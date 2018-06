Erfolgsrezept für das perfekte Rudelgucken / Fernseher, Bier und Grillwurst (FOTO)

Meschede-Grevenstein (ots) -- Veltins-Expertin gibt Tipps für den Fußballsommer- Ausreichend Getränke rechtzeitig kaltstellen- Deko sorgt für fußballerisches GemeinschaftsgefühlGrillduft liegt in der Luft, an Fenstern und Autos wehen dieFlaggen in den Farben der Fußballnation: Wenn die Weltmeisterschaftbegonnen hat, gehört Rudelgucken einfach dazu. "Drei Dinge sindunverzichtbar: ein Fernseher, Bier und Grillgut", sagt Julia Klose,Biersommelière bei der Brauerei C. & A. Veltins. "Wer es schönerhaben möchte, sollte auch an die Deko denken!" Wer diese Regelnbeherzigt, kann sich auf einen unbeschwerten Fußballabend mitFreunden und Nachbarn freuen.Ob Garten, Terrasse, Balkon oder Wohnzimmer - mit dem richtigenEquipment wird der Fußballabend ein voller Erfolg. Julia Klose,Biersommelière bei der Brauerei C. & A. Veltins, weiß, worauf es beider Planung ankommt: "Das wichtigste Equipment zum Fußballgucken istnatürlich ein Fernseher - idealerweise mit einer Größe von 40 bis 70Zoll. So ist sichergestellt, dass alle Gäste einen guten Blick aufdas Spielfeld haben." Der Beamer mit Leinwand ist angesichtsmangelnder Lichtstärke eher die Ausnahme. Das Rudelgucken-Ambientesollte vorher gut geplant werden, damit auch der Gastgeber das Spielgenießen und mitfiebern kann. Unverändert beliebt ist das begleitendeGrillen. Das lässt sich im Voraus gut planen und am Grill kann mansich mit den Gästen abwechseln. Unerlässlich ist, dass ausreichendGetränke vorhanden sind und diese rechtzeitig vor Spielbeginnkaltgestellt werden. "Pils ist nach wie vor die beliebteste Sorte,aber auch alkoholfreies Bier und Radler haben sich für das abendlicheFußballgucken bewährt", sagt Julia Klose. Wer Spaß am Zapfen hat,kann sich beim Händler ein entsprechendes Fass zum Selbstzapfenbesorgen. Auch hier gilt: "Rechtzeitig vorkühlen!", so die Empfehlungder Veltins-Expertin. Beim Grillen ist natürlich alles erlaubt, wasgefällt: Auf den Rost passen Würstchen und Fleisch ebenso gut wieGemüse oder Grillkäse. Dazu eine Auswahl an Saucen, Dips, Baguetteoder auch Salate und für jeden Geschmack ist etwas dabei.Für eine wirkliche Fußball-Atmosphäre empfiehlt Julia KloseAccessoires und da gibt der Markt inzwischen einiges her. Flaggen,Wimpelketten, Trikots und natürlich die Fan-Schminke inSchwarz-Rot-Gold oder den favorisierten Nationalfarben schaffen beimRudelgucken ein fußballerisches Gemeinschaftsgefühl und machen dieParty perfekt. Und dann hoffen alle, dass es die Nationalelf auf demRasen mit möglichst vielen Toren weit bringt!Pressekontakt:Ulrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deWeitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internetverfügbar: www.bierpresse.de, www.veltins.de, www.vplus.deOriginal-Content von: Brauerei C. & A. Veltins GmbH, übermittelt durch news aktuell