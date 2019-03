Erfrischend neu: Website motorradonline.de ist schnellste und aktuellste Motorrad-Seite im Netz (FOTO)

Finanztrends Video zu



Stuttgart (ots) -Die Website https://motorradonline.de der MOTOR PRESSE STUTTGARTverbindet den Wechsel auf das neue CMS-System InterRed mit einemRefresh von Inhalt und Design. Der überarbeitete Online-Auftritt vonMOTORRAD, der größten Motorrad-Zeitschrift Europas, startet pünktlichzum Beginn der Zweiradsaison. "Es ist die schnellste und aktuellsteMotorrad-Seite im Netz", sagt Jochen Knecht, Chefredakteur Digital imGeschäftsbereich Mobilität.Inhaltlich hat sich https://motorradonline.de neu aufgestellt undist jetzt noch konsequenter auf die relevanten Themen der Userausgerichtet. "Dazu gehört vor allem eine neue Navigation, die sichkomplett an den Themenwelten orientiert, die Motorradfahrerinteressieren, also Motorräder, Bekleidung, Zubehör, Reisen,Ratgeber, Sport & Szene" beschreibt Jochen Knecht die Neuausrichtung.Neben topaktuellen Inhalten setzt die Redaktion auf mehrNachhaltigkeit und investierte ins Storytelling der einzelnenInhalte. Zudem wurde die exklusive Vorteilswelt für Abonnenten, derMOTORRAD HELDEN CLUB, auf motorradonline.de integriert.Die Gestaltung ist offener, luftiger und überzeugt durch seinegrößere Nutzerfreundlichkeit. Dank einer überarbeiteten Bildergalerieund einer verbesserten Video-Einbindung stehen der Redaktion weitereElemente zur Verfügung, mit denen die Inhalte attraktiver gestaltenkönnen. Dazu zählen ein neues Voting-Tool oder HTML-Elemente, mitdenen sich zum Beispiel Inhalte aus sozialen Netzwerken gewinnenlassen. "Neben der Homepage haben wir auch die Motorrad-App in Inhaltund Handhabung runderneuert und somit an Schnelligkeit gewonnen. Inihr finden unsere Nutzer nun auch alle Inhalte von motorradonline.de"erklärt Marcel Leichsenring, Projektleiter Digital im BereichMotorrad, die Neuerungen der mobilen Kanäle.Nach auto-motor-und-sport.de und dem Refresh der Flugportale istmotorradonline.de die dritte Online-Plattform der MOTOR PRESSSESTUTTGART, die im Rahmen der Digitaloffensive künftig mit dem CMSInterRed arbeitet. "Mit der hausweiten Vereinheitlichung unseresCMS-Systems können wir sowohl im Redaktionsbereich als auch auftechnischer Ebene wie bei neuen Tools Synergien nutzen", sagt JochenKnecht.Pressekontakt:Carolin BrehmReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265cbrehm@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD, übermittelt durch news aktuell