Prozentgegenüber dem Vorjahreswert.Schorlen und Wasser plus Frucht-Getränke sowie Wasser mit Aromenzeigen sich 2016 beim Pro-Kopf-Verbrauch mit einem leichten Plus (vonjeweils 0,4 Prozent). Der Pro-Kopf-Verbrauch bei AlkoholfreienGetränken insgesamt entwickelt sich 2016 wie folgt: Im Durchschnittwerden 152,7 Liter Wässer (hiervon 148,8 Liter Mineral- undHeilwässer sowie 3,9 Liter Quell- und Tafelwässer), 116,3 LiterErfrischungsgetränke und 33,0 Liter Fruchtsäfte und -nektarekonsumiert. Damit bleiben Wässer erneut im Pro-Kopf-Verbrauch diedeutlich verbrauchsstärkste Kategorie.Der für 2016 hochgerechnete Absatz bei Erfrischungsgetränken inDeutschland liegt mit 10.235,6 Millionen Litern (2015: 10.315,1Millionen Liter) um 0,8 Prozent unter dem Vorjahreswert.Zum Hintergrund:Die Berechnung zum Pro-Kopf-Verbrauch von Erfrischungsgetränkenberuht auf den Daten des Statistischen Bundesamtes, wobei dortaktuell nur Produktionsdaten bis einschließlich des 3. Quartals 2016vorliegen. Für das 4. Quartal 2016 werden diese Daten durch eineHochrechnung der wafg ergänzt. Der endgültige Wert zumPro-Kopf-Verbrauch wird veröffentlicht, nachdem vollständige Datenzur Bevölkerungszahl, zu den Produktionsdaten sowie zurAußenhandelsstatistik für das Jahr 2016 vorliegen.Ergänzendes Datenmaterial zur AfG-Marktentwicklung 2016 ist überwww.wafg.de/fileadmin/pdfs/Pro-Kopf-Verbrauch.pdf abrufbar.Zusätzliche Grafiken im Bildformat sind über mail@wafg.de erhältlich.Weitere Informationen zur wafg sind abrufbar über www.wafg.de.Ansprechpartner:Dr. Detlef Groß, HauptgeschäftsführerOriginal-Content von: Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getr?nke e.V., übermittelt durch news aktuell