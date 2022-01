Erfolgsfaktor Kundenzufriedenheit belegt: KVB Finanz orientiert Service an Kundenwünschen und sichert sich Focus Money Auszeichnung

Limburg (ots) -Gerade in Zeiten von Corona spielt die Kundenorientierung eine wesentliche Rolle, um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten. Eine Umfrage der KVB Finanz macht deutlich, wie groß der Wunsch nach mehr persönlichem Service ist und wie Finanzdienstleister dem nachkommen können.Die aktuellen Beschränkungen durch die Corona-Pandemie wirken sich auf alle Lebensbereiche aus. Viele öffentliche Einrichtungen haben geschlossen oder ihren Service drastisch heruntergefahren. Das betrifft auch viele Hausbanken, die aufgrund eingeschränkter Servicezeiten für ihre Kunden vor Ort durch Homeoffice kaum noch erreichbar sind. In ländlicheren Regionen ist das besonders gravierend, kommt es hier doch zu immer mehr Filialschließungen. Einer Kundenumfrage der KVB Finanz zufolge, verlängern sich aufgrund der eingeschränkten Serviceleistung die Bearbeitungszeiten für Kreditanfragen immer mehr. 40 Prozent der Kunden wünschen sich diesbezüglich mehr Service und eine bessere Erreichbarkeit der Banken. Denn ein ausgezeichneter Service und strategische Kundenorientierung spielen gerade für Finanzdienstleister eine herausragende Rolle, um Loyalität und Vertrauen beim Kunden zu stärken und ihn langfristig zufriedenzustellen. Ein ganzheitliches Kundenverständnis und eine kundenfokussierte Umsetzung von Finanzierungsanliegen sind hierfür unerlässlich. Mit der Beschränkung von Serviceleistungen verspielen Hausbanken somit wertvolles Potenzial für die Kundenzufriedenheit.Kunden wissen Serviceleistungen der KVB Finanz zu schätzenAls einer der führenden Kreditvermittler ist die KVB Finanz darauf bedacht, die Zufriedenheit ihrer Kunden stets zu gewährleisten, wie Marc Kloetzel, Leiter Vertrieb und Prokurist der KVB Finanz deutlich macht: "Kundenzufriedenheit kommt bei uns an erster Stelle. Dafür geben wir jeden Tag aufs Neue ganz selbstverständlich unser bestes und überraschen unsere Kunden gerne mit Finanzierungslösungen, auf die Sie selbst nicht gekommen wären". Die KVB Finanz konnte in ihrer 45-jährigen Unternehmensgeschichte bereits mehr als 100.000 zufriedene Kunden überzeugen. Eine ausgezeichnete Expertise, den Rund-um-Service und die Berücksichtigung individueller Wünsche und Bedürfnisse schätzen Kunden der KVB Finanz im Besonderen. Um sich einen genauen Überblick über die finanziellen Möglichkeiten zu verschaffen, passend zur aktuellen Finanzlage und den Lebensverhältnissen ihrer Kunden, nehmen sich die Finanzexperten Zeit - sei es in persönlichen Vor-Ort-Gesprächen zu Hause oder in den Filialen. So ist sichergestellt, dass sie jederzeit einen genauen Überblick über die finanzielle Situation ihrer Kunden haben und alle bestehenden Verbindlichkeiten im Blick behalten. Das belegt jüngst die Auszeichnung "Hohe Kompetenz" von FOCUS-MONEY.Gemeinsam mit ServiceValue wurde 2021 zum dritten Mal die Kompetenz von Unternehmen aus diversen Branchen untersucht. In der Kategorie "Banken und Finanzen" konnte sich die KVB diese sichern.Bei vielen Hausbanken fehlt hingehen meist eine Übersicht über alle Verträge und laufenden Kosten, wie eine Studie von ti&m aus 2021 ergibt. Der Dienstleister rund um die IT-Wertschöpfungskette setzt sich für die Digitalisierung und Anpassungen der Geschäftsmodelle von Banken ein, damit diese mit Big- und FinTechs mithalten können. Der Studie zufolge wünschen sich 42 Prozent der Bankenkunden einen besseren Überblick ihrer Finanzen. Unabhängig vom Alter der Befragten wird die schnelle Umsetzung von Finanzierungsanliegen ebenso stark gewichtet wie der ganzheitliche Blick auf die finanzielle Lebenssituation der Kunden.Kundenzufriedenheit und Vertrauen durch persönlichen Service stärkenUm die Finanzierungsanliegen ihrer Kunden während der Corona-Einschränkungen weiterhin begleiten zu können, suchen die Mitarbeiter der KVB Finanz ihre Kunden zu vorab vereinbarten Terminen auch zuhause auf. Die Berücksichtigung der Corona-Schutz-Maßnahmen hat hierbei höchste Priorität - das zeigt auch die Impfquote von mehr als 90 % in der Firma. Selbstverständlich stehen die Mitarbeiter ihren Kunden weiterhin zu den jeweiligen Servicezeiten in einer der 15 Büros zur Verfügung. Drängenden Kundenanliegen widmen sich die Mitarbeiter der KVB Finanz des Weiteren telefonisch oder auf elektronischem Weg bis hin zu einem Expresstermin innerhalb von 24 Stunden nach Kontaktaufnahme.Umschuldung stößt auf besonderes großes Interesse bei den KVB-Finanz-KundenDie Experten der KVB Finanz wissen zudem, dass ein Kredit von der Hausbank nicht unbedingt der günstigste ist. Kunden verfügen selten über das nötige Wissen, wie sie Kredite zu besseren Zinssätzen erhalten. Die KVB Finanz unterstützt ihre Kunden dabei, Kredite zu den besten Konditionen zu ermitteln und dabei nicht nur niedrige Zinssätze zu berücksichtigen, sondern auch Laufzeit und Sondertilgungen. Die Ermittlung passender Angebote wirkt sich hierbei keineswegs negativ auf die Schufa aus, da die KVB Finanz schufaneutrale Anfragen an die jeweiligen Banken stellt. Der Fokus liegt hierbei stets auf den Bedürfnissen der Kunden. So bleiben die Finanzexperten der KVB Finanz auch stets regelmäßig im persönlichen Kontakt mit ihren Kunden und finden nicht nur passende Kredite, sondern können beispielsweise ebenfalls rechtzeitig ermitteln, wann eine Umschuldung älterer Kredite sinnvoll ist. Gerade der Wunsch nach einer Umschuldung ist bei 40 Prozent der Kunden aktuell besonders hoch, wie die Kundenumfrage der KVB Finanz ergibt. Kein Wunder, denn ältere Kredite haben meist höhere Zinsen und schlechtere Konditionen. So stellen sie insbesondere in Zeiten von Kurzarbeit oder, wenn die Reserven aufgebraucht sind, eine finanzielle Mehrbelastung dar.Mit einer Umschuldung finanzielle Belastungen um bis zu 40 Prozent reduzierenDie Entwicklung der Zinsen auf dem Kreditmarkt ist abhängig von der Europäischen Zentralbank (EZB) und ändert sich von Jahr zu Jahr. Vor allem in den vergangenen Jahren sind die Zinsen besonders niedrig. Nicht immer haben Kunden die aktuellen Zinsentwicklungen im Blick und die Experten der KVB Finanz können sie auf die Option einer Umschuldung hinweisen, wenn sie diese selbst nicht in Betracht ziehen. Mit einer Umschuldung können alte Darlehen zu einer günstigeren Rate zusammengefasst werden, um einen besseren Überblick über die Finanzen zu erhalten und die finanzielle Belastung bis zu 40 Prozent zu senken. In der Regel spielt es keine Rolle, welche Kredite umgeschuldet werden, ob Dispo-, Ratenkredit oder Kreditkarte. Lohnenswert ist die Umschuldung ebenso für einen teuren Dispositionskredit mit einem deutlich günstigeren Ratenkredit, um hohe Zinsen durch das Überziehen des Kontos zu vermeiden.Bevor eine Umschuldung in Erwägung gezogen wird, ist zu prüfen, ob Kreditnehmer ihre finanzielle Situation durch das Ablösen alter Kredite tatsächlich verbessern. Hier empfiehlt es sich mehrere Angebote von Banken zu vergleichen, im besten Fall mit der Unterstützung erfahrener Finanzexperten. Eine Schufa-Auskunft sowie Gehaltsnachweise oder Rentenbescheide sind erforderlich, um die Kreditwürdigkeit zu belegen.Die KVB Finanz setzt auf persönlichen Service für ihre KundenOb Umschuldung oder die Aufnahme eines neuen Kredits: Die KVB-Finanz-Experten stehen ihren Kunden bei einem persönlichen Termin zuhause oder in einem der Standortbüros zur Seite. Die Profis wissen um die Wünsche ihrer Kunden nach mehr Service gerade in Zeiten von Corona, um ihre Finanzen und bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten im Blick zu behalten. Die Kreditspezialisten der KVB Finanz setzen hierbei auf Vertrauen und eine gute Zusammenarbeit mit ihren Kunden, um ihnen mit der Ermittlung einer maßgeschneiderten Finanzierung auch in Krisenzeiten finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 45 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. 