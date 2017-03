Erfreuliche Zahlen für Swedish Match!

Weitere Suchergebnisse zu "Swedish Match":

Liebe Leser,

im September hat Swedish Match seine Beteiligung an der Scandinavian Tobacco Group (STG) von 31,1 auf 18,1% reduziert. An dem Erlös wurden die Aktionäre mit einer Sonderdividende von 9,5 SKR beteiligt. Erfreulich waren auch die Zahlen zum 3. Quartal 2016. Weil sich die rauchfreien Produkte immer größerer Beliebtheit erfreuen, steigerte Swedish Match den Umsatz um 10% auf 4,12 Mrd SKR. Das operative Ergebnis – ohne den Gewinn aus dem Verkauf der Anteile von STG – stieg um 11% auf 1,09 Mrd SKR.

Regional wurden in Asien die meisten Feuerzeuge verkauft

Unterm Strich stieg der Gewinn je Aktie um 11% auf 3,76 SKR. Der Umsatz mit Snus und Schnupftabak erhöhte sich um 2% auf 1,34 Mrd SKR. In Skandinavien ging das Volumen zwar leicht von 61,2 auf 60,5 Mio Snus-Dosen zurück; höhere Preise konnten das jedoch ausgleichen. Zudem wurde die operative Gewinnmarge auf 43,1% verbessert. Der Marktanteil in Skandinavien liegt bei 53,2%. Während der Absatz mit Zigarren (+29%) einen neuen Rekord erzielte, fiel der Absatz von Kautabak um 7%. Entsprechend erhöhte sich der Umsatz mit Zigarren und Kautabak um 22% auf 1,2 Mrd SKR.

Auch hier konnte die operative Gewinnmarge auf 41,6% verbessert werden. In der kleinsten Sparte mit Produkten wie Streichhölzern und Feuerzeugen kletterte der Umsatz um 11% auf 316 Mio SKR. Regional wurden in Asien die meisten Feuerzeuge verkauft. Das Volumen mit Streichhölzern bewegte sich auf dem Vorjahresniveau. Insgesamt legte in dieser Sparte das operative Ergebnis um 29% auf 61 Mio SKR zu.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse