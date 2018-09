Erfolgreiches erstes Halbjahr 2018 für enercity (FOTO)

Hannover (ots) -Die zweite Halbzeit hat erst begonnen, aber es zeichnet sichbereits ein gelungenes Jahr 2018 für die enercity AG ab. Im erstenHalbjahr 2018 hat enercity bei allen wesentlichen Kennzahlenzugelegt: Vom Absatz über den Umsatz bis hin zum operativen Ergebnis(EBIT). Die gute Bilanz schlägt sich auch weiterhin in einem Anstiegder Investitionen nieder.Während der Umsatz der enercity AG im ersten Halbjahr 2018 um 12,9Prozent im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr auf 1.255 Mio. EURanstieg, stieg das EBIT um 36,2 Prozent auf 142,4 Mio. EUR im erstenHalbjahr 2018 an. Auch beim Absatz verzeichnete enercity einenAnstieg. Während die Stromengen um 6,3 Prozent angestiegen sind, istbei den Gasmengen ein Zuwachs um 33,9 Prozent zu verzeichnen. DasErgebnis nach Steuern verbesserte sich um 41 Prozent auf 126,7 Mio.EUR."Die positiven Trends bei den Kundenzahlen haben wir auch indiesem Jahr fortführen können", zeigt sich Dr. Susanna Zapreva,Vorstandsvorsitzende der enercity AG, zufrieden. "Nicht nur die neuenAngebote für unsere Kunden zeigen Wirkung, sondern auch die Tatsache,dass enercity für alle Privat- und Gewerbekunden ausschließlich Stromaus erneuerbaren Energien liefert, wird von unseren Kundenhonoriert". enercity hat im ersten Halbjahr die Vorteilswelt für dieKunden erweitert. Nach den Aktionen der Gratisenergie für effizienteHaushaltsgeräte und den Vorteilen für ÖPNV-Nutzer gibt es nun auchVorteile für enercity-Kunden bei Telefon und Internet. Wer Energieund Internet gemeinsam kauft, erhält eine exklusive Gutschrift inHöhe von 120 bis zu 240 Euro (bei Wechsel zu enercity AktionsStromund AktionsGas). "Das ist erst der Anfang unsererenercity-Vorteilswelt. Wir werden diese kontinuierlich weiterausbauen, sodass sich unsere Kunden jetzt schon auf weitereMehrwert-Produkte freuen können", führt Zapreva aus.Neuer Windpark in Klettwitz bekommt Zuschlag- enercity steigt auf zu den Top 10 Windparkbetreibern DeutschlandsDurch den Erwerb der Ventotec-Windkraftgruppe hat enercity imletzten Jahr das Windkraft-Portfolio stark ausgeweitet. DieWindkraftleistung im enercity-Konzern hat sich dadurch auf 308 MWerhöht. Dadurch gehört enercity zu den Top 10 der Windkraftbetreiberin Deutschland. Nun kommt ein neuer Windpark hinzu. In Klettwitz,Brandenburg, betreibt enercity bereits 13 Windkraftanlagen. In derletzten Ausschreibungsverfahren hat enercity für weitere 10 Anlagenden Zuschlag erhalten. Der Baubeginn ist für diesen Herbst geplant.Mit 33 MW Onshore-Windleistung werden die 10 Anlagen einenEnergieertrag von 92 GWh/Jahr bringen. Dadurch wird die jährlicheenercity-Stromerzeugung aus Wind von aktuell über 560 GWh um rund 16Prozent erhöhen. Im Herbst 2019 wird der Windpark in Betrieb gehen.enercity heizt mit Aurubis-Abwärme die Hamburger HafenCity-OstIm Oktober 2018 wird die CO2-freie Industrieabwärme unseresPartners Aurubis AG in Richtung HafenCity-Ost fließen. Die letztenFernwärmeleitungsbauarbeiten zum neu entstehenden Stadtteil HafenCityin Hamburg laufen auf Hochtouren. Rund 2.400 von insgesamt 2.700Metern Trasse sind von enercity in Hamburg bereits verlegt. Insgesamtverringert sich durch die Industrieabwärme der CO2-Ausstoß um mehrals 20.000 Tonnen pro Jahr. Einen Teil bewirkt die Verdrängung vonErdgas-Nutzung zur Dampferzeugung im Aurubis-Werk, der andere Teilwird mit der Abwärmenutzung durch enercity zur Versorgung derHafenCity Ost vermieden. Perspektivisch kann weitere Abwärme imHamburger Fernwärmenetz eingesetzt werden, was insgesamt bis zu140.000t CO2 pro Jahr einspart. "Mit diesem bereits als Leuchtturmbundesweit ausgezeichneten Projekt oder dem energieeffizientenQuartiersprojekt Bergedorfer Tor zeigen wir in Hamburg wie moderne,energieeffiziente Wärmeversorgung in Großstädten in Zukunft aussehenkann", so Zapreva zum überregionalen Engagement.E-Mobilitätslösungen für den ganzen Norden"enercity will Hannover mit 600 neuen Ladepunkten zur Nr. 1 inDeutschland bei der Elektromobilität machen" - das hatte sichenercity Ende letzten Jahres als Ziel gesetzt. Die ersten Schrittehierzu sind schon getan. Die Ausschreibung der öffentlichenLadeinfrastruktur in Hannover ist zwar noch nicht entschieden, inZusammenarbeit mit Geschäftskunden konnten aber bereits vieleLadepunkte realisiert werden. Darüber hinaus sind und werden miteinigen gewerblichen Kunden aus Dienstleistung, Industrie undWohnungswirtschaft neue Ladestationen realisiert (z.B. TUI Fly,VSM-Werke, Sparkasse, hanova, Hotel Luisenhof). Seit Jahresbeginn2018 installierte enercity rund 50 neue Ladepunkte. In der RegionHannover konnte enercity in Springe und Wunstorf erste Projekteumsetzen. Rund 200 Ladepunkte sind damit bereits für gewerbliche undprivate Kunden im enercity Betriebsservice.Fotos des enercity-Vorstands finden Sie hier zum Download:https://mams.enercity.de/pinaccess/showpin.do?pinCode=EiPQQLcF90qjDer enercity-Vorstand (v.l.n.r.): Arbeitsdirektor Kai-Uwe Weitz,Vorstandsvorsitzende Dr. Susanna Zapreva und Prof. Dr. Marc HansmannPressekontakt:enercity AGi. A. Carlo KallenKonzernkommunikationIhmeplatz 230449 HannoverTelefon +49 511 430-2161Telefax +49 511 430-9412161Mobil +49 173 2352157carlo.kallen@enercity.deOriginal-Content von: enercity AG, übermittelt durch news aktuell