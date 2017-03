Erfolgsjahr 2016 für die beauty alliance - neuer Markenauftritt YBPN in 2017

Bielefeld (ots) - Die Geschäftsführer der führenden deutschenParfümeriekooperation beauty alliance, Ulrich Schwarze, ChristianLorenz und Frank Haensel, konnten trotz des stagnierenden Marktes für2016 eine erfreuliche Steigerung von 2 % des zentral reguliertenUmsatzes melden.Stärkste Parfümeriekooperation DeutschlandsIn 2016 hat die beauty alliance gleich zweimal ihre Marktpositiondeutlich ausbauen können: zum Jahresbeginn mit dem Zusammenschlussmit der TopCos und im Mai mit der Aufnahme der Cospar Mitglieder."Unsere Leistungen und das demokratische Prinzip unserer Kooperation,das allen unseren Mitgliedern gleiche Rechte gibt, haben unsereNeu-Mitglieder überzeugt" so Geschäftsführer Christian Lorenz. "Dasvergangene Jahr war stark von der Integration unserer neuenMitglieder geprägt und wir freuen uns, dass diese so gut gelungenist." Mit 285 Mitgliedern und über 1.100 Geschäften verfügt dieKooperation über das größte Filialnetz aller Marktteilnehmer underreicht einen Distributionsanteil von 42 % des gesamten selektivenKosmetikmarktes.2017: Jubiläumsjahr mit neuem MarkenauftrittIn diesem Jahr kann die beauty alliance mit Stolz auf 50erfolgreiche Jahre zurückschauen, in denen sie sich zu Deutschlandsstärkster Gruppe inhabergeführter Parfümerien entwickelt hat. DerBlick der Geschäftsführung ist jedoch weiterhin nach vorne gerichtet."In 2017 ist unsere Kooperation gefordert, die Marktposition derGruppe und die jedes einzelnen Mitglieds zu stärken, um innerhalbeines Marktes, der sich rasant verändert, zukunftsfähig zu bleiben"formuliert es Frank Haensel. Dieser Herausforderung stellt sich diebeauty alliance im Jubiläumsjahr mit einem ganz großen Auftritt: die"Parfümerien mit Persönlichkeit" werden zu YBPN - YOUR BEAUTYPROFESSIONAL NETWORK.Unter YBPN werden die Mitgliedsparfümerien ihre Individualität inder Kundenansprache und die Expertise ihrer Dienstleistungen nochstärker in den Vordergrund stellen. Die hoch qualifiziertenMitarbeiterinnen der Parfümerien, die Beauty Professionals, prägenden Unterschied zum Wettbewerb und lassen jeden Tag für ihre Kundenmagische Beauty Momente entstehen. Mit viel Leidenschaft und Know-howzaubern sie für ihre Kundinnen "Mein schönstes Ich" hervor.Die Einführung von YBPN wird auf allen Medienkanälen mitumfangreichen Print- und Online Kampagnen begleitet.Das neue Online-Lifestyle-Portal www.ybpn.de entführt in dasweltweite Netz der Schönheit. Neben den allerneuesten Trends undanspruchsvollem Expertenrat sind hier exklusives Hintergrundwissen zuden Themen Duft, Make-up und Pflege zu finden."Mit dem neuen Markenauftritt unserer Mitglieder unter YBPN - YOURBEAUTY PROFESSIONAL NETWORK erfahren die Kunden, dass in unserenParfümerien die besten Profis des Marktes arbeiten und ihr ganzesWissen und ihre Erfahrung für das schönste ich unserer Kundeneinsetzen" erläutert Christian Lorenz.Weichenstellung für die Zukunft der KooperationAuch nach innen baut die Kooperation die Dienstleistungen für ihreMitglieder weiter aus. "Im härter werdenden Wettbewerb wird dieDifferenzierung unserer Dienstleistungen für unsere Mitglieder immerwichtiger. Wir sind offen für alle privat geführten Parfümerien, dieInteresse an unseren Leistungen haben", so Geschäftsführer FrankHaensel.Frank Haensel hat inzwischen die Geschäftsbereiche von UlrichSchwarze operativ übernommen. Im Mai werden Aufsichtsrat undMitglieder der beauty alliance auf ihrer Jahrestagung in BerlinUlrich Schwarze nach fast 30 Jahren Tätigkeit als Geschäftsführer derbeauty alliance in den Ruhestand verabschieden.Die beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz inBielefeld ist die größte Parfümerie-Kooperation Deutschlands. AlsKooperation vertritt die beauty alliance derzeit 280Parfümerie-Einzelhändler und bildet mit über 1.100 Standorten dasgrößte Netz von Parfümerien in Deutschland und wird dann auf über 300Parfümerie-Einzelhändler mit ca. 1200 Standorten wachsen. Unter demDach der beauty alliance International mit Sitz in der Schweiz istdie beauty alliance mit über 2000 Parfümerien in Europa der stärkstePartner für inhabergeführte Parfümerien. Die inhabergeführten"Parfümerien mit Persönlichkeit" haben sich als führend im Bereichder Dienstleistungen erwiesen, sowie mit Marken, die einen hohenBeratungsanspruch haben.Pressekontakt:Beate Gummersbachbeauty alliance Deutschland GmbH & Co. KGGroße-Kurfürsten-Str. 7533615 BielefeldTel.: 05 21-5 20 77 101Fax: 05 21-5 20 77 100gummersbach@beauty-alliance.dewww.beauty-alliance.deOriginal-Content von: beauty alliance Deutschland GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell