Neben Hauptdarsteller Malachi Kirby, der extra aus Londonanreiste, kamen zahlreiche TV- und Filmfans zum Preview-Event,das Alexander Mazza moderierte.- Unter den prominenten Gästen: Hans Sigl, Manou Lubowski, ThomasDarchinger, Timothy Peach, Doreen Dietel, Hansi Kraus, JohnFriedmann, Michel Guillaume und Heidi Kranz- Exklusive Ausstrahlung der Erfolgsserie nach dem Roman "Wurzeln"("Roots: The Saga of an American Family") von Alex Haley inDeutschland, Österreich und der Schweiz vom 14. bis 17. Apriltäglich ab 22.10 Uhr in Doppelfolgen auf HISTORY, ergänzt durchzwei Dokumentationen.Großes Kino gestern Abend im Münchner Gloria Palast: Der TV-SenderHISTORY zeigte in einer Vorpremiere die deutsche Fassung der erstenEpisode der packenden Drama-Serie "Roots". Hauptdarsteller MalachiKirby, der den Sklaven Kunta Kinte spielt, war extra aus Londonangereist. In einer Gesprächsrunde gab er dem zahlreich erschienenenPremierenpublikum nicht nur einen Einblick in die Dreharbeiten,sondern sprach auch darüber, wie er sich auf seine Rollevorbereitete: "Meine Mutter hat mir die Originalserie zwei Jahre vorder Neuverfilmung gezeigt und ich war gefesselt. "Roots" war wie eineReise für mich. Ich wollte nichts kopieren, sondern die Geschichte umKunta Kinte aus meinem Blickwinkel darstellen."Neben Film- und TV-Fans wohnten auch zahlreiche Prominente wieSchauspieler Hans Sigl, Manou Lubowski, Thomas Darchinger, TimothyPeach, Doreen Dietel, Hansi Kraus, John Friedmann, Michel Guillaumeund Heidi Kranz dem Screening bei. Durch die Veranstaltung führteSchauspieler und Moderator Alexander Mazza.HISTORY bringt die Erfolgsserie zu Ostern 2017 exklusiv in dendeutschsprachigen Raum und zeigt die acht 45-minütigen Episoden vonKarfreitag, 14. April, bis Ostermontag, 17. April 2017, täglich ab22.10 Uhr in Doppelfolgen, ergänzt jeweils durch die einstündigenDokumentationen "Roots: Die Geschichte der Sklaverei" (am 16. April2017 im Anschluss an die Serienausstrahlung / um 0.00 Uhr)und "Roots:Die Doku zur Serie" (am 17. April 2017 ebenfalls im Anschluss an dieSerienausstrahlung / um 0.00 Uhr).Das Historiendrama erzählt die Geschichte von Kunta Kinte (MalachiKirby), der als Jugendlicher von Sklavenhändlern aus Gambia nachAmerika verschleppt wird, sowie seiner Nachkommen, von derKolonialzeit im 18. Jahrhundert bis zur Abschaffung der Sklaverei zumEnde des amerikanischen Bürgerkriegs.Für das Remake der Erfolgsserie aus dem Jahr 1977 konnten nebenMalachi Kirby ("Payback - Tag der Rache") als stolzenMandinka-Kriegers weitere hochkarätige Schauspieler gewonnen werden.Oscargewinner Forest Whitaker ("Der letzte König von Schottland","Arrival", "Rogue One - A Star Wars Story") spielt Fiddler, einenSklaven, der sein Leben riskiert, um der Hauptfigur Kunta Kinte zuhelfen. Anna Paquin ("Das Piano", "True Blood", "X-Men"-Reihe),ebenfalls Oscargewinnerin, mimt Nancy Holt, die Ehefrau einesKonföderierten-Offiziers.Golden-Globe-Gewinner Jonathan Rhys Meyers ("Die Tudors","Dracula") verkörpert den skrupellosen Sklavenhalter Tom Lea undLaurence Fishburne ("Matrix", "CSI - Den Tätern auf der Spur","Batman v Superman - Dawn of Justice") Alex Haley, den Autor derRomanvorlage. James Purefoy ("Rom", "The Following") ist in der Rolledes Plantagenbesitzers John Waller zu sehen, der Kunta Kinte kauft,Rapper Tip "T.I." Harris spielt den Sklaven Cyrus, der gegen dieKonföderierten kämpft und die südafrikanische SchauspielerinNokuthula Ledwaba verkörpert die Mutter von Kunta Kinte.Die Neuauflage von "Roots" war bei ihrer Erstausstrahlung auf denUS-amerikanischen Sendern HISTORY, Lifetime und A&E ein Quotenhit.Die erste Folge sahen 5,3 Millionen Zuschauer und hatte damit diehöchste Einschaltquote der Startfolge einer Miniserie imUS-amerikanischen Kabelfernsehen der vorangegangenen drei Jahre. DieSerie erhielt zudem sechs Emmy-Nominierungen und erntete zahlreichehervorragende Kritiken. Bereits das Original des Remakes war 1977 einBlockbuster und wurde mehrfach ausgezeichnet. LeVar Burton ("StarTrek - The Next Generation"), der im Original Kunta Kinteverkörperte, fungierte bei der "Roots"-Neuauflage neben Korin D.Huggins als Co-Executive Producer."Roots" ist eine Produktion der A+E Studios in Zusammenarbeit mitMarc Toberoff und The Wolper Organization, der Produktionsfirma derOriginalserie "Roots" aus dem Jahr 1977. Executive Producer seitensHISTORY sind Arturo Interian und Michael Stiller. Auf Seiten von TheWolper Organization zeichnen Will Packer, Marc Toberoff, Mark Wolper,Lawrence Konner, Mark Rosenthal und Barry Jossen für die Produktionverantwortlich. Die Regie führten Phillip Noyce ("Die Stunde derPatrioten", "Das Kartell", "Salt"), Thomas Carter ("Coach Carter","When the Game Stands Tall"), Bruce Beresford ("Miss Daisy und ihrChauffeur", "The Contract") und Mario Van Peebles ("21 Jump Street","NCIS").Weitere Informationen zu "Roots" und HISTORY sind unterwww.history.de/roots sowie unter www.facebook.com/history zu finden.HISTORY:HISTORY ist der TV-Sender für Dokumentationen über besondereMenschen und Ereignisse. Das Programm zeigt täglich, dass Geschichtein der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft geschrieben wird.Die vielfach preisgekrönten Sendungen von HISTORY repräsentierenhöchstes Produktionsniveau und setzen Maßstäbe für die moderneTV-Dokumentation. HISTORY wird im deutschsprachigen Raum als JointVenture von NBC Universal Global Networks Deutschland und A+ENetworks betrieben. In deutscher Sprache ist der Sender alsPay-TV-Angebot via Kabel,Satellit, IP- und Mobil-TV empfangbar. 