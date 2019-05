Berlin (ots) -Mark Monheim & Max Eipp erhielten am heutigen Freitag, 24. Mai2019, für das brisante TV-Drama "Alles Isy" in München denBayerischen Fernsehpreis 2019 für die Beste Regie. Die Jury zeigtesich "tief beeindruckt von diesem aufwühlenden und wichtigen Film".Zehn Jahre lang hatte das Drehbuch- und Regie-Duo gemeinsam mit demProduzenten Florian Deyle mit Herzblut um Partner für dieRealisierung gekämpft. In Cooky Ziesche und Verena Veihl vom RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) fanden Monheim und Eipp Redakteurinnen, diedas Projekt erfolgreich mit ihnen für den "FilmMittwoch im Ersten"umsetzten. Die rbb-Auftragsproduktion erreichte bei der TV-Premiereim September 2018 ein Millionenpublikum und regte auch in SchulenDiskussionen an.rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus: "Ich gratulieredem Team von 'Alles Isy' zum großartigen Erfolg des Filmes. Dabeimacht es die Geschichte um Isy den Zuschauern nicht einfach. DieFiguren und ihre Beweggründe sind komplex, nichts ist schwarz oderweiß - aber gerade dadurch wird der Film unglaublich wahrhaftig. DieMacher beweisen, dass öffentlich-rechtliche Fiktion vieles kann:Aufklären, ohne den Zeigefinger zu heben; Debatten anstoßen, diewichtig sind, und gleichzeitig ein großes Publikum unterhalten. "Die Filmgeschichte:Am Rande einer Party vergewaltigt der 16-jährige Jonas(Michelangelo Fortuzzi) zusammen mit zwei Freunden im Drogenrauschseine Mitschülerin und heimliche große Liebe Isy (Milena Tscharntke).Da Isy sich an nichts erinnern kann, bleibt die Tat scheinbar ohneKonsequenzen. Doch was passiert, wenn nichts passiert, wenn Strafeausbleibt?Ebenso wie Claudia Michelsen, Claudia Mehnert, Hans Löw u. v. a.überzeugten die jungen Hauptdarsteller Milena Tscharntke undMichelangelo Fortuzzi. Erst kürzlich wurden beide für ihre sensibleund beeindruckend glaubwürdige Darstellung preisgekrönt: MichelangeloFortuzzi erhielt am 31. Januar in Düsseldorf den Förderpreis desDeutschen Fernsehpreises, Milena Tscharntke wurde am 30. März inBerlin für den Nachwuchspreis der Goldenen Kamera gefeiert. Für ihreRolle in "Alles Isy" ist sie außerdem für den diesjährigen StudioHamburg Nachwuchspreis in der Kategorie "Beste Nachwuchsdarstellerin"nominiert."Alles Isy" ist eine Produktion von DRIFE FilmproduktionGmbH & Co KG und BASIS BERLIN Filmproduktion GmbH im Auftrag des rbbfür Das Erste.Gratulation ebenso an Maren Kroymann!Sie gewann für das Sketch-Comedy-Format "Kroymann" von RadioBremen, SWR, NDR und rbb (Produktion: bildundtonfabrik) denBayerischen Fernsehpreis 2019 in der Kategorie Unterhaltung.In "Kroymann" wirft das Team um die in Berlin lebendeSchauspielerin, Musikerin und Satirikerin Maren Kroymann einensatirischen Blick auf Frau und Mann, Alt und Jung, auf Politik undGesellschaft - und dabei wird es bitterböse.Seit 2017 waren sieben Folgen im Ersten zu sehen."Einfach nurumwerfend gut geschriebenes und gespieltes Fernsehen", lobte dieJury. Zum 70. Geburtstag von Maren Kroymann zeigt Das Erste am 11.Juli 2019 eine Spezialausgabe "Kroymann".Pressekontakt:rbb Presse & Information, Claudia Korte, Tel. (030) 97993 -12106.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell