Erfolgsgeschichte geht weiter: Neuer Rekordmonat für Schweppes (FOTO)

Kreuztal (ots) -Die Erfolgsgeschichte von Schweppes Deutschland hat einen neuenHöhepunkt erreicht. Im vergangenen Juli konnte ein Rekordergebnis imAusstoß von über 155.000 Hektoliter erzielt werden. Noch nie zuvorhaben in Deutschland so viele Menschen u.a. zu Indian Tonic Water,Original Bitter Lemon Zero oder Fruity Lemon & Mint gegriffen.Schweppes baut damit seine Marktführerschaft unter denBitterlimonaden hierzulande weiter deutlich aus, insbesonderegegenüber den Handelsmarken. Sowohl pur als auch im Mix ist Schweppesdie Nr. 1 in der Gunst der Verbraucher. Insbesondere der Trend um denbeliebten Sommer-Drink Lillet Wild Berry hält weiterhin an, so dassSchweppes Russian Wild Berry zu den Top 3 Sorten des Sortimentszählt. Auch die Limonaden-Range Schweppes Fruity trägt zum positivenWachstum der Marke bei.Erfolgreiche Zero-Einführung - Weitere Innovationen geplantDurch die erfolgreiche Einführung von Schweppes "Zero" in denbeliebten Sorten Original Bitter Lemon, Indian Tonic Water undAmerican Ginger Ale konnten weitere Verwender, die auf Zucker, abernicht auf Geschmack verzichten möchten, für die Marke gewonnenwerden. Und auch in Zukunft dürfen sich Fans und Verwender aufweitere Innovationen von Schweppes freuen. So steht beispielsweisedie Einführung eines neuen Mehrweg-Kastens für die SchweppesZero-Range kurz bevor. Hier konnte die Sichtbarkeit für denVerbraucher beim Einkauf durch eine neue Optik deutlich verbessertwerden. Des Weiteren ist das beliebte Schweppes Ginger Beer ab sofortneu auch im nachhaltigen 10x0,5l Glas-Gebinde sowohl im Handel alsauch in der Gastronomie erhältlich.Orangina immer beliebter - Dr Pepper mit aufmerksamkeitsstarkerKampagneAuch die weiteren Marken von Schweppes Deutschland, welche vonDrinks & More geführt werden, entwickeln sich äußerst positiv. Mitder sehr erfolgreichen Einführung der 0,5l PET Flasche inikonisch-bauchiger Form, konnte sich Orangina gegenüber demWettbewerb nochmals deutlich differenzieren und neue Konsumenten andie Marke heranführen. Durch ein umfangreiches Kommunikationsprogrammsowie Deckelcode-Aktivierungen am POS hat es die Kultlimonade auch indiesem Jahr wieder geschafft viele neue Verwender von derPremium-Qualität zu überzeugen.Dr Pepper bedient insbesondere mit der Zero-Variante den Trend derZeit sehr gut. Die US-Kultmarke findet auch bei uns in Deutschlandimmer mehr Fans. Getreu dem Motto der aktuellen Kampagne "Schmeckt.Aber nicht jedem." dürfen sie sich auch in Zukunft auf einigespannende Aktivierungen freuen.Pressekontakt:Schweppes Deutschland GmbHPeter LemmHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@schweppes.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Original-Content von: Schweppes, übermittelt durch news aktuell