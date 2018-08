Erfolgreiches erstes KfW-Förderhalbjahr 2018

Frankfurt am Main (ots) -- Gesamtfördervolumen von 36,1 Mrd. EUR- Hohes Niveau inländische Förderung- Starke Nachfrage nach Wohnungsbaufinanzierungen- Zusageanstieg bei KfW IPEX-Bank auf 6,7 Mrd. EUR- Großes Interesse von Unternehmen an Förderung von Innovation undDigitalisierung- Konzerngewinn von 822 Mio. EURDie KfW Bankengruppe erzielt mit ihrer Fördertätigkeit im erstenHalbjahr 2018 ein Gesamtvolumen von 36,1 Mrd. EUR (Vorjahreszeitraum36,5 Mrd. EUR). Die inländische Förderung liegt mit einemZusagevolumen von 27,1 Mrd. EUR auf dem hohen Niveau des Vorjahres(27,6 Mrd. EUR). Hierzu hat im Wesentlichen die große Nachfrage imBereich der Wohnungsbaufinanzierung beigetragen. Das Geschäftsvolumender internationalen Finanzierungen der KfW erreicht mit 8,2 Mrd. EURannähernd den Vorjahreswert von 8,3 Mrd. EUR. Die Neuzusagen imGeschäftsfeld der KfW IPEX-Bank sind auf 6,7 Mrd. EUR (5,7 Mrd. EUR)angestiegen und entsprechen den Erwartungen. Der Geschäftsbereich KfWEntwicklungsbank bewegt sich mit seinem Zusagevolumen von 1,2 Mrd.EUR unter dem Vorjahreswert (2,1 Mrd. EUR). Für das Gesamtjahr 2018wird dennoch ein ähnlich hohes Finanzierungsvolumen wie im Vorjahrerwartet. Die DEG sagt Finanzierungen in Höhe von 0,4 Mrd. EUR (0,5Mrd. EUR) zu."Die gute Konjunkturlage in Deutschland hat zu einem erfolgreichenersten KfW-Förderhalbjahr geführt. Unsere Energieeffizienzprogrammefür den Mittelstand und für private Kunden wurden stark nachgefragt.Das bestätigt die hohe Bedeutung unseres Umwelt- undNachhaltigkeitsengagements. Erfreulich ist auch das große Interesseder Unternehmen an der weiterentwickelten Förderung von Innovationund Digitalisierung", sagt Dr. Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzenderder KfW Bankengruppe.Die Ertragslage hat sich im ersten Halbjahr mit einemKonzerngewinn von 822 Mio. EUR leicht oberhalb des Vorjahresniveaus(801 Mio. EUR) entwickelt und hat insbesondere von einem gutenBewertungsergebnis profitiert."Das ist unter dem Strich ein sehr erfreuliches Ergebnis. DieErtragsentwicklung zur Jahresmitte liegt insgesamt über unserenErwartungen. Das rückläufige operative Ergebnis ist vor allem geprägtdurch niedrigere Margen und anhaltende Effekte der Niedrigzinsphase.Dies ist aber deutlich überkompensiert durch eine außergewöhnlichpositive Entwicklung des Bewertungsergebnisses, in das z.B.Risikovorsorge, Währungseffekte, Beteiligungen und Bewertungen vonDerivaten einfließen", sagt Dr. Günther Bräunig.Das Betriebsergebnis vor Bewertungen (vor Förderaufwand) ist mit739 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahr (935 Mio. EUR). Dabei stelltder Zinsüberschuss (vor Förderaufwand) mit 1.199 Mio. EUR (1.352 Mio.EUR) unverändert die wesentliche Ertragsquelle der KfW dar.Der Förderaufwand - im Wesentlichen Zinsverbilligungen aus demNeugeschäft - liegt mit 123 Mio. EUR leicht über dem Niveau desVorjahres (110 Mio. EUR).Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft hat sich mit einem Ertrag inHöhe von 2 Mio. EUR (Vorjahr Belastung 63 Mio. EUR) auch in denersten sechs Monaten des Jahres deutlich besser entwickelt alserwartet. Aus dem Beteiligungs- und Wertpapierportfolio des Konzernsresultiert insgesamt ein hoher positiver Ergebniseffekt von 138 Mio.EUR (22 Mio. EUR). Diese Entwicklung ist unter anderem auf dasBeteiligungsgeschäft der DEG zurückzuführen. Rein IFRS-bedingteBewertungseffekte aus Derivaten, die zu Sicherungszwecken eingesetztwerden, betragen 121 Mio. EUR (Vorjahr 33 Mio. EUR) und unterstützendie erfreuliche Ergebnisentwicklung.Die Bilanzsumme ist vor allem aufgrund einer höherenLiquiditätshaltung auf 489,6 Mrd. EUR gestiegen (gegenüber 472,3 Mrd.EUR per 31.12.2017).Die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquoten des Konzerns bewegensich weiterhin auf einem guten Niveau. Die Gesamtkapitalquote beträgtper 30.06.2018 19,9 % (31.03.2018: 20,8 %). Der Rückgang im zweitenQuartal erklärt sich wesentlich durch methodische Anpassungen anBewertungsverfahren sowie Wechselkurseffekte EUR/USD. Außerdem sinddie Zwischenergebnisse des ersten Halbjahres 2018 in denKapitalquoten noch nicht berücksichtigt.Ergebnisse der Förderaktivitäten im EinzelnenDas Geschäftsfeld Mittelstandsbank & Private Kunden erzielt imersten Halbjahr Zusagen in Höhe von 23,1 Mrd. EUR (23,0 Mrd. EUR),wovon allein auf das Segment Mittelstandsbank ein stabilesFördervolumen von 10,7 Mrd. EUR (10,9 Mrd. EUR) entfällt.Dabei zeigt der Förderschwerpunkt Innovation mit einemZusagevolumen von 2,9 Mrd. EUR (0,3 Mrd. EUR) eine besondersdynamische Entwicklung. Die Nachfrage hat sich im Wesentlichen aufden bereits im zweiten Halbjahr 2017 eingeführtenERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit konzentriert. Um derhohen Nachfrage gerecht zu werden und dieses wichtigeFinanzierungsangebot auch weiterhin anbieten zu können, wurden dieFörderbedingungen zwischenzeitlich stärker fokussiert. Seit Juni 2018werden die Zusagen nun nach modifizierten Programmbedingungengewährt.Gründung & Unternehmensinvestitionen erreichen ein Fördervolumenvon insgesamt 3,4 Mrd. EUR (5,1 Mrd. EUR). Eine rückläufigeEntwicklung hat hierbei der KfW-Unternehmerkredit verzeichnet (1,2Mrd. EUR; Vorjahreszeitraum 3,0 Mrd. EUR), wohingegen dieGründungsfinanzierung mit 1,9 Mrd. EUR das starke Vorjahresvolumenhalten kann.Der Schwerpunkt Energieeffizienz & Erneuerbare Energien beigewerblichen Kunden erzielt insgesamt ein Zusagevolumen von 4,2 Mrd.EUR (5,4 Mrd. EUR), womit die Zusagen weiterhin auf einem sehr hohenNiveau liegen.Das Segment Private Kunden erreicht zum Halbjahr ein Fördervolumenvon 12,4 Mrd. EUR (12,2 Mrd. EUR). Die guten Rahmenbedingungen durchdie anhaltend robuste Baukonjunktur und das günstige Zinsumfeldsorgen auch weiterhin für ein hohes Interesse anImmobilienfinanzierungen.Im Förderschwerpunkt Energieeffizienz & Erneuerbare Energiebeträgt das Fördervolumen 9,2 Mrd. (8,6 Mrd. EUR). Dabei hat dieProgrammfamilie Energieeffizient Bauen und Sanieren den Hauptbeitraggeleistet. Stark nachgefragt waren hier vor allem die Programme zurenergieeffizienten Sanierung von Bestandsimmobilien. Etwas rückläufigist dagegen die Nachfrage in den Förderschwerpunkten Bildung sowieWohnen & Leben, zu dem auch das Programm Altersgerecht Umbauen zählt.Hier wird ein Fördervolumen von insgesamt 3,2 Mrd. EUR (3,6 Mrd. EUR)erreicht.Das Geschäftsfeld Individualfinanzierung & Öffentliche Kundenerzielt im ersten Halbjahr ein Zusagevolumen von 4,0 Mrd. EUR. Damitliegt das Neugeschäft unter dem vergleichbaren Vorjahreswert (4,6Mrd. EUR).Das Zusagevolumen für Kommunale & Soziale Infrastruktur von 1,3Mrd. EUR unterschreitet den Vorjahreswert (2,0 Mrd. EUR). DieseEntwicklung ist maßgeblich auf die verbesserte Finanzsituation derKommunen bei gleichzeitigen Kapazitätsengpässen in Verwaltung undBauwirtschaft zurückzuführen. Mit 0,9 Mrd. EUR leistet dieBasisförderung den wesentlichen Beitrag zum Gesamtfördervolumen.Darüber hinaus hat die Förderung für Energieeffizientes Bauen undSanieren im kommunalen Bereich mit 0,4 Mrd. EUR einen bedeutendenAnteil.Die Individualfinanzierung Banken übertrifft mit einemVertragsvolumen von 2,6 Mrd. EUR den vergleichbaren Vorjahreswert(2,2 Mrd. EUR). Impulse hat hier insbesondere die lebhafte Nachfragenach Globaldarlehen für Leasinginvestitionen und Refinanzierungenbundesgedeckter Exportkredite geliefert. Weiterhin hat sich die KfWEnde Juni mit 50 Mio. EUR am neuen Europäischen Fonds zum Ausbau derBreitbandinfrastruktur (Connecting Europe Broadband Fund, CEBF)beteiligt, mit dem Investitionen in unterversorgten Gebietenunterstützt werden.In der Individualfinanzierung Unternehmen beträgt dasZusagevolumen 38 Mio. EUR und liegt damit deutlich unter demVorjahresniveau (352 Mio. EUR). Zwei große Einzelengagements imOffshore-Windenergiebereich haben 2017 zu dem deutlich höheren Wertgeführt.Innerhalb der Beteiligungsfinanzierung übertrifft dasFördervolumen mit 58 Mio. EUR den anteiligen Vorjahreswert (20 Mio.EUR) deutlich. Der Grund für den Anstieg sind höhere ERP-VentureCapital-Fondsinvestments und der High-Tech Gründerfonds. Künftig wirddas Beteiligungsgeschäft in einer 100%igen Tochter der KfW gebündelt,um das KfW-Engagement im Bereich der Wagniskapital- undBeteiligungsfinanzierung substantiell zu intensivieren. DieBeteiligungsgesellschaft wird Anfang des 4. Quartals 2018 ihreGeschäftsaktivitäten starten.Die KfW IPEX-Bank, innerhalb der Bankengruppe für dasGeschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung verantwortlich, erzieltim ersten Halbjahr 2018 ein Neuzusagevolumen von insgesamt 6,7 Mrd.EUR (5,7 Mrd. EUR) und liegt damit im Rahmen ihrer Erwartungen.Schwerpunkte der Neuzusagen liegen in den GeschäftsspartenFinanzinstitutionen und Trade Finance (1,2 Mrd. EUR;Vorjahreszeitraum 0,6 Mrd. EUR), Grundstoffindustrie (1,2 Mrd. EUR;Vorjahreszeitraum 0,5 Mrd. EUR) sowie Maritime Industrie (1,0 Mrd.EUR; Vorjahreszeitraum 1,0 Mrd. EUR). Das Zusagevolumen imGeschäftsfeld Förderung der Entwicklungs- und Schwellenländer liegtbei 1,6 Mrd. EUR (2,6 Mrd. EUR). Der Geschäftsbereich KfWEntwicklungsbank sagt im ersten Halbjahr 2018 weltweit 1,2 Mrd. EURfür Projekte und Programme zu und liegt damit deutlich unter demVorjahreswert (2,1 Mrd. EUR). Da eine Vielzahl neuer Vorhaben bereitsgeprüft und vorbereitet wurde, rechnet der Geschäftsbereich für dasGesamtjahr 2018 auch weiterhin mit ähnlich hohenFinanzierungsvolumina wie im Vorjahr. 52 % der Neuzusagen des erstenHalbjahres kommen dem Umwelt- und Klimaschutz zugute. Mit 56 % allerNeuzusagen werden Entwicklungsprojekte in Afrika und dem Nahen Ostenfinanziert; von den Haushaltsmitteln des Bundes gehen gut 68 % indiese Region. Zum 30.06.2018 hat die DEG insgesamt 359 Mio. EUR (473Mio. EUR) für privatwirtschaftliche Investitionen inEntwicklungsländern zugesagt. Dabei entwickelte sich das Geschäft imzweiten Quartal 2018 wie erwartet dynamischer als zum Jahresbeginn.119 Mio. EUR der Zusagen sind für Projektfinanzierungen bestimmt.Damit werden Infrastrukturprojekte etwa in den Sparten ErneuerbareEnergien und Telekommunikation mit langfristigen Darlehen finanziert.Auf Afrika entfallen rund ein Viertel der Neuzusagen.Im Geschäftsfeld Finanzmärkte liegt das Fördervolumen im erstenHalbjahr 2018 bei 731 Mio. EUR (808 Mio. EUR). Davon wurden 551 Mio.EUR (586 Mio. EUR) in Verbriefungstransaktionen zurkapitalmarktorientierten Förderung des Mittelstands investiert. Fürihr Green-Bond-Portfolio tätigte die KfW Investitionen in insgesamtsechs Wertpapiere zur Förderung von Klima- und Umweltschutzprojektenmit einem Volumen von 179 Mio. EUR (222 Mio. EUR).Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäftes nahm die KfW per30.06.2018 langfristige Mittel im Gegenwert von 46,3 Mrd. EUR (46,9Mrd. EUR) in zwölf verschiedenen Währungen an den internationalenKapitalmärkten auf und blickt auf ein gelungenes erstes Halbjahrzurück. Für das Gesamtjahr 2018 wurde der Refinanzierungsbedarf vonursprünglich 70 bis 75 Mrd. EUR auf 75 bis 80 Mrd. EUR erhöht.Erfolgskennzahlen 01.01.2018 01.01.2017(in Mio. EUR) - -30.06.2018 30.06.2017Betriebsergebnis vor Bewertungen 739 935(vor Förderaufwand)Förderaufwand 123 110Konzerngewinn 822 801Konzerngewinn vor IFRS-Effektenaus Sicherungszusammenhängen 700 768Bilanzkennzahlen (in Mrd. EUR) 30.06.2018 31.12.2017Bilanzsumme 489,6 472,3Bilanzielles Eigenkapital 29,4 28,7Geschäftsvolumen 594,6 572,2Aufsichtsrechtliche Kennzahlen 30.06.2018 31.03.2018(in %)1)(Harte) Kernkapitalquote 19,9 % 20,8 %Gesamtkapitalquote 19,9 % 20,8 %1) Die ausgewiesenen Kapitalquoten berücksichtigen nicht dieZwischenergebnisse des ersten Halbjahres 2018. 