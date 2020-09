Erfrischender Neuzuwachs bei Almdudler: Nina Weindl ist neue Teamleitung für Deutschland

Wien (ots) - Almdudler verstärkt erneut seine Aktivitäten für den Hauptexportmarkt Deutschland: Nina Weindl ist ab sofort Teamleiterin für den deutschen Markt. Die 41-Jährige unterstützt damit Thomas Horak, der seit Juli die Position des Gesamtverkaufsleiters verantwortet. Die gelernte Hotelfachfrau verfügt über langjährige Führungserfahrung und Expertise im Vertriebsmanagement. "Wir freuen uns sehr, mit Nina Weindl eine sehr kompetente Vertriebsexpertin gewonnen zu haben. Gemeinsam mit ihr werden wir die Präsenz von Almdudler weiter ausbauen, und so auch Deutschland sowohl mit unserer Almdudler Alpenkräuterlimonade als auch mit unseren neuen Produkten Almdudler Mate & Guarana, Almdudler Holunder und Almdudler Alpenkräutersirup mehr und mehr erfrischen", so Thomas Horak, Verkaufsleiter von Almdudler.Almdudler holt Sales and Marketing Professional ins BootNina Weindl startete ihre Karriere im Vertrieb, unter anderem als Brandmanagerin für Jägermeister und als Verkaufsbezirksleiterin bei Kraft Foods Deutschland. Als Commercial Managerin bei der gdp Global Drinks Partnership GmbH gestaltete sie die Vermarktung aller Marken des Portfolios und wirkte unter anderem an der Strategieentwicklung für Wachstum und Kundenentwicklung mit. Zuletzt war Nina Weindl Verkaufsleiterin Ontrade bei der fritz-kulturgüter GmbH, wo sie erfolgreich den Außendienst aus 45 Mitarbeitern in drei Ländern koordinierte. Bei Almdudler übernimmt Nina Weindl die Verantwortung für den deutschen Markt und leitet das wachsende Team der Almdudler Markenbotschafter für Gastronomie & Handel. Zudem ist sie für die Absatz- und Ergebnisplanung in Deutschland zuständig. "Almdudler steht für natürliche Erfrischung und ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Die Marke zeigt sich seit 1957 natürlich echt, anders als erwartet und stets mitten im Leben", betont Nina Weindl. "Ich freue mich ab sofort Teil des Familienunternehmens zu sein und das erfolgreiche Wachstum von Almdudler weiterzuführen."Pressekontakt:Almdudler Pressestelle DeutschlandUschi Ahlbornfon: +49/89/20 20 86 97-1mail: uahlborn@uvpr.deOriginal-Content von: Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell