Erfolgreiches Wachstum und zwei neue Mitglieder im Verwaltungsrat von Chain IQ (FOTO)

Die Chain IQ Group entwickelt sich positiv - das Unternehmen hatseinen kontinuierlich wachsenden Kundenstamm auf 30 namhafteGrosskunden erweitert. An der Generalversammlung vom 16. April 2018wurden mit Stefano Aversa und Douglas D. Haynes zwei internationalhoch angesehene Top-Experten in den Verwaltungsrat gewählt.Seit der Gründung im Mai 2014 fährt Chain IQ einen erfolgreichen,von stetigem Wachstum begleiteten Kurs. Basierend auf dem verwaltetenSpend Volume gehört Chain IQ inzwischen zu den führendenProcurement-Unternehmen weltweit und bedient derzeit 30internationale, renommierte Grosskunden verschiedenster Branchen inüber 20 Ländern.An der Generalversammlung vom 16. April 2018 wurden nun zwei neueMitglieder in den Verwaltungsrat der Chain IQ Group gewählt.Stefano Aversa (London based) ist als Managing Director, Chair ofEurope, Middle East & Africa sowie als stellvertretender Vorsitzenderbei AlixPartners, LLP, tätig. Er ist ein talentierter undhochqualifizierter Turnaround-Experte mit mehr als 30 JahrenErfahrung. Er arbeitet mit Investoren, Verwaltungsräten undManagements von Industrieunternehmen zusammen, entwickeltBusinesspläne, treibt finanzielle und operative Turnarounds voran undimplementiert umfangreiche Programme zur Leistungsverbesserung. Zuvorleitete Stefano Aversa bei A.T. Kearney die globale Sparte fürAutomobil- und Raumfahrt. Stefano Aversa begleitete globaleIndustrieunternehmen bei strategischen und operativenTransformationen in Europa, Nordamerika und Asien. In über 100Engagements leitete er unter anderem einige der komplexesten undgrössten internationalen Turnarounds und Transformationen. StefanoAversa ist Mitglied des World Economic Forums sowie der ClintonGlobal Initiative und ist Chairman der Andrea Bocelli Foundation.Douglas D. Haynes (New York based) amtete zuletzt als Presidentvon Point72. Er gilt als herausragende Führungspersönlichkeit undverfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Vor seinem Wechsel zuPoint72 2014, war er über 20 Jahre als Director bei McKinsey &Company verantwortlich, wo er einige der weltgrössten, namhaftestenUnternehmen der Fortune 50 zu seinen Kunden zählte. Er führte die USNortheast Region mit Verantwortung für 1200 Mitarbeiter sowie 120Partner und war in Co-Leitung für die Sparten Operations (global) undUS High Tech Hardware und Services zuständig. Douglas D. Haynesleitete strategische Projekte zur Verbesserung von Performance undBusinessbuilding für branchenführende Unternehmen in den BereichenHigh Tech, Industrie und Finanzdienstleistungen. Er war im Review andPromotion Committee für die Auswahl von Führungspersonenverantwortlich und als Global Dean of Engagement Manager für dasWeiterentwicklungsprogramm zuständig. Zuvor arbeitete Douglas D.Haynes für die Central Intelligence Agency (CIA) und für das AdvancedMaterials Business von GE. Er ist Präsident und Mitglied mehrererVerwaltungsräte.Claudio Cisullo, Gründer und Executive Chairman der Chain IQGroup: "Ich freue mich sehr über den Beitritt von Stefano Aversa undDouglas D. Haynes in den Verwaltungsrat der Chain IQ Group. Beidesind brilliante Persönlichkeiten mit umfassender strategischerFachkompetenz und einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz. Ihre enormeErfahrung sowie umfangreichen Fähigkeiten werden die weitere Stärkungund das konsequente Wachstum von Chain IQ unterstützen."Die Medienmitteilung ist verfügbar unterwww.chainiq.com/media-releasesChain IQ ist ein unabhängiges globales Dienstleistungsunternehmen,das seinen Kunden strategische, taktische und operativeEinkaufslösungen bietet. Chain IQ operiert aus seinen Hauptstandorten- Zürich (Hauptsitz), New York, London, Singapur, Mumbai und Bukarest- und betreut derzeit mehr als 20 Länder (einschliesslich China, HongKong, Japan und Australien).