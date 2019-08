Erfolgreichster DFB-Pokal-Auftakt aller Zeiten auf Sky Sport

Unterföhring (ots) -- Aggregierte Sehbeteiligung von 4,85 Millionen Zuschauern (linearund Sky Go) in der 1. Hauptrunde des DFB Pokals auf Sky Sport- Stärkste Reichweite der Auftaktrunde im DFB Pokal in derGeschichte von Sky, 14 Prozent über Vorjahreswert- Allein 480.000 Zuschauer verfolgten Pokalspiele via Sky Go,Zunahme um 245 ProzentUnterföhring, 13. August 2019 - Das Super Fußballwochenende amWochenende hat Sky rekordträchtige Reichweiten beschert. Neben denüberzeugenden Werten am 1. Spieltag der englischen Premier League wardabei die erste Hauptrunde des DFB-Pokals das Zugpferd. DieLive-Übertragungen der 32 Partien der 1. Hauptrunde sahen insgesamt4,85 Millionen Zuschauer (Z3+, linear und Sky Go) als Einzelspieloder in der Konferenz. Es war damit der erfolgreichste Pokal-Auftaktin der Sendergeschichte. Die Reichweite der ersten Runde lag um 14Prozent über Vorjahr. Den stärksten Zuwachs erzielten dabei die Wertevia Sky Go mit 480.000 Zuschauern und einem Plus von 245 Prozent.Mit einer aggregierten Sehbeteiligung von 1,58 MillionenZuschauern (Z3+, linear und Sky Go) erzielte der Pokal-Sonntag diehöchste Nachfrage. Der Marktanteil lag am Nachmittag bei den Spielenum 15.30 Uhr bei 5,5 Prozent. Waldhof Mannheim und EintrachtFrankfurt hatten sich ein Spektakel mit acht Toren geliefert. Gleichviermal ging es am Sonntag ins Elfmeterschießen zwischen demAmateurverein und dem Favoriten aus den beiden Oberhäusern.Die erste Pokal-Konferenz mit neun Spielen parallel amSamstagnachmittag war die Anstoßzeit mit der höchsten Reichweite.Insgesamt schalteten 830.000 Zuschauer (Z3+, linear und Sky Go) einund verfolgten dabei unter anderem die Pokalsensation vonKaiserslautern gegen Mainz.Auch am Pokal-Montag rund um das Spiel Energie Cottbus gegenBayern München erzielte Sky starke Werte. Insgesamt 960.000 Zuschauersahen die Montagsspiele, allein 419.000 Zuschauer das Einzelspiel derBayern.Nicht in den Reichweiten enthalten sind die Abrufzahlen auf SkyTicket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell