Erfrischende Begleiter für unterwegs: Natürlicher Trinkgenuss mit der neuen Landliebe Buttermilch (FOTO)

Heilbronn (ots) -Zehn Minuten Pause, dann geht es auch schon weiter - zurBesprechung mit den Kollegen, zum Training der Kinder oder schnellzur Bäckerei, um frisches Brot zu besorgen. Jetzt ist der perfekteZeitpunkt, um innezuhalten und sich mit einem Schluck LandliebeButtermilch zu erfrischen. Diese gibt es ab sofort in vier Frucht-und einer Naturvariante - praktisch portioniert inwiederverschließbaren 350g-Flaschen. Für alle Sorten verwendetLandliebe gute Milch ohne Gentechnik, natürliche Zutaten und keinekünstlichen Zusatzstoffe. Nicht so süß und mit wenig Fett sind dieneuen Landliebe Buttermilchgetränke leckere Begleiter auf dem Wegdurch den Tag.Was darf es sein - Buttermilch Frucht oder Natur?Auf der Suche nach einer leckeren Erfrischung habenFruchtliebhaber jetzt die Qual der Wahl. Die neue LandliebeFruchtbuttermilch gibt es in den bevorzugten Sorten Aprikose,Erdbeere, Kirsche und Zitrone. Ihr Geheimnis ist der hoheFruchtgehalt und die cremige, vollmundige Konsistenz. Sommerlichfruchtig, gesund und angenehm erfrischend ist die LandliebeFruchtbuttermilch der ideale Durstlöscher für echte Genießer. FürPurliebhaber hat Landliebe die Buttermilch Natur entwickelt. Siebegeistert durch ihren milden Geschmack, einen ausgewogenenSäuregehalt und ihre besondere Cremigkeit. Hier staunen selbsterfahrene Buttermilchanhänger! Ihre Natürlichkeit und nur 0,6 ProzentFett machen dieses Getränk zum Liebling ernährungsbewusster Genießer.Die Flasche für die TascheAb in die Jacke, die Handtasche oder in den Sportbeutel - mitihrem handlichen 350g-Format ist die Landliebe Buttermilch ideal fürunterwegs, denn sie lässt sich wiederverschließen und muss nicht ineinem Zug ausgetrunken werden. Das Quintett aus Frucht- undNaturbuttermilch in praktischen PET-Flaschen ergänzt das wachsendeMilchgetränke-Angebot von Landliebe, das bereits aus LandliebeLandmilch und Trink-Joghurt besteht.

Original-Content von: Landliebe, übermittelt durch news aktuell